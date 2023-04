El conocido rapero estadounidense de origen mexicano MoneySign Suede, ha fallecido tras recibir varias puñaladas mientras estaba en la ducha en la prisión de California, Estados Unidos, donde cumplía condena, informó el diario Los Ángeles Times, que cita como fuente al abogado del artista.

MoneySign Suede, nacido en una familia de inmigrantes mexicanos y criado en el barrio de Huntington Park de Los Angeles, era considerado una estrella emergente de la escena del rap, con decenas de millones de audiciones en las plataformas musicales, especialmente de las canciones de su primer álbum, Parkside Baby, que publicó en septiembre de 2022 con el sello Atlantic.

Los funcionarios de la oficina forense del condado de Monterey y el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) confirmaron en un comunicado la muerte de Suede en el Centro de Capacitación Correccional, en el municipio de Soledad, aunque no especificaron cómo falleció el joven de origen mexicano, de 22 años.



Los funcionarios del CDCR dijeron que Jaime Brugada Valdez, nombre real del rapero, fue encontrado inconsciente en la noche del martes 25 de abril después de que los oficiales penitenciarios descubrieran que no estaba en su celda durante el recuento habitual.

Las autoridades dijeron que el autor de temas como "Red on my mind" fue encontrado “con lesiones compatibles con un homicidio”.



“La gente está muy sorprendida”, dijo el abogado de Valdez, Nicholas Rosenberg al rotativo angelino. “Era un tipo muy popular, con muy buenos modales. La gente lo amaba”.



Los funcionarios del CDCR confirmaron que la Unidad de Servicios de Investigación de la prisión y la oficina del fiscal de distrito del condado de Monterey investigan el suceso.



El Centro Correccional de Capacitación, donde estuvo alojado el autor de "Back to the bag", tiene más de 4.000 internos, según el CDCR.

¿Por qué estaba en la cárcel MoneySign?

Valdez cumplía una sentencia de 32 meses por dos cargos relacionados con la tenencia de armas en el condado de Riverside, según Rosenberg. Estaba preso desde enero de 2023 cuando recibió la condena.

También se enfrentaba a un delito similar cometido en el condado de Los Ángeles, aunque ya se había declarado culpable y esperaba recibir una sentencia de dos años, explicó el rotativo.

Justo antes de ingresar a prisión había escrito un mensaje que algunos internautas recuperaron y consideran como un presagio: "La vida es demasiado corta disfrútala mientras estás aquí".

