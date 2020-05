El teatro no es una industria cultural / Sin telones

Aunque suene a descubrir el agua tibia, esta época de aislamiento ha servido para evidenciar que las artes escénicas solo son posibles en el encuentro entre los artistas de carne y hueso y su público que los puede observar sin ninguna mediación.

Por eso no encajan dentro de las llamadas industrias culturales o creativas, cuyos productos se pueden fijar, reproducir y distribuir aprovechando los adelantos tecnológicos de reproducción, como sucede con la televisión, el cine, los libros o el 'streaming'.

Se me dirá que eso ya se está haciendo con el teatro, por ejemplo, con las magníficas producciones del National Theatre Live de Londres o las de la Comédie Française, grabadas con una tecnología impresionante de más de treinta cámaras y sonido impecable, que hemos podido ver gracias a Cine Colombia.



En realidad, lo que vemos ahí es un excelente registro del teatro, pero no podemos decir que estuvimos en teatro, sino en cine.



Las artes escénicas son efímeras, cada función es única e irrepetible, por más que los movimientos y diálogos correspondan a una partitura muy precisa. En cada función se requiere de la presencia de los actores y los técnicos, y muchas veces los músicos.



Cada función es para degustar como un plato o un vino en un restaurante.



Eso hace que las artes escénicas sufran de lo que Baumol y Bowen llamaron enfermedad de costos, ya que mientras los costos del talento humano tienden a incrementarse periódicamente, no sucede así con los ingresos por boletería, que no suben al mismo ritmo.



Ese carácter efímero le da al teatro su belleza, que radica en la adrenalina que sueltan los artistas antes y durante la escena y que experimentan los espectadores cuando sienten la respiración, el sudor y los nervios, en una palabra, la vida hecha arte.



ALBERTO SANABRIA

Crítico de teatro

sintelones@hotmail.com