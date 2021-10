Paula Hawkins: el regreso de infarto de la autora ‘La chica del tren’

La escritora inglesa Paula Hawkins cuenta que un día, mientras caminaba por un embarcadero cercano a su casa, donde había unas casas flotantes abandonadas, se preguntó: “¿Qué tal que ahí adentro haya un cadáver?”. Así surgió uno de los elementos del rompecabezas de su nueva novela negra, A fuego lento, que ya se ubica entre los libros más vendidos en las librerías del país y del resto del planeta.



No todo el mundo es capaz de matar, pero Hawkins, la autora del thriller más vendido de los últimos diez años, La chica del tren, considera que somos mucho más susceptibles de “llegar al extremo” de lo que pensamos, especialmente si nos han hecho sufrir. “¿De qué sería yo capaz si me ofrecieran la oportunidad de vengarme del que tantísimo daño me hizo?, ¿hasta dónde llegaría?”, anota.

Hawkins (Zimbabwe, 1972) ambienta la historia en la Londres de la actualidad, donde vive, y explora las razones que pueden llevar a una persona maltratada a matar, a través de tres mujeres que se enfrentan a los prejuicios que la sociedad proyecta sobre ellas. Así lo explicó en un encuentro virtual con la prensa hispanoamericana hace pocos días, en el que también estuvo EL TIEMPO.



La historia de A fuego lento comienza con el descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado brutalmente en una casa flotante de Londres, lo que desencadena sospechas en tres mujeres.



Laura es la chica conflictiva que quedó con la víctima la noche en que murió; Carla, aún de luto por la muerte de un familiar, es la tía del joven, y Miriam es la indiscreta vecina que oculta información sobre el caso a la policía. Tres mujeres que no se conocen, pero que tienen distintas conexiones con la víctima y que, por diferentes razones, viven con resentimiento y esperan el momento de reparar el daño que se les ha hecho.



“Laura viene de una historia que alguien más me había contado de una mujer que sufrió un accidente y tuvo cambios en su comportamiento, y está viviendo esos desafíos. Miriam era una historia que leí en un periódico, relacionada con una mujer que estuvo en contacto cercano con un asesino en serie, pero que se salvó. Mis personajes surgen de cosas que leo, pero luego me empiezo a imaginar que sucede diez años después”, explica Hawkins.

'A fuego lento' es editado por Planeta. Foto: Archivo particular

En ese punto, la autora comenta que le debe mucho, sin duda, a su proceso de formación como periodista, un oficio que ejerció durante más de quince años. “Yo creo que hay muchas cosas en las que el periodismo ayuda bastante. Cómo escribes, la edición, llegar a la historia. Pero nosotros los periodistas también escuchamos de forma diferente lo que la gente nos cuenta y lo que no nos cuenta. El periodismo ayuda a entender cuando alguien esconde algo”, dice.



Así lo irán revelando Laura, con la ingenuidad de una veinteañera, y Miriam, que ya camina por su octava década. “Por ejemplo, Miriam está tratando de esconder cosas. En las novelas de crímenes, los personajes esconden cosas. Laura en cambio no tiene filtro, dice cosas que a veces no son recomendables. Entonces sí es importante entender de dónde vienen, para analizarlas cuando llegue la policía y saber qué van a decir”, dice.



La autora de La chica del tren, leída por 27 millones de lectores en más de 50 países, es pionera del género conocido como domestic noir, novela negra situada en el ámbito doméstico.



“Creo que hay mucho apetito por este tipo de thrillers. El domestic noir es gente común y corriente que podemos ver en la calle. Ambientes fácilmente reconocibles, y creo que eso se nota por el boom de los pódcast y series de Netflix sobre crímenes reales. Porque nos podemos identificarnos con esas personas, que no son espías ni gánsteres”.



Nuevamente, ‘A fuego lento’ rinde un especial tributo a la mujer, como protagonistas central del libro, como ha ocurrido con otras de las novelas de la autora británica.



“Creo que las mujeres han abierto su propio espacio en el mercado en estas escrituras y siento que hay mucho respeto de lo que se están escribiendo mujeres en el género del crimen. De otro lado, al hablar de feminismo, esto se logra si te enfocas en lo que hacen los personajes y cómo ven el mundo y no con el fin de mostrar un mensajes particular”, comenta.



Hawkins se muestra más interesada en que sus libros salgan a series de plataformas digitales que al cine. “Siento que hay gente muy buena trabajando en la televisión y este libro podría ser una propuesta interesante como una serie limitada de seis horas, que funciona mejor para una novela, porque se desarrollan mejor los personajes. En una película es más difícil adaptarlo”, dice.



Con información de Efe

