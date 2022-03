La célebre cantaora española Martirio se presenta este viernes, a las 7:30 p. m., en el Teatro Cosubsidio de Bogotá, con su amigo el reconocido pianista Chano Domínguez y su trío de jazz.



El motivo no puede ser más maravilloso: celebrar los 25 años de 'Coplas de madrugá', esa clásica producción que los dos músicos sacaron en 1997 y vendió miles de discos en todo el mundo.

“La música me ha acompañado desde que me acuerdo, mi madre cantaba muy bien y mi padre era un gran aficionado, siempre ha habido música en mi vida, en ella encontré el lugar íntimo para ser feliz”, recuerda la artista.



Martirio encantará al público asistente al Colsubsidio con un repertorio de las grandes joyas de la copla española pleno de poesía, melodía y teatralidad. Estará acompañada, además de Domínguez, del bajista Horacio Fumero y el baterista Guillermo Mc Gill.



“Ellos acompañan a una cantante que ama este repertorio desde pequeña y con la ayuda de la rítmica y la improvisación jazzística y la experiencia de los años, encuentra una nueva expresión de estos grandes clásicos interpretándolos como si fuera la primera vez y la última”, explica Martirio.



La artista anota que continúa también, de manera paralela, con otros proyectos como los conciertos con Domínguez sobre el disco que sacaron en 2019, dedicado al gran cantante, compositor y pianista cubano Ignacio Villa: ‘Bola de nieve’. Además, con su hijo, el productor Raúl Rodríguez, tiene un espectáculo titulado ‘Travesía’, que recorre toda su trayectoria artística, que incluye tangos “con sabor flamenco”



Poco antes de subirse al avión para llegar al país, Martirio aceptó contestar nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿A qué sitio va para inspirarse?



Me inspiran las veladas con mis amigos, la calle, el arte, los paisajes abiertos, el sur de las personas y las cosas. La risa y el llanto. La luz del fondo del pozo.



¿Canta en la ducha?



Repaso lo último en lo que estoy trabajando, y con el agua puliéndome no se me olvida.



¿A qué cantante de la música imitaba cuando era niña?



A los copleros, a los cantautores, a los flamencos.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



Me hubiera gustado seguir tocando la guitarra, que abandoné cuando empecé a cantar acompañada por los maestros del instrumento.

¿Qué canción le hace llorar?



Muchas, pero en especial: La Llorona, Si te contara, No puedo ser feliz.



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Tengo la suerte de haber acompañado en sus últimos conciertos a maestros de la talla de Compay II, Omara Portuondo, Marta Valdés, Chavela Vargas, Soledad Bravo, leyendas vivas y referentes amados que ya no están. No puedo pedir más.



¿Flamenco o chotis?



No es comparable el chotis, género localizado y establecido, con la diversidad, complejidad, fusión, tránsito, emoción y memoria que tiene el flamenco.



¿Ópera o zarzuela?



La ópera me eleva a otra dimensión, y en el disco duro tengo la zarzuela, que cantaba siempre mi mamá.

Martirio es una de las grandes cantaoras de España. Foto: cortesía del artista

¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?



Qué difícil me resulta elegir, porque soy amante de muchos géneros y muchas músicas. Gocé oyendo a Camarón de la Isla, a Silvio Rodríguez, a Tina Turner, a Miles Davis, a Chavela Vargas.



¿Cuál es su top 5 de canciones?



De nuevo me cuesta escoger... Mi vida es canción, no sé si vivo para contarlo o cuento lo que vivo. Entre los más variados géneros e intérpretes, elijo lo que está hecho de verdad, lo que me traspasa y me transforma, lo que me hace sonreír y bailar por dentro, lo que me conecta con la pasión por la vida.



¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



Doctor Brujo, de Los Llopis.



¿Qué nana o canción de cuna le cantaban o le ponían sus papás?



La Nana de Filigranas, de Concha Piquer, que después grabé con Chano (Domínguez) en Acoplados.



¿Qué canción no se cansa de oír?



Un disco de variaciones sobre Chopin del grandísimo pianista de jazz Kenny Drew. Bill Evans, Kiko Veneno, Pavarotti, Morgana King, Fernanda y Bernarda de Utrera, Pablo Milanés, Javier Ruibal... Esos discos, con otros muchos, están en las paredes de mi alma.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



El tamborilero, de Raphael.



¿Qué otros géneros musicales le gustan?



Creo que es más fácil decir lo que no escucho, porque me gusta casi todo, menos el reguetón y la música clínex, de usar y tirar, la que aborrega y no despierta los sentimientos y la belleza.



¿Tienen algún ritual para oír música?



En mi casa hay música en todas las habitaciones. Yo canto hasta en el ascensor, y ahora con la mascarilla (tapabocas), ni se nota...



¿Qué sonido de la naturaleza la cautiva y por qué?



Sin duda, el mar es lo que más conecta mi alma.