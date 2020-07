El rebusque digital de los músicos (opinión)

En el documental The Making of Songs in the Key of Life, sobre la grabación en 1976 de este gran disco del músico americano Stevie Wonder, aparecen unas declaraciones de Herbie Hancock que caen de perlas para esta época de encierro. Hancock habla del privilegio que le significó haber sido invitado a participar en esa producción, que es reconocida como la obra cumbre del pop americano de los 70.

Me llamó la atención que semejante figura del jazz como Hancock aceptara participar en grabaciones comerciales de ese entonces, y lo cierto es que esta práctica es muy común entre los grandes intérpretes en todas partes.

Los músicos profesionales casi nunca se dedican a una sola actividad: graban, componen, enseñan, tocan en vivo y escriben para completar sus ingresos mensuales. He conocido colegas que llegan a manejar cinco repertorios de diferentes estilos y formatos en una misma temporada. Esta intensa actividad les forja la versatilidad y les amplía los horizontes a los músicos profesionales que no cuentan con un contrato laboral, ya que suelen trabajar freelance.



La anécdota viene al caso porque la pandemia acabó de un plumazo con casi todas las actividades con las que un músico se sabía defender. Ahora solo los contratan para algunas grabaciones y una que otra clase particular, pero no en el formato presencial, sino en modo virtual, con las dificultades que esto implica para que haya una interacción ágil y dinámica con el estudiante.

Encima del tiempo extra que se requiere para la preparación y la revisión de clases remotas, ahora toca mejorar la conexión a internet para que el sonido llegue bien. Los que sepan actuar con rapidez y versatilidad en este cambio tan brusco van a sufrir menos para subsistir, ya que los métodos habituales de subsistencia sencillamente desaparecieron. Ahora no basta con tocar bien, ahora toca hacer buenos videos y lograr una comunicación clara, toca invertir en tecnología para mejorar resultados y aliarse con personas y empresas para poder comercializar la música en redes.



Hay que estar abiertos al rebusque digital para sobrevivir ante el fin de las presentaciones públicas, cosa que los músicos de los 70 como Hancock supieron hacer cuando la avalancha de sintetizadores y electrónica transformó el modus vivendi de ese entonces.



ÓSCAR ACEVEDO

acevemus@yahoo.com