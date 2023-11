Falleció Geordie Walker, guitarrista de la icónica banda de rock Killing Joke

El mundo del rock está de luto al conocer la noticia de la muerte de uno de los guitarristas más adorados del ámbito del rock: Kevin 'Geordie' Walker, quien fundo la emblemática banda Killing Joke, junto a Jaz Coleman.

Con extrema tristeza confirmamos que a las 6:30 am del 26 de noviembre de 2023 en Praga, el legendario guitarrista de Killing Joke, Kevin 'Geordie' Walker, falleció después de sufrir un derrame cerebral, estaba rodeado de su familia. Estamos devastados. Descanse en paz, hermano. ". El artista tenía 64 años.



Walker ayudó a formar Killing Joke menos de un año después de que el baterista Paul Ferguson y el cantante Jaz Coleman se conocieran. El 26 de octubre de 1979, lanzaron su EP debut, Turn to Red, y casi exactamente un año después, lanzaron su larga duración homónimo, que incluía los sencillos 'Wardance' y ¿Requiem¿. Con una mezcla de post punk, miticismo y hasta coqueteos electrónicos, Killing Joke se convirtió en una poderosa influencia para bandas como Metallica, Nine Inch Nails, Faith no More, Ministry y hasta Korn.

La noticia del fallecimiento fue confirmada también por el amigo cercano de Geordie Walker, Luca Signorelli, quien escribió en su página de Facebook: "Esta mañana recibí una llamada telefónica diciéndome que Kevin 'Geordie' Walker había muerto hace unas horas en Praga, tras un derrame cerebral masivo. el viernes pasado."



"No recuerdo ni un solo momento en el que Geordie estuviera cerca de ser aburrido. Geordie tenía reputación de ser abrasivo". y a veces brusco con las personas que intentaban acercarse a él, pero la realidad es que no quería perder el tiempo con personas que no le agradaban, y "me gusta" o "no me gusta" era para Geordie una cuestión enteramente de instinto".

El músico fue reconocido como uno de los guitarristas más interesantes del rock y por un sonido denso y profundo que siempre destilaba en el escenario. Kiling Joke fue el artífice de canciones poderosas como The Wait, Prozac People, Money is not Our God, Eighthies y al infaltable Love Like Blood, una de las canciones que se convirtió en un gran éxito comercial de una banda potente, brutal y a veces indescifrables.

