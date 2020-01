El sueño de realizar la Feria del Libro de Cartagena

La Feria Latinoamericana del Libro de Cartagena fue un sueño del escritor cucuteño Walter Caicedo, que vivió cerca de 30 años en la capital bolivarense.



Su obra abarca cuentos tanto para niños como para adolescentes, y pensando en ese público comenzó a realizar un taller literario bajo el nombre de Mundo Alterno. Lo llevó a diferentes bibliotecas de esa ciudad para promover entre los pequeños diferentes escritores locales. Quería acercarlos a los creadores.

“Fue el punto de partida para arrancar con este sueño”, dice Caicedo. Al ver la aceptación del público por estas actividades y en vista de la ausencia de una feria en la ciudad, se propuso fundarla él mismo. Dice que tocó muchas puertas y quienes lo oyeron tildaron su proyecto de imposible.



Aun así, creó la Corporación Feria Latinoamericana del Libro, y en el próximo julio hará la tercera edición de este evento.

El escenario central será el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en la plaza Santo Domingo, en la ciudad amurallada. Las fechas: del 21 al 25 de julio. Entre los invitados están el poeta José Luis Díaz Granados, la escritora, Margarita Posada, Gustavo Bolívar -que también participó el año pasado- y el fotógrafo Jesús Abad Colorado.



Y, aunque habrá una muestra editorial importante, Caicedo se enfoca en promover, desde enero, en los colegios y universidades a sus invitados de esta tercera edición. Realiza actividades con profesores para que los niños conozcan a los escritores que visitarán Cartagena a mitad de año.

De la primera feria recuerda que todo se hizo sin recursos. “Muchas empresas nos dicen que no los tienen, pero les respondo: ‘Ustedes tienen cómo apoyarnos de otra manera: con un diseñador para comunicar el evento o donándonos libros”.



Esas ayudas hacen que un proyecto crezca. En el 2018 nos aventuramos a empezar. Comencé a escribirles a los escritores: Juan Gossain, Alberto Salcedo Ramos y Jotamario Arbeláez aceptaron aquella primera invitación. Y tuvimos una respuesta enorme. Íbamos a los colegios, hablábamos como los rectores para que asistieran. Buscamos patrocinio para los buses que los llevaran a las actividades. Así comenzamos a crear un epicentro cultural que no existía en Cartagena”.

Caicedo afirma que pensó que el impacto de la primera feria iba a ser más modesto. Llegaron 2.800 personas, sin cubrimiento mediático, pero sí con mucho apoyo en redes sociales.



Para la segunda feria, en el 2019, Gustavo Bolívar y Gustavo Álvarez Gardeazábal fueron los invitados centrales. Para esa edición hubo maneras de regalarles libros –y darles refrigerio– a algunos grupos de estudiantes. “Nos apoyamos en universidades para esta logística”, relata Caicedo. En esta segunda edición, La Feria Latinoamericana del Libro tuvo también escritores internacionales invitados y una asistencia de 6.000 personas.



De estas dos experiencias, Caicedo ha sacado algunas reflexiones: “Se dice que en la Costa no leen, pero no lo hacen porque no hay facilidad de concretar un evento de estos, gratuito, con actividades culturales que permitan conocer escritores y encontrar libros a bajo precio. Pero sí les interesa”.

En la segunda edición descubrió lo mucho que les llama la atención a los jóvenes la relación entre literatura y cine. Por eso le gustaría ampliar el trabajo en talleres sobre esta materia. Y llevar a escritores a los barrios, a realizar actividades a las que busca invitar a madres cabeza de hogar.



Este año, ya como parte de la Red Nacional de Ferias, con el respaldo de la Cámara Colombiana del Libro y el Ministerio de Cultura, decidió invitar a figuras del espectáculo y la cultura. Por lo mismo, está el fotógrafo Abad Colorado y la actriz Amparo Grisales. Y a la par estarán escritores locales e internacionales. Muchos se especializan en literatura infantil, y los irán dando a conocer en los colegios, para que su encuentro con los chicos sea emocionante.



Entre las anécdotas más bonitas del evento, Caicedo recuerda cuando invitaron a Gerónimo Díaz, niño ganador del Concurso Nacional de Cuento RCN, en el 2017. “Presentar a un niño escritor nos ha servido para motivar a otros menores a escribir, que vean que la literatura también les pertenece”, dice Caicedo.



En la antesala de la feria, Gustavo Bolívar ya le confirmó que hará algunos talleres (con fechas por definir en marzo), el artista Germán Tessarolo apoyó con el afiche de la tercera edición, y a su vez dará talleres.

