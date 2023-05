Si usted fue de los que salió a bailar o de fiesta entre 1994 y hasta mediados de la década del 2010, muy seguramente el DJ del evento le habrá puesto aquella canción que comienza con una flauta que posteriormente le da paso a un bajo y a una melodiosa voz que viene a relatar una historia de desamor.



Le hablamos de 'Lamento Boliviano', una de las piezas musicales más icónicas del trío argentino Enanitos verdes.



(Le puede interesar: Los Enanitos Verdes y Miguel Mateos: un toque argentino).

Si la conoce, probablemente más de una vez la haya cantado a grito herido junto a sus amigos, colegas o gente cercana. Sin embargo, ¿sabe realmente la historia que hay detrás de su tan melancólica -pero rebelde- letra?

(Siga leyendo: Este es el cartel de lujo que traerá el Festival Cordillera 2023, en septiembre).

De acuerdo con la letra de la canción, fácilmente se puede deducir que trata de un amor fallido o con problemas. No obstante, existen muchas expresiones y versos que son dignos de un análisis o explicación, pues no en todas partes de Latinoamérica podrían entenderse.



En un primer momento, la expresión "Lamento boliviano" (que es el mismo título de la canción) se utiliza de manera frecuente en Argentina para referirse a que una persona se está quejando de manera constante por algo, como la persona de la canción, quien habla constantemente de su desamor.

La pluma de un grande

Ahora bien, otra de las frases más icónicas dice "Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar". A simple vista, esto podría ser difícil de comprender, pues no tiene una conexión evidente.



Así mismo, cabe resaltar que no es una expresión propia de alguna región, sino que más bien es una idea que fue inspirada en uno de los libros más relevantes de la historia de la literatura.

(Le recomendamos: Video: artista callejero ofende accidentalmente a niño que lo quería ayudar).

Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes FACEBOOK

TWITTER

En 'Crónica de una muerte anunciada' el escritor colombiano Gabriel García Márquez escribió la siguiente frase:

"Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas".

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel García Márquez. Foto: Archivo EFE

A pesar de que no hay algo confirmado, fanáticos creen que la canción se inspiró en esta frase, pues, a su vez, se cree que la parte de "soy como una roca, palabras no me tocan" también podría estar relacionada con el desarrollo del libro.



No obstante, la banda ni los escritores de la canción han desvelado el verdadero significado detrás de esta icónica pieza.

Cabe resaltar que aunque esta canción hace parte del álbum 'Big Bang', el séptimo en la carrera de la banda, esta fue escrita realmente por Alcohol Etílico, otra agrupación argentina que originalmente escribió la letra para su álbum 'Envasado de origen'.

Letra de la canción 'Lamento boliviano'

Me quieren agitar

Me incitan a gritar

Soy como una roca

Palabras no me tocan

Adentro hay un volcán

Que pronto va a estallar

Yo quiero estar tranquilo



Es mi situación

Una desolación

Soy como un lamento

Lamento boliviano

Que un día empezó

Y no va a terminar

Y a nadie hace daño



Y yo estoy aquí

Borracho y loco

Y mi corazón idiota

Siempre brillará (Siempre brillará)



Y yo te amaré

Te amaré por siempreNena, no te peines en la cama

Que los viajantes se van a atrasar

Más noticias

El astronauta que encontró tesoros desde el espacio y lo ocultó por 40 años

Restaurante James: los precios y las cartas de Arrogante

Mara Wilson, actriz de 'Matilda', explicó cómo la película le arruinó la vida

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS