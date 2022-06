Aunque nadie de su familia es músico, en el hogar de la mezzosoprano Valeria Bibliowicz las notas de las grandes obras de música clásica se apoderaban de la casa. Allí comenzó a desarrollar su pasión particular por el canto. “Mis padres supieron siempre que las pasiones se cultivan, y no dudaron en apoyarme en todo el proceso”, recuerda.



La cantante será la voz central del concierto gratuito ‘Funeral Blues’, que se presenta mañana, a las 3 p. m., en Museo de Arte Moderno, de la Universidad Nacional de Colombia. La acompañarán Jonathan Söderlund, en el piano, y Diego García, en el violonchelo.

Bibliowicz, nuestra invitada al ‘Cuestionario sonoro’, explica que el repertorio se centrará en canciones que están relacionadas con la guerra. El programa incluye obras de compositores como Mahler, Schubert y Eisler. También una pieza del compositor contemporáneo ucraniano Oleksandr Shchetynsky, quien no ha abandonado su país y vive en Kiev.

¿A qué sitio va para inspirarse?



A la ducha.



¿Y qué canta en la ducha?



Me encanta la ducha y el agua caliente. Allí practico y caliento mi voz con ejercicios.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Siempre me ha encantado el aria Si mi chiamano mimi de La Boheme, pero nunca me atreveré a interpretarla porque no es para mi tipo de voz.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



La guitarra.



¿Qué canción lo hace llorar?



Morgen, de Strauss.

¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Anna Moffo.



¿Beethoven o Mozart?



Imposible de escoger. Es como escoger entre verde y rojo. Depende.



¿Ópera o zarzuela?



Ópera.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Recuerdo cuando vi Don Pascuale con Valeriano Lanchas, fue mi primer concierto inolvidable. También a Cecilia Bartoli en Salzburgo y a Renee Fleming en el Teatro Mayor.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



Tabaco y Chanel, de Bacilos.



¿Recuerda qué canción le cantaban cuando era niña?



Mi mamá me cantaba la canción de cuna de Brahms y mi papá Piel canela, en especial la parte de: “me gustas tú y tú… Y nadie más que tú”.

¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



Funeral Blues, de Britten.



¿Qué canción no se cansa de oír?



La canción a la luna, el aria de Rusalka.



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Cuando regresé de la maestría en el Teatro Colón. Se llamó ‘Mujeres en el Canto’.

¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte de la música clásica?

Me encanta el fado y el jazz.



¿Tiene algún ritual para oír música?



En cualquier momento.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



El sonido del mar, sin duda, es mi favorito.