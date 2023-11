El sonido del metal de Mastodon y Gojira rugió en la ciudad capitalina

Resguardados por la fría noche de Bogotá, los poderosos riffs de Mastodon y Gojira resonaron en el alma de cientos de fanáticos del metal. En el Movistar Arena se enfrentaron dos titanes musicales que hicieron vibrar a la capital colombiana en una batalla épica, caracterizada por colaboraciones entre las dos bandas, voces guturales y uno que otro pogo que nunca puede faltar.



Mastodon abrió la noche con una ferocidad imparable. Brann Dailor, su baterista gritó al público "buenas noches Bogotá", y todos los fanáticos se emocionaron al escuchar esas palabras, junto a los primeros destellos de la guitarra de Brent Hinds que daba indicios de lo brutal que iba a ser esa noche.



Con las luces apagadas y con una pantalla que relataba un paisaje psicodélico que acompañaba cada canción, Mastodon emergió como titanes sonoros, forjando un viaje épico a través de su repertorio. "Crack the Skye" resonó, y el público se sumergió en un remolino de riffs vertiginosos, guiados por las letras que narran travesías por dimensiones cósmicas y místicas.

"Asleep in the Deep" tejió una red hipnótica, donde los asistentes se sumieron en las letras alucinantes que transportaron a los espectadores en un viaje surrealista.



El frenesí continuó con "Sultan's Curse", donde la destreza instrumental de Brent Hinds y Bill Kelliher desató una vorágine de emociones. "The Zar" siguió incentivando el escenario con sus cambios de ritmo y letras que exploran el conflicto interior.



El escenario se transformó en un campo de batalla musical, donde cada acorde era un golpe en la batalla entre la luz y la oscuridad.

En pleno éxtasis del público llegó uno de los momentos más esperados por los espectadores. Las voces estruendosas de Brann Dailor y Troy Sanders entrelazaron sus melodías con la intensidad para dar vida a "Blood and Thunder", creando una tormenta musical, lleno de riffs de guitarra y toques intensos de batería.

En pleno éxtasis de la canción aparece en escena Joe Duplantier, vocalista de Gojira, y junto a Mastodon, se da un intercambio de voces guturales en medio de una horda de fieles seguidores enaltecidos.



Mastodon abrió la noche tocando canciones icónicas como "Blood and Thunder" Foto: Dylan Escobar

Gojira: metal pesado, espiritualidad y protección del medioambiente

Cientos de metaleros reunidos en un solo recinto, algo atónicos de lo que podría pasar luego de la presentación de Mastodon. Siendo las 9:30 de la noche, Gojira tomó el escenario con una presencia que hizo clic con el público.



Su habilidad para combinar la brutalidad del death metal o metal progresivo con melodías cautivadoras fue evidente desde el primer acorde de Joe Duplantier, que acompañó cada canción con una percusión impecable y guturales distintivos transportaron a la audiencia a un universo sonoro único.

La "hermandad Duplantier" se hizo sentir en cada momento. Sobre la mitad de la presentación de Gojira, todos los miembros de la banda se fueron, dejando únicamente a Mario Duplantier en la batería, que sin camisa y empapado de sudor tocó un solo de batería por más de tres minutos, en los cuales iba interactuando con el público metalero que seguía el ritmo con sus voces y aplausos.

Gojira se hizo sentir en cada momento en el escenario con sus letras que hablan del daño ambiental y sus consecuencias. Foto: Dylan Escobar

Y llegó el momento de "Amazonia", Joe dio un mensaje de conciencia ambiental en inglés a todo su púlpito, y una imagen alusiva a la deforestación y el daño al ecosistema evidenciaba la pantalla del escenario junto con intensos acordes de guitarras eléctricas.



Para finalizar la jornada, todo el público coreo al unísono "The Chant", y los integrantes de Gojira les devolvieron su afecto al mostrar la bandera de Colombia en el escenario, justo lo que había hecho Mastodon, unas horas antes.

¿Cual es el desenlase de The Mega Monsters Tour?

La capital colombiana era la penúltima ciudad de la gira de Gojira y Mastodon por Latinoamérica, que comenzó el 8 de noviembre en Ciudad de México, y se espera que finalice el próximo sábado 25 de noviembre en San José de Costa Rica.



Sin duda, la unión de estos dos gigantes del metal recargó a cientos de fanáticos bogotanos que, durante todo este espacio musical, no dejaron de corear las canciones y las dos bandas afirmaron en el final de cada presentación que "no iba a ser la última vez que se iban a encontrar".



DYLAN ESCOBAR RUIZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

