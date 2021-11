Ali A.K.A Mind, el rapero que deja el alma en sus escritos

Ali A.K.A Mind (Ali Rey Montoya, 1982) llega con una sonrisa y un abrazo. Habla como rapea, sin parar. No se detiene. Las ideas salen todo el tiempo, las dispara de su boca. Está a pocas horas de viajar a Estados Unidos para su nueva gira, una de las tantas que hace, ya es casi que costumbre para él estar viajando al exterior o en todo el país llenando teatros.

Ali es un padre, tanto del rap, como de su hija, pero también en la forma como se expresa hacia los demás. EL TIEMPO conversó con el artista sobre sus fans, su álbum y su mayor adoración, su hija.



Hace unos días entrevisté a un actor sirio que se llama Yahya Mahayni, que me dijo que quiere venir a Colombia y que es fan de su música, a usted lo escuchan mucho en el exterior...



Mándele mis saludos. Sí, sí. Me han pasado cosas bien raras por fuera. Estábamos en el último día de la gira en Europa y quedaban por ahí 20 discos. Se hizo fila y llegó un tipo que venía desde Fráncfort, y me dijo: “Soy fan de tu música hace doce años. ¿Cuánto vale cada disco?”. Y le respondí que diez euros. ¿Cuántos tienes? 20. “Te los compro todos cada uno a 20 euros”. Y le dije, ¿pero la gente que está haciendo fila? No te preocupes, te los compro todos. Me pagó como 500 euros. Se quedó con 5 para su colección y luego empezó a preguntar en la fila: ¿cuál te gusta más? Listo, llévalo. Se los empezó a regalar a la gente.

Ali, además de dedicarse a la música, también organiza jornadas de ayuda a los habitantes de calle. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

¿Le pasa mucho?



En Milán me pasó una más loca. Estaba cantando Mi raíz y como 20 italianos cantando a flor de piel, rasgándose las vestiduras. Cuando terminé hablé con ellos, y es que la mamá de una de las chicas enseña español en Milán. El resto son estudiantes de ella: ‘yo les enseño con tu música, y justo viniste’.



¿Qué cree que es lo que ha hecho para que la gente lo quiera tanto?



Creo que es demasiada fidelidad a contar los hechos como son y por otro lado porque creo que he sido una persona reacia a ser reacio al amor. No es que he hecho canciones de amor de pareja todo el tiempo, sino sobre amor a la hija, a la ciudad, al país, a la resiliencia, a la vida... Otra vez toqué Rey, y cuando sonó la pista una chica dijo: “mi papito murió hace unos días”. Yo casi no puedo arrancar. Entre varios la abrazaron...



Tremendo el poder con el público...



En otro concierto en Nueva York, entre el público había una chica, y me contó que se había conocido con un chico en el avión y los dos coincidieron en que eran fans míos y vinieron a verme. A los dos años, cuando volví, se habían casado, y fueron al concierto a contarme que se habían casado y llegaron a tomarse una foto conmigo para enmarcarla. Y bueno, cuando canto la canción para mi hija también es una cosa loca...



Es que esa canción toca muchas fibras...



Es dura. Yo casi no la puedo sacar. Esa es del disco Sobreviviente. Y es que es una canción sobre la persona que más amo, entonces me preguntaba todo el tiempo qué le podía decirle. Ahora estoy escribiendo un libro...

Cuando alguien bueno se rompe, la magia desaparece, la certeza se vuelve dudas, la tristeza toma el control, la incertidumbre se acomoda para quedarse FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo así?



Viene esa transición de Manjit 1 a Mankit 2, y viene acompañado de dos productos: un documental que se grabará en Nueva Delhi, y dos libros, uno que estoy terminando que es Manjit, niño de la guerra, que es una novela de realismo mágico, y es una historia semiautobiográfica... Y la otra es un libro de cuentos para niñas.



Su hija fue una estrella en su último concierto...



Íbamos en el carro, yo no la tenía preparada para el concierto ni nada, y ella me dijo: papi, quiero subir a la tarima. Ya es la segunda vez que lo hace. Cuando arrancó la canción que yo le dediqué a ella, llegó y se subió sola. Y me bailaba al lado y cada vez que le decía algo me daba picos. Terminó la canción, me quitó el micrófono y gritó: Gracias a toda Bogotáa... Y la gente enloquecida. Yo no la presiono para ese tipo de cosas. Ella desde chiquita dice que ella trabaja conmigo en las giras. Además es muy negociante, dice que me va a tomar una foto y la va a imprimir y a venderla en las entradas de los conciertos. Ella tiene siete años. Está mentalizada que va a ser artista. Entre más años una persona no tenga máscaras, tiene más probabilidades de ser feliz.



Sin máscaras es siendo sincero...



Yo siempre he sido muy sincero, por ejemplo, con mis alcances. También me he puesto unos retos que son quimeras, nunca me he soñado cosas chiquitas. Decía que quería ser rapero y tocar en Nueva York, ya es como la quinta vez que toco allá. Ha sido esa sinceridad de no tener tantas pretensiones lo que me ha llevado a no decepcionarme. El rap no me ha decepcionado porque lo veo como una fuente de inspiración propia, me escribo mucho a mí mismo. Y a la hora de la verdad es que cuando uno saca un disco de estos es que uno disfruta y dice: Es el menos comercial que he hecho.



En el 2008 presenta su álbum debut como solista titulado “Rap Conciencia” un trabajo con un gran contenido de conciencia social. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

¿Por qué dice que menos comercial?



Talvez por la historia, que es bastante introspectiva, siento que las canciones no son tan digeribles como Deja o Discúlpame, pero, por ejemplo, la canción de Magnum Opus, si no sabes de pintura o de literatura no vas a entender. Yo hago una especie de entrelazados, si nunca leíste Rayuela no vas a entender el concepto... Siento que es el disco más experimental, incluso musicalmente hablando. Trabajamos con una cosa que se llama la armonía funcional.



¿Qué es?



La armonía funcional es que yo por ejemplo tengo re menor y re menor es triste, pero entonces es una tristeza de que te robaron la billetera. Pasa a mi menor y es que resulta que te robaron la billetera y te pegaron tres puñaladas. Mi menos sostenido y además mataron a tu amigo. Y tu mamá le dio un infarto cuando se enteró. Entonces es diferente que te roben la billetera con re menor a con mi menos sostenido. Y pasa lo mismo con la felicidad, do mayor es canción para bailar con los niños, es fácil. Pero si pasas a otro acorde más mayor, pero que sea transición, te genera expectativa. De un momento pasa a un instante más introspectivo.



¿De qué trata el libro del niño?



Es un niño que sufrió un accidente durísimo y se despierta. –A mí me pasó, me llevaban al médico porque me levantaban el brazo y no se tenía, y no me sentaba y no seguía la luz con los ojos. Estaba pero no estaba. Él habla con su mamá, le pregunta: “Por qué afuera hablan de guerra, ¿a partir de cuántas personas muertas es una masacre?–. La mamá lo evade. No me desvíes del tema. Yo soy un niño, pero entiendo todo. La mamá se pone muy triste y el niño la abraza y le murmura al oído: cuando alguien bueno se rompe, la magia desaparece, la certeza se vuelve dudas, la tristeza toma el control, la incertidumbre se acomoda para quedarse, el amor se siente mutilado y el odio se siente cómodo. Cuando alguien bueno se rompe se marchita una luz, se apaga una hoguera, se seca un río, se derrite un glaciar...”.



Mire, hizo a llorar a todos los presentes...



A mí hay cosas que me entristecen mucho. Queremos hacer una caravana de carros para llevarles ropa a los indígenas que están en el parque Nacional. La idea es salvar gente a través del arte. El hiphop es construcción social.

SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

TWITTER: @SIMONGRMA



FOTOS: ANDREA MORENO

INSTAGRAM: @ANDREAMFOTO

