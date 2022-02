El amor por la música del guitarrista clásico bogotano Camilo Ortiz y la violinista y cantante bumanguesa Amalia Díaz les viene desde sus primeros años. Amalia anota que la ama desde el vientre de su madre, también música; Camilo, por su lado, se encariñó desde cuando empezó a oír rock en español y en inglés en la juventud.



Ellos dos, radicados en California (EE. UU.) por motivos familiares y laborales, decidieron conformar el dúo clásico Camilo y Amalia, y se presentarán el próximo 22 de febrero en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los escenarios con los que todo artista sueña.

Amalia se inició de niña en el piano y el violín, y Camilo siempre tuvo claro que su instrumento sería la guitarra, aunque le llamó la atención en algún momento la biología marina. Y si bien Amalia alguna vez alcanzó a pensar en estudiar veterinaria, la alergia que le producen los gatos la terminó la decidió por la música.



(Lea además: Llane: 'Para mí, el sueño más grande es el escenario')



Sin duda, llegar a ese soñado auditorio de la Gran Manzana les genera varios sentimientos. Lo lograron después de ganar un concurso frente a músicos de todo el mundo. Y “representa camaradería, amistad, el resultado de un trabajo que se ha hecho con amor y sin esperar nada a cambio. Entramos al concurso porque queríamos feedback no con la pretensión de ganar”, anota Amalia.



Por su parte, Camilo cree que la vida está llena de sorpresas y oportunidades que llegan de manera inesperada. “Es un orgullo para nosotros como colombianos y también por nuestra labor de educadores”, complementa. Son los invitados de esta semana a nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿A qué sitio van para inspirarse?



Amalia: A los libros y a los museos.

Camilo: Conciertos, libros y museos.



¿Han escrito una pieza musical que jamás se hayan atrevido a interpretar?



A.: Yo escribo canciones que solo mi familia conoce.

C.: Varias, en diferentes estilos, pero no las he compartido porque no he encontrado el momento.



¿Qué canciones sueñan con interpretar?



A.: Concierto para violín, de Sibelius, y Tzigane, de Ravel.

C.: Muchas. La lista es muy larga.

¿Cantan en la ducha?



A.: En la ducha no, en el carro, a Dua Lipa.

C.: Muy rara vez; en el carro sí, a veces, y cosas aleatorias.



¿A qué cantante o artista de la música culta imitaban cuando era niños?



A.: A directores de orquesta.

C.: De música culta, ninguno, escuchaba rock y pop.



¿Qué otro instrumento les hubiera gustado aprender a tocar?



A.: El piano, llegué a un punto en el que no pude avanzar más.

C.: El piano, fue una sorpresa cuando empecé a estudiar en la Javeriana y me encantó.

¿Qué canciones los hacen llorar?



A.: Dos Oruguitas, de Encanto.

C.: Always With Me, Always With You, de Joe Satriani, me recuerda a mi hermano menor que falleció.



(Le puede interesar: Bad Bunny: ¿qué podría comprar con el dinero de la boleta más cara?)



¿Con quién les hubiera gustado compartir escenario?



A.: Con mi papá, que era flautista.

C.: Paco de Lucía, y me hubiera muerto del miedo.



¿Vivaldi, Beethoven o Mozart?



Amalia: Vivaldi, pero me gustan los tres.

Camilo: Vivaldi.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que han estado entre el público?



A.: Gustavo Cerati, Alanis Morissette, Ariana Grande.

C.: ¿Solo tres? Difícil... Bobby McFerrin, Mötley Crüe, y Johannes Möller.

¿Cuál es su top 5 de canciones?



A.: Don’t Start Now, de Dua Lipa; Meditación, de Massenet; Get Lucky, de Daft Punk; no me caso con ningún artista, siempre varío mis gustos.

C.: La ciudad de la furia, de Soda Stereo; Estranged, de Guns n’ Roses; Danza macabra, de Camille Saint-Saëns; Eternal Dream, de Johannes Möller, y Mallorca, de Isaac Albéniz.



¿Qué canciones los devuelven a la adolescencia?



A.: Inevitable, de Shakira.

C.: Even Flow, de Pearl Jam.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más les gusta interpretar?



A.: Libertango, de Astor Piazzolla.

C.: Movimientos perpetuos, de Francis Poulenc.

¿Qué canción no se cansan de oír?



A.: Si me canso, me toca variar.

C.: La canción cambia con el día y el estado de ánimo.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



A.: Toqué a los 5 años en el Festival del Mono Núñez con la orquesta infantil de Bucaramanga. No era profesional, pero fue una experiencia inolvidable.

C.: Como guitarrista clásico el primer concierto fue en Arizona.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



A: Areito, de Juan Luis Guerra.

Camilo: Probablemente Use Your Illusion II, de Guns n’ Roses, en casete, y en CD Ten, de Pearl Jam.

¿Qué otros géneros musicales les gustan, aparte de la música clásica?



A.: Yo soy un alma pop que toca música clásica.

C.: Mi alma es roquera, pero escucho de todo.



(Además: Yatra: ‘La nominación al Óscar es un regalo’. Entrevista exclusiva)



¿Tienen algún ritual para oír música?



A.: Lavando platos.

C.: En el sofá, cuando nadie está en la casa, con un whisky o vino, con volumen alto y con los ojos cerrados.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



A.: El sonido de las ranas.

C.: Todos los sonidos de agua, como la lluvia, los ríos y el mar...