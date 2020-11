El reguetón se toma los Grammy Latino 2020

Algunos recordarán la polémica que se produjo el año pasado cuando varios reguetoneros, incluidos J Balvin, Daddy Yankee y Anuel, desataron una controversia en redes sociales por ‘el poco espacio’ que tenía el género dentro de las nominaciones a los Latin Grammy 2019.

En aquel momento, circuló en redes sociales una imagen que rezaba: “Sin reggaeton no hay Latin Grammy”, como símbolo de protesta por la poca participación del género en otras categorías diferentes a la música urbana. Y aunque para otros artistas la discusión no era justa con los otros géneros musicales latinoamericanos, la protesta parece haber tenido su efecto porque este año el reguetón entra a competir en dos nuevas categorías que antes no existían: mejor interpretación de reguetón y mejor canción de rap/hip-hop.



Además, la mayor cantidad de nominaciones son para reguetoneros, y es J Balvin quien lidera el certamen con 13 nominaciones, seguido de Bad Bunny (nueve) y Ozuna (ocho); aunque también sobresale la participación del cantante colombiano Camilo, con seis, junto con Kany García (cinco), Rosalía (cuatro) y Karol G (cuatro).



Con el lema ‘la música nos humaniza’, esta nueva edición de los Grammy Latinos se realizará de forma remota y simultánea desde varias ciudades debido a las restricciones de la pandemia. Y otra de las grandes novedades es que una de las conductoras de la ceremonia será la actriz mexicana e indígena Yalitza Aparicio, quien fue nominada a los premios Óscar en 2019 a mejor actriz por su papel en la película Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, que recibió tres estatuillas de la Academia de Hollywood.

(Puede leer: Los grandes cambios que tendrán los Latin Grammy este año)



Asimismo, con el galardón Ladies of Entertainment 2020, que es un reconocimiento al trabajo de mujeres en la industria de las artes y del entretenimiento, serán homenajeadas, entre otras, Selena Gómez y Gloria ‘Goyo’ Martinez, cantante de ChocQuibTown.



En las categorías generales de los Premios están nominadas a mejor canción del año ADMV, de Maluma; Bonita, de Juanes y Sebastián Yatra; René, de Residente, y Camilo participa con dos canciones: El mismo aire y Tutu –coproducida con Pedro Capó–, entre otras. En mejor álbum del año se destaca la participación de Bad Bunny, con YHLQMDLG; J Balvin, con Colores y Oasis (producido también junto con Bad Bunny); el álbum Un canto por México, vol. 1 de Natalia Lafourcade; La conquista del espacio, de Fito Páez, y Cumbiana, de Carlos Vives.



Y a mejor grabación del año están nominadas China, realizada en conjunto por Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin; Tusa, de Karol G y Nicki Minaj; Vete, de Bad Bunny, entre otras producciones.



Así, esta vez el reguetón, la música urbana, pero también el pop, el rock y hasta la música alternativa y tropical serán las protagonistas de esta gran ceremonia considerada como la noche más importante de la música latina. Aquí algunas de las nominaciones que compiten.

(Le contamos: Los conciertos Caravana: cuidar a la gente mientras se divierte)

Música urbana

Yo perreo sola, de Bad Bunny; Morado, de J Balvin, y Si te vas, de Sech y Ozuna, son algunas de las nominaciones que compiten a mejor interpretación de reguetón. Y también aparecen como mejor canción urbana las canciones Adicto, de Anuel AA, Tainy y Ozuna; Rojo, de J Balvin, y Yo X Ti, Tu X Mi, de Rosalía y Ozuna. Para mejor álbum de música urbana se destaca la participación de Anuel AA (Emmanuel), Bad Bunny (YHLQMDLG) y J Balvin con Colores y Oasis (realizado junto con Bad Bunny).

Música Pop

La cantante puertorriqueña Raquel Sofía vuelve a aparecer en los Latin Grammy, pero esta vez con su canción Amor en cuarentena, nominada a mejor canción pop. En esta misma categoría también aparece Bonita, producida por Juanes y Sebastián Yatra, y Tutu, de Camilo y Pedro Capó. A mejor álbum vocal pop están entre otros Spoiler, de la cantante española Aitana; Por primera vez, de Camilo, y Pausa, de Ricky Martín. Así como también en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional participa Andrés Cepeda con Trece y Compadres, coproducido con Fonseca; así como La metamorfosis, del cantautor mexicano Reyli Barba.

Música Rock

La música rock tampoco se queda atrás en los Grammy Latinos. Mientras que la cantautora chilena Mon Laferte está nominada a mejor canción rock por Biutiful, la banda uruguaya El Cuarteto de Nos aparece en esta misma categoría por su canción Mario Neta, y su álbum Jueves está nominado a mejor álbum de rock. En esta última categoría también compiten la banda argentina Eruca Sativa con su álbum Seremos primavera, la agrupación mexicana Molotov participa con ¿Dónde jugarán lxs niñxs? (desde el Palacio de los Deportes), y el legendario Fito Páez debuta con su disco La conquista del espacio, junto con su tema La canción de las bestias, nominada a mejor canción pop/rock.



(Le recomendamos: Mon Laferte: ‘Soy una punk, folclórica y romántica’)

Música Alternativa

Los sonidos alternativos también tienen un espacio dentro de los Grammy Latino. Este año, la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética compite con su álbum Sobrevolando, y su canción Caracoles está nominada en la categoría de mejor canción alternativa, junto con otras producciones como En cantos, de iLe y Natalia Lafourcade; Chilango Blues, de Mon Laferte, y Buenos Aires, de la cantante argentina Nathy Peluso.

Música tropical

Los géneros típicos de América Latina competirán en diferentes categorías que premiarán a los mejores artistas de la salsa, el vallenato, la bachata y los sonidos contemporáneos. En estos géneros se destaca la participación de los discos 40 del Grupo Niche; Por el mundo, del Binomio de Oro, y Sigo cantando al amor, de Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez. A mejor canción tropical compiten Búscame, de Kany García y Carlos Vives; Canción para Rubén, de Vives y Rubén Blades, entre otras producciones.

REDACCIÓN DOMINGO