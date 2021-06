El regreso de María Dueñas a sus raíces marroquíes en la novela 'Sira'

Luego de 12 años, la escritora española María Dueñas se reencuentra con su querida Sira, el personaje literario que protagonizó su novela El tiempo entre costuras y con el que saltó a la fama mundial, vendiendo millones de libros y adaptándose como serie para Netflix.



Sira Quiroga, una humilde costurera de Madrid, que, luego de superar muchas vicisitudes, llega a tener su propio taller de alta costura, desde el que colabora con los servicios secretos británicos, regresa en una novela que lleva su nombre y que ya es un nuevo best seller.

En esta oportunidad, la sagaz costurera será contratada por los servicios secretos británicos y, en calidad de agente infiltrada, viajará a España como si fuese una corresponsal de la BBC, y también hasta Marruecos.



En este periplo vital, la protagonista conocerá la maternidad, el amor y la pérdida, la venganza y el dolor. Tenaz, sensible y muy observadora, esta Sira en la madurez está dispuesta a robarse el corazón de los lectores.



Debieron pasar tres novelas (Misión olvido, 2012; La templanza, 2015, y Las hijas del capitán, 2018) y una larga y profunda reflexión para que Dueñas se decidiera a continuar la historia de su personaje literario más famoso. Este viaje intelectual, que alcanzó su punto de creatividad más alto durante la pandemia, le permitió a su creadora, de paso, encontrar un refugio en un momento tan complejo para la humanidad.



La Segunda Guerra ha terminado y el mundo comienza a transitar por caminos de reconstrucción, que, sin embargo, reflejan una tensión y no aseguran del todo la paz. Es así como Dueñas traslada a sus lectores en esta oportunidad a Jerusalén, en momentos previos a la creación del Estado de Israel. Allí, Sira Quiroga (hoy Sira Bonnard) será testigo de la tensión entre británicos, judíos y árabes, que de paso la enfrentarán a una trágica desventura: el atentado contra el legendario hotel King David.



Este relato también es un regreso a las raíces, a Marruecos, donde toda esta aventura comenzó, como se lo contó Dueñas a EL TIEMPO, cuando nació El tiempo entre costuras.



“Tenía claro que sería una historia que sucedería en la época en que Marruecos era un protectorado español, como un homenaje a ese lugar en donde había crecido y pasado la infancia mi madre, pero del que pocos tenían noticias, pues había finalizado en 1956”, anota la autora.



Desde su casa en Cartagena (España), Dueñas conversó con EL TIEMPO de manera virtual.

El libro es de Editorial Planeta. Foto: Archivo particular

¿Cómo fue ese reencuentro con Sira?



El reencuentro con Sira no es que lo tuviera aplazado, pero ahora que se me cruzó la idea de escribir Sira, como mi quinta novela, tenía ese sentimiento de saber cómo nos íbamos a llevar ahora Sira y yo. ¿Encontraré a la misma Sira que dejé? Y todo al final ha resultado muy fluido, muy agradable. Ha sido como el reencuentro con una vieja amiga, que conoces muy bien.



¿Ayudó este momento de la pandemia en el proceso de escritura?



Yo ya llevaba unos cuantos meses trabajando, cuando en marzo del año pasado tuvimos el primer confinamiento, encerrados todos en casa. Y tener menos vida pública, sin viajes ni compromisos, me ha venido muy bien para escribir Sira. Es la primera vez en todas mis novelas en que yo puedo escribir tranquilamente, meses y meses, sin interrupción ninguna. Y en medio de esta incertidumbre, Sira fue un buen refugio, un mundo alternativo por completo.



¿Cómo definiría esta Sira que encontrarán los lectores?



Ha cambiado mucho. Ya en El tiempo entre costuras era una inocente costurera, tenía un candor enorme, se dejaba un poco llevar por lo que otros hacían de ella. Desde el canalla de Ramiro, cuando la arrastra a Marruecos, hasta después cuando le pide que colabore con el servicio secreto. Sira estaba siempre predispuesta a que otros la empujaran, con una voz menos propia. Ahora, ella es más madura, han pasado los años, experiencias vitales, dos guerras, ha pasado gente muy distinta en su vida. Pero, sobre todo, a partir de la primera parte de la novela, de Palestina y Jerusalén, cuando hay un acontecimiento dramático que cambia su vida, a partir de ahí yo creo que renace una nueva Sira. Más dura, curtida, escéptica, con otras prioridades y más reflexiva. Todo lo cuestiona más porque ahora tiene un hijo también. Pero a pesar de todos estos cambios, creo que los lectores van a encontrar el mismo carisma y encanto que les sedujo en El tiempo entre costuras.

La historia se traslada a Jerusalén en esta oportunidad. ¿Algún interés geopolítico particular?



A mí me interesaba mucho, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y parece que llega la paz, cómo se mueve ese mundo que queda después, que no es pacífico ni mucho menos, como veremos en Palestina. Me interesaba la reconstrucción de Europa. España está sufriendo dos posguerras, digamos: directamente la de la Guerra Civil e indirectamente la de la Guerra Mundial. Quería resaltar cómo se recupera Inglaterra y me interesa también qué territorios turbulentos hay en esos años. Y allí, uno de los grandes territorios calientes es Palestina. Porque además está bajo el mandato británico. Y este último también está a punto de deshacerse, con lo cual me interesaba muchísimo ver y dejar claro que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo no entra en la paz. Hay todavía deudas de la guerra, que se están pagando, como la llegada de barcos cargados de refugiados judíos a Palestina y las tensiones internacionales.



En esta novela revela los entresijos de los medios de comunicación de entonces, como el papel que jugó la BBC. ¿Qué detalles le llamaron la atención?



Yo sabía que la BBC tuvo en aquellos tiempos de posguerra, y después, unos servicios exteriores en español, pero desconocía hasta qué grado esos servicios habían sido tan estructurados y organizados, con tantos participantes, y lo extenso que había sido su alcance. Me interesó investigar sobre el servicio latinoamericano de la BBC, que tuvo más impacto que en España. Entonces la radio tenía un alcance para mover masas magnífico.



Tanto en El tiempo entre costuras como en La templanza, Las hijas del capitán y ahora en Sira, las ciudades son claves...



Yo intento que mis ciudades sean protagonistas y para ello tengo que investigar mucho, porque la trama viaja décadas atrás y las ciudades han cambiado enormemente. Es una investigación que a mí me apasiona. Ir descubriendo cómo fueron no solo como escenario, sino cómo vivía la gente en esa época, qué hacían, a qué locales asistían, qué se comía, qué se bebía. Cómo era el grado de confort o incomodidad, quién las había planificado y cómo se desarrollaban con el tiempo. Para eso recurro a múltiples fuentes de información, tanto académicas, hechas por especialistas, como hemerotecas, que me permiten ver la prensa de la época, que te da una imagen de cómo era la ciudad.



Hay una curiosa aparición de Eva Perón en esta historia. ¿Por qué?



Más que ir a buscarla, se podría decir que Eva vino a buscarme a mí. Porque yo estoy situada en 1946 y 1947, en España, cuando Sira se dirige hacia allá, luego de pasar un tiempo en Londres. Y probablemente el acto más significativo de aquel año 47 fue la llegada de Eva Perón, que cubrió toda la prensa. Y me interesaba muchísimo la figura de ella, pero no tanto su ideario ni su magnitud política dentro de Argentina, sino esas semanas que pasó en España. Cómo se comportó ella, cómo la recibe Franco y las jerarquías más altas, y por otro lado, cómo la ve el pueblo, que estaba curándose de las cicatrices de la Guerra Civil, con hambre y oprimido políticamente.

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964) es autora también los ‘best sellers’ ‘La templanza’ y ‘Las hijas del capitán. Foto: Caros Ruiz. Ed. Planeta

Sira se reencontrará con ciertos fantasmas de su pasado, pero también con Tanger. ¿Qué significa para ella este lugar?



Significa mucho porque también significa para mí. Antes de escribir Sira y de definir la trama, yo lo único que tenía claro era que quería volver la mirada hacia aquel mundo del norte de África, lo que es la presencia española en Marruecos, porque es un mundo muy vinculado a mi familia. Allí nació mi madre y vivió mi familia materna durante décadas. Y yo crecí con esa memoria sentimental. Y entonces, el hecho de que esta nueva novela se debe precisamente a estas ciudades de Tetuán y Tanger. Yo tenía la sensación de que para mi narrativa era como un territorio quemado, como si ya no pudiese volver a él. Y entonces, viniendo de un viaje me pregunté: ¿qué me impide volver? Nada, estas ciudades también evolucionaron y avanzaron y las puedo plantear de una manera distinta. Y si volvía a ellas, tenía que ser de la mano de Sira.



Sus libros se han adaptado con gran éxito a las plataformas digitales. El más reciente es La templanza. ¿Cómo le pareció?



Yo siento que ha quedado preciosa y no altera el alma de mi novela. Están Jerez y Cádiz, que lo recuperan con una belleza enorme. Después hacen esa reconstrucción de lo que pudieron ser México y La Habana de entonces. Los escenarios son magníficos. Y los actores también. Por cierto, que el protagonista es colombiano. Rafael Novoa es maravilloso, es un Mauro Larrea que a mí me ha fascinado. Me parece que encarna al personaje y ya no puedo pensar en Mauro Larrea sin ver la cara de Rafael y su voz. Leonor Watling como Soledad Montalvo está magnífica. Yo creo que ha sido una producción excelente y participé en la revisión de los guiones.



¿Habrá adaptación de Sira?



Sí, ya golpearon en la puerta repetidamente. Lo que pasa es que ahora estamos con Las hijas del capitán, mi anterior novela. Va a ser para Amazon, y también con Buendía Estudios, la parte española. Está ya en fase de guiones. Entonces, supongo que para Sira vamos a esperar un poquito a que agarre su vuelo con los lectores. Pero sí que es un buen momento para el trasvase de literatura a audiovisual.



¿A qué atribuye el éxito de El tiempo entre costuras?



No lo tengo muy claro y no tengo una fórmula mágica. Lo que sé es lo que me cuentan los lectores a mí y lo que percibo cada vez que se me acercan en una firma de libros o en una feria literaria. Normalmente es una suma de varias cosas. Les gusta que los personajes sean humanos, con sombras y luces, que no sean ni superhéroes ni superheroínas. Y les gusta que en la trama haya tensión dramática, que ocurran cosas inesperadas y conflictos por resolver; y, claro, los escenarios que los lleven por el tiempo y el espacio.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

