Una café en Quita Camacho para lectores apasionados

En una antigua casona del barrio Quinta Camacho funciona un café literario que como su nombre lo indica, se ha convertido en un refugio secreto para los amantes de los libros y la lectura pausada.



Se trata del café El rincón de Macondo, creado por el librero Gabriel Corchuelo, quien en el segundo piso de su tradicional librería de viejo Libros y Antigüedades Quevedo se le ocurrió abrir este novedoso espacio.

“El Rincón de Macondo es un homenaje a nuestro premio nobel Gabriel García Márquez. Es un sitio muy agradable que a la gente le ha gustado mucho por sus espacios diferentes, con unas promociones que van desde los 5.000 pesos en adelante”, anota su creador.



Precisamente, ese es uno de los atractivos más curiosos del lugar. Dependiendo del salón al que el visitante ingrese, los libros de segunda tienen diferentes precios.



De esta manera, se consiguen obras de 5.000 o promociones de 3 por 10.000 pesos. Mientras que en otro salón se pueden llevar uno por $ 20.000 y 3 por $ 40.000.



Y con este renacer de la moda de los discos de acetato, otra de las habitaciones reúne curiosidades musicales en formato Long Play (LP), de 33 revoluciones, que incluyen desde boleros, rancheras y tango hasta rock y artistas internacionales.

Uno de los espacios recupera la nueva tendencia de los discos de acetato. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

Ahí también es posible encontrar películas de segunda de DVD así como cómics tradicionales.



“Este es un sitio para que los jóvenes vengan a hacer sus tareas, a leer, al calor de un buen café, pero también tenemos juegos de ajedrez y de parqués", anota Corchuelo.



Uno de los detalles que llama la atención del visitante, son la gran variedad de antigüedades y objetos curiosos que engalanan las paredes de los diferentes espacios.

Armas antiguas, crucifijos de todos los estilos y materiales, sombreros de otras épocas y juguetes de antaño llenan los estantes.



“El café lo tengo decorado con algunas antigüedades, que es una pasión que siempre he tenido y que me parece muy interesante porque dialoga con la arquitectura de la misma casa donde está la librería también”, anota su fundador.



Corchuelo está celebrando 40 años como librero, oficio que aprendió de su padre, cuando finalizó su bachillerato, en un local que tenían en frente de la Academia de Historia.

El encanto de estas librerías radica en atesorar ediciones que ya no se consiguen, con dedicatorias particulares o porque fueron de algún personaje muy famoso. FACEBOOK

TWITTER

Este apasionado por los libros todavía tiene presente el primer mandado que tuvo que hacer. Su padre le pidió que le llevara un libro de Cayo Leonidas Peñuela a Eduardo Caballero Calderón. “Recuerdo que él me atendió muy bien y me dio una propina”.



“El encanto de estas librerías radica en atesorar ediciones que ya no se consiguen, con dedicatorias particulares o porque fueron de algún personaje muy famoso”, anota el librero, cuyo establecimiento lleva su nombre en honor al español Francisco de Quevedo.



Libros y Antigüedades Quevedo hace parte del circuito de librerías de viejo que se pueden recorrer por esta zona de la capital, que incluye otras tradicionales como San Librario y Trilce.

El nombre rinde homenaje a nuestro nobel cataquero. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@Restrebooks