La franquicia más exitosa y rentable de Disney es, sin lugar a dudas, El rey león. Luego de su estreno en 1994, se realizó la secuela 'El rey león 2' (1998); en esta oportunidad, los protagonistas son Kiara, hija de Simba y Nala, y Kovu, hijo adoptivo de Scar, una historia de amor que trata de reconciliar la rencillas del pasado de las dos manadas, historia que recuerda a la obra teatral Romeo y Julieta, de William Shakespeare. La película fue dirigida por Darrell Rooney.

Vale recordar que Romeo y Julieta, un clásico de la literatura universal, fue escrita en el siglo XVI (entre 1591 y 1597, aproximadamente), en el período isabelino, siendo la obra con más adaptaciones en la industria del cine, teatro y televisión. Otras obras emblemáticas de Shakespeare, también con múltiples adaptaciones, son 'Macbeth' y 'Hamlet'.



(Lea además: ‘Los Increíbles’: una familia muy particular)



La trilogía de El rey león culminó en el año 2004.



En este nuevo milenio, veinticinco años después de su estreno, Disney se atrevió con una versión live action estrenada en 2019, y en la actualidad trabaja en una precuela que contará la historia de Scar y Mufasa, y será dirigida por Barry Jenkins, aunque todavía no se conoce la fecha de su lanzamiento.



Más allá de las controversias que se generaron cuando Disney registró la famosa frase “hakuna matata”, perteneciente a la lengua africana suajili, 'El rey león' es una pieza que permite acercar a los niños y jóvenes lectores a la cultura africana, un continente contradictoriamente cercano por nuestras raíces coloniales, pero a la vez desconocido.

Encuentra este libro por solo $ 18.900 en almacenes de cadena y librerías.



(Le puede interesar: Aladdín: el príncipe que cautivó a una generación)



La colección Cuentos de Oro recopila los clásicos de Disney, para que los niños puedan acercarse a la lectura desde sus historias favoritas. Esta colección tiene un costo de $ 709.000 para suscriptores del Club Vivamos de EL TIEMPO, y de $ 878.000 para los no suscriptores. Los interesados pueden adquirirla llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com/colecciones/cuentos-de-oro-disney.



@DulceMRamosR