Yostimar Prada, de 30 años, entró a la historia del Festival de la Leyenda Vallenata como uno de esos ganadores que se llevaron un trofeo a lo más excelso de su cultura sin haber crecido dentro de los ritmos del Valle de Upar.



Como símbolo de su origen, Prada llegó a la final del concurso de piqueria, en octubre pasado, vestido con el inconfundible liquiliqui llanero, la cultura dentro de la que se hizo coplero y experto repentista, un triunfador en festivales de contrapunteo.

Y ganó el título de rey de la piqueria: la batalla de versos vallenatos.



Ya, en otro momento, Prada había pasado de sus coplas llaneras a la trova paisa y se había puesto a concursar en festivales hasta ser virrey del género en un festival. Y llevaba tres años seguidos presentándose en Valledupar, con el sueño de hablar de folclor y riqueza cultural colombiana ya con el título más grande del repentismo vallenato en la mano.

No pasó mucho tiempo desde este triunfo para que su labor fuera reconocida por el Congreso de la República, que le otorgó la Orden de la Democracia Simón Bolívar por su trabajo con el folclor. Yostimar no compite solo por tener un momento de gloria, en su mente está educar y rescatar la diversidad cultural, así lo dijo en entrevista con EL TIEMPO.

¿Quién es Yostimar Prada?



El ‘Coplero Guameño’, nacido en Paz de Ariporo (Casanare), formado y criado en el campo por sus abuelos paternos. Desde la infancia, un eterno enamorado del folclor llanero. Empecé cantando coplas, cantándole al Llano, a todo lo que veía al paso sobre el lomo de mi caballo.



En el 2008 empecé a participar en festivales de copla. Me fui abriendo paso en ellos, por el Meta, Casanare, Arauca, Vichada y también en Venezuela.



En el 2017 incursioné en la trova paisa, y en el Festival de Velas y Faroles en Quimbaya, Quindío, fui virrey nacional de trova paisa. En el 2019 empecé a estudiar la piqueria vallenata y participé por primera vez en el Festival Vallenato, llegué a semifinales en la edición virtual del 2020, pero este año, más preparado y con más confianza, logré el título de rey de la piqueria, un acto histórico para el Llano y para los verseadores y repentistas del país.



¿Por qué?



Porque es la primera vez que un llanero gana este importante concurso de piqueria, improvisando coplas en tarima a ritmo de acordeón, caja y guacharaca. Yostimar Prada es un embajador de la cultura; además, el ‘Coplero Guameño’ se convierte en el primer improvisador colombiano en concursar en tres culturas diferentes y tener galardones en las tres.

¿Cómo descubrió que lo suyo era la improvisación en coplas?



Dios me dio el talento para improvisar, me crié improvisando, me gustaba caracterizarme por la espontaneidad, desde la escuela. Siempre que lo hacía, la gente me aplaudía y me parecía bonito que me aplaudieran, por eso seguía improvisando.

¿Qué lo motivó a hacer trova y piqueria?



El arte del repentismo es un lenguaje universal y la música no tiene fronteras. Entonces, quise ser osado y arriesgarme. Dije: “Nadie lo ha intentado, vamos a experiementar porque sé que Colombia tiene una riqueza cultural inmensa. Quiero hacer historia, no quiero ser solo el coplero de la Orinoquia, quiero marcar la pauta por algo diferente”. Por eso estudié cuidadosamente cada una de las formas de las culturas y participé en ellas con mucho respeto.

¿Cuál le resultó más compleja, la trova o la piqueria vallenata?



Todo lo que se improvisa es complejo. Cuando subo a la tarima, ya sea a cantar trova, piqueria o contrapunteo, subo a improvisar y debo tener alto grado de concentración, y antes, un estudio de esa cultura musical y la estructura de sus versos. La copla llanera se improvisa en coplas o cantatas populares, donde riman sus versos pares. Lo mismo sucede con la trova paisa. Pero la piqueria vallenata se improvisa en redondilla, cuartetas reales, sencillas y décimas. Entonces hay que ser un estudioso de cada una para lograr una buena representación de ellas.

¿En cuál está más cómodo de las culturas que estudió?



Ninguna de las tres es fácil. Me siento cómodo en mi contrapunteo porque es mi naturalidad. Pero me gusta mucho la trova porque es un aire parrandero, en cuanto a la armonía musical, se familiariza con un cuatro llanero porque lleva instrumentos de cuerda. El acordeón, para mí, sí tiene un grado de dificultad porque es de viento; además, se improvisa en cuartetas, redondillas, décimas... entonces tiene alta exigencia de concentración. Así que se me hace más compleja la piqueria.



La trova se canta en dos aires: sencilla y la dobleteada, pero la piqueria tiene alrededor de 40 opciones, no sabe uno qué le va a salir: el contrapunteo tiene unos 80 aires.

¿Hay otros tipos de improvisación que quiera cultivar?



Están la décima que se canta en el Atlántico y el rajaleña, una hermosísima expresión musical. Los copleros boyacenses –diría, más bien, cundiboyacenses– también hacen cosas divinas. Hay que hacer un trabajo de rescate de estas expresiones desde escuelas e instituciones educativas.



Ahora que es rey de la piqueria, ¿concursará en las otras?



Tengo que seguir trabajando, ya no en la parte competitiva, pero sí en la parte educativa de talleres para incentivar a los jóvenes, de ir a universidades y hablar de las expresiones bellas que tiene el país. Los jóvenes tienen que amar más nuestra cultura. Tenemos que apropiarnos de nuestra riqueza cultural cada día más.

¿Cómo ve las improvisaciones en géneros como el urbano?



Tengo amigos que improvisan y son campeones en freestyle, batalla de gallo, como la llaman. Entre ellos, Carpe Diem, de Bogotá, y Lokillo Flórez. Los respeto y los admiro. Hoy se vive la euforia del siglo XXI en redes sociales, donde muchos jóvenes le ponen picante a la improvisación, pero es su estilo. Yo estoy abrazado a lo tradicional, conservo mis costumbres, pero abordo otros géneros con el fin de que Colombia crezca culturalmente y que el mundo sepa que existe una ley en la que se declaró el repentismo como patrimonio histórico y cultural de la nación.



Porque el repentismo es patrimonio, pero ha estado olvidado. Entonces, Yostimar Prada y cada uno de los improvisadores, como gestores culturales, lo que han hecho es rescatar ese patrimonio, porque ya no le compete al Gobierno. Los portadores no podemos quedarnos sentados esperando a que el Gobierno solucione todo. Como portador tengo que trabajar arduamente por mi folclor, que las recompensas se ven en el camino, en el nombre de Dios.

¿Siempre existe el peligro de caer en lugares comunes en el repentismo?



Hay que leer mucho para tener recursos literarios a la hora de improvisar. Hay repentistas que tienen frases de cajón aprendidas. Pero no es aconsejable, porque cuando se presentan varias veces, ya el público las conoce. Los repentistas tenemos que subirnos a improvisar al 100 por ciento.



¿Cómo funciona la mente de un repentista en tarima?

En el repentismo, la mente debe ser más rápida que la vista. Cuando subo a la tarima, hago una tanda y al bajar veo el video y me digo: “No sé cómo hice esto”. Solo me encargo de abrir la boca, porque la mente me suelta todo: voy soltando un verso, y ya la mente tiene el siguiente. Es maravilloso e inexplicable, es algo que Dios ha puesto. Es un don.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura

@Lilangmartin