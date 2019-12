John Frusciante le puede devolver la magia a Red Hot Chili Peppers

Han pasado unas horas desde que se conoció la noticia de que John Frusciante, exguitarrista de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers, estará de nuevo en la banda liderada por Anthony Kiedis y Flea y las reacciones no se han hecho esperar.



Millones de fanáticos han reaccionado y las revistas de música no han dejado de hablar del tema. ¿Será que estamos ante un retorno triunfal del grupo que explotó en la década de los 90?

Todo parece indicar que sí, pues Frusciante no solo ha sido pieza fundamental en la historia de los artífices de éxitos radiales como Under the Bridge, Give it Away, Can´t Stop o Californication, sino que ha sido el verdadero gestor de parte del sonido que convirtió a Red Hot Chili Peppers en uno de los grandes de esa mezcla de punk, rock y funk que desarrollaron a lo largo de su carrera.

En una escena de la canción Can´t Stop Foto: imagen del video de RCHP

Con una técnica inconfundible el guitarrista se lució en discos como Mother's Milk'(1989), que recibió muy buenas críticas en el circuito independiente musical estadounidense y tuvo que lidiar con la avalancha de éxito que les trajo después el álbum Blood Sugar Sex Magic', esa fue una época de muchos premios y fama que sobrepasaron a Frusciante, quien se despidió de la banda con un fuerte problema de adicción y depresión.





Le ganó la batalla a la heroína, produjo música en solitario y logró escapar del ojo público. El panorama perfecto para el regreso en 1998 con los 'Red Hot... para trabajar en Californication, 'otro disco que consiguió éxitos como la canción homónima del álbum, Otherside y Scar Issue, esta última con un inolvidable solo de guitarra del músico en su mejor forma.

Frusciante es igual a éxito para la banda. Cada vez que él está en la nómina el grupo brilla. Su trabajo de guitarra también se disfrutó en los discos 'By the Way' (2002) y 'Stadium Arcadium' (2006).



Sin embargo, una nueva retirada se dio en el 2009, pero esta vez las razones eran estrictamente musicales: Jhon Frusciante quería seguir su carrera en solitario y,sobre todo, experimentar con nuevos sonidos y texturas un poco diferentes al estilo de sus amigos y colegas.

Con el adiós, Red Hot Chili Peppers reclutó a Josh Klinghoffer, quien tuvo un buen desempeño, pero que nunca pudo alcanzar el impacto que dejó John Frusciante. Tras una serie de giras, pausas y amenazas de un regreso triunfal, el grupo parece por fin enfocarse en ese objetivo de ganar de nuevo la atención.



Los fanáticos lo sintieron cuando se anunció que el guitarrista más famoso de los Peppers volvía al redil musical que ayudó a encumbrarlo.



Aunque se dio a conocer como un guitarrista de alta pasión, con los años sus composiciones fueron más intrincadas y complejas. Mientras se prepara para en el 2020 celebrar sus 50 años, Frusciante tendrá que asumir que será el centro de atención de la próxima gira de Red Hot Chili Peppers o de un nuevo disco, si deciden grabarlo. Algo que no debería preocuparlo, tras una carrera de doce álbumes y 5 sencillos como solista y una reputación poderosa en la industria.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1