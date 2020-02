Shakira, JBalvin y Karol G nominados a los premios Spotify 

La plataforma Spotify anunció que entregará sus galardones musicales por primera vez, “relacionados a la data generada por usuarios”.

De ahí que haya más de 40 categorías, pues muchas de ellas van de acuerdo a los movimientos de las canciones en los países y también lo que oyen los mayores y menores de 45 años, por ejemplo.



Es así como en la categoría de Artista masculino con mayor incremento de fans están Guaynaa, Lunay, Sech, Micro TDH y Tainy, mientras en este mismo apartado, en femenino, están Danna Paola, MS Nina, Tones and I, María José y Natalia Jiménez.



En Artista más agregado a playlist aparece el colombiano JBalvin, y Daddy Yankee, Anuel AA, Ozuna y Bad Bunny.



La categoría de Artista de rock en español más escuchado hay una clara tendencia a los tradicional, pues aparecen Café Tacvba, Caifanes, Maná, Zoe y Ed Maverick.



JBalvin repite en Artista con más canciones en Top 200 y comparte categoría con José José, Bad Bunny, Luis Miguel y Ozuna.



En Artista más escuchada por usuarios de 13 a 17 años están Ariana Grande, Billie Eilish, la colombiana Karol G., Becky G y Camila Cabello.



Entre los más adultos, el artista masculino escuchado por mayores de 45 años compiten Alejandro Fernández, José José, Los Ángeles Azules, Juan Gabriel y Luis Miguel.



En ese mismo rango, en las mujeres están Shakira, Yuri, Gloria Trevi, Yuridia y Rocío Durcal.



En Canción de los lunes aparece Buttercup, Destino o casualidad, Mi persona favorita, Tusa, In my blood.



Callaíta (Bad Bunny, Tainy), Calma remix (Pedro Capó y Farruko), Con calma (Daddy Yankee) Otro trago (Sech, Darell) y Te vi (Piso 21) aparecen en la canción más escuchada.