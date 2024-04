'Construir sola una canción para que salga tiene su dificultad': Isabel Valencia, líder de Wonderfox

El 12 de abril en la Plaza de Bolívar de Bogotá comenzará la primera edición del festival 'PazRock', un concierto que contará con artistas nacionales e internacionales como Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay y Venezuela. El evento está impulsado por el Ministerio de las Culturas y buscará captar el potencial de la música rock como expresión de la voluntad de paz.

Bandas que vendrán desde Tumaco y Montes de María compartirán escenario con agrupaciones de larga trayectoria como La Pestilencia de Colombia, A.N.I.M.A.L. de Argentina, The Casualties de Estados Unidos entre otras.

El espacio contará con entrada gratuita para personas mayores de 14 años y comenzará, aproximadamente, desde el mediodía del viernes 12 de abril con más de una decena de artistas que extenderán su talento hasta las 11 de la noche.

Una de las bandas invitadas es Wonderfox, caracterizada por crear una amalgama de sonidos entre el rock, el grunge —caracterizado por guitarras distorsionadas y enérgicas— hasta el indie rock y el downtempo —sonido más suave y pausado—.

La agrupación, radicada en Los Angeles, Estados Unidos, es liderada por la colombiana Isabel Valencia. Ella es la compositora y es reconocida en el ámbito rockero por su participación como bajista en La Pestilencia, una de las bandas de 'punk' más emblemáticas del país.

Valencia partió hacia el país norteamericano desde muy joven y empezó a buscar un camino en la escena musical de Los Angeles. Desde su casa ha grabado partes de esta producción discográfica.

El grupo comenzó en 2011 con el EP 'Juegos Mentales' y cinco canciones, cada una con una palabra como: 'Tiempo', 'Final', 'Juntos', 'Miedo' y 'Juguete', su ritmo germina de influencias como The Cure, Radiohead y Depeche Mode, sin embargo, su rock ahonda por diferentes ritmos y melodías que hablan de temas cruciales como la salud mental.

En noviembre de 2019 la agrupación sacó su primer sencillo 'Creer que puedes, justo antes de poder', canción que pasaría a ser parte de su primer álbum de estudio ‘Cómo entrar y salir de un laberinto’ publicado en 2020. El 26 de abril la banda, liderada por la paisa, lanzará su próximo sencillo Piensa en ti.

En entrevista con EL TIEMPO la vocalista y compositora de Wonderfox contó cómo es trabajar desde cero en una banda, historias al tocar con Julieta Venegas, La Ley y Café Tacvba y su preparación para el festival 'PazRock'.

¿Cómo ha sido el proceso de ser líder, cantante y productora de una banda?

Cuando empecé yo pensaba que no podía hacer ciertas cosas, decía “¿Yo sí seré capaz de producirme a mí misma?, ¿seré capaz de hacer una canción completa sola? Construir toda la canción para que salga al mundo sola es algo que sí tiene su grado de dificultad. Es como un videojuego, agarras un nuevo superpoder. Entonces simplemente me tocó aventarme y hacerlo para ver qué pasaba.

Isabel Valencia, bajista de La Pestilencia desde 2016, fundó Wonderfox en 2011. Foto:Rafa Márquez Compartir

¿Quiénes la acompañan en los toques en vivo y cómo hace para grabar su música ?

En estos momentos la alineación en vivo de Wonderfox es Alex Bajos es un bajista mexicano, en la batería Argel Cota, que es otro mexicano, pero ahorita en Bogotá vamos a tocar con Andrés Zuluaga en la batería, Argel no nos pudo acompañar, pero todos estamos muy de acuerdo que hay que seguir adelante.

La producción de ese álbum (Cómo entrar y salir de un laberinto) lo estaba haciendo y se lo mostraba a amigos, a mi mánager, se lo mostraba muchas veces a Dilson, también al ingeniero Nicolás Staub, que es un argentino.

Wonderfox ha tocado con Café Tacvba, Julieta Venegas y La Ley entre otros ¿Qué anécdotas recuerda de estas experiencias?

Tengo una amiga que apenas estaba empezando como estilista. Entonces me dijo: "Yo te visto, o sea, fresca mija, que yo le consigo el vestido". Yo le decía "Lo que sea", entonces me dio un vestido de puras tiritas muy chévere, blanco y negro, entonces me puse la guitarra, sabía que le estábamos abriendo a Julieta Venegas en el Fonda Teather en Los Angeles, estaba repleto y yo cambiaba de guitarra porque una se afinaba distinto a la otra.

Entonces terminé la canción y me quité la guitarra y yo como me muevo bastante en el escenario, pues los hilitos se enredaron, yo me lo quité y mi amiga me miraba, y era un vestido de diseñador y yo le decía: “¡Unas tijeras, parce unas tijeras! Y la diseñadora “¡Noo!”

Al fin y al cabo, me lo quité y solucioné la cosa diciendo en el micrófono “Disculpen, es que la guitarra está enamorada de mí, entonces no me quería soltar...”

La Ley me invitó para cantar en el Brick Theater, es un teatro al estilo griego, o sea, abierto y cabían como 6 mil personas, estaba completo y ellos me invitaron a cantar El duelo, entonces en la preparación de eso Beto cuevas fue a mi casa y me dijo “Hola, cómo ‘tais’ —Isabel entona el acento chileno— este... si tú quieres vamos y practicamos un poquito la canción, yo puedo llegar a tu casa... cómo quieras”, y yo “Ah pues, seguro, yo puedo ir a donde vos, qué pena contigo que vos te tengás que mover por mí”, llegó a la casa y mi esposo le abrio y me dijo mi esposo “El man es ‘pispo', heaveamaría”, mi esposo también es paisa y Beto superquerido.

Café Tacvba muy queridos, nos entendimos bien, yo les decía “¡Ey!, mucho gusto, no queremos estorbarles, ¿en qué les ayudamos?” y ellos respondían “No, Güey, no te preocupes Güey... ¿qué quieres, qué te traemos?

Un día estábamos haciendo prueba de sonido y bajó Rubén, el cantante, y se quedó mirando un rato —Isabel imita al vocalista y pone cara de crítica y se lleva la mano al mentón— y llegó el ingeniero de baterías y me dice “¡Güey bajó Rubén y le gustó!” y yo: “Guau, buenísimo”, y así nos pasamos toda la gira.

Wonderfox cuenta con un primer álbum de estudio llamado Cómo entrar y salir de un laberinto (2020) Foto:Rafa Márquez Compartir

¿Hablemos de 'Piensa en ti', que es el próximo sencillo, cómo ha sido el proceso?

El proceso de la canción Piensa en ti, que sale el 26 de abril fue muy chévere, pues yo siempre me siento a escribir lo que más puedo, salen buenas ideas y a veces no. Y esta canción salió el año pasado, yo la estaba escribiendo y en diciembre fui a pasear con mi esposo a una cabaña en el norte de California y yo le dije "Mi amor, ¿te molesta si trabajo un poquito de música? yo sé que estamos de vacaciones pero me quiero llevar todos los instrumentos, me quiero llevar mi computador, me quiero llevar todo”, y él “Sí, hágale de una, lo que sea”. Entonces yo llevé todo: pedales, el bajo y ese carro estaba repleto de mis cosas y como un par de maleticas con ropita.

Me salió la canción y empecé con el bajo quería una canción más movida. Haber estado en los escenarios también te hace dar esa sensación de cómo te gustaría ver al público, entonces sentí que sería una canción más fuerte.

¿Un adelanto de qué van a tocar en la Plaza Bolívar?

Con Wonderfox ‘Balas’ y ‘Todo va a pasar’ y con La Pestilencia, como bien lo diría Dilson, "los 14 Cañonazos".

ALEJANDRO ZAPATA PEÑA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO.

