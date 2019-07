El Quijote y Sancho Panza comienzan a cabalgar en Indonesia

"Di suatu tempat di La Mancha, tempat yang namanya tak kupedulikan", así comienza Miguel de Cervantes su novela más célebre en indonesio, lengua hablada por más de 265 millones de personas y a la que ha sido traducida íntegramente por primera vez.



Se llena así el mayor vacío lingüístico que existía actualmente en la expansión del libro español más traducido de la historia, al ser vertido al fin al único idioma del mundo hablado por más de 200 millones de personas que no contaba con una traducción íntegra.

La encargada de realizar tan ímproba tarea ha sido la traductora y lingüista Apsanti Djokosujatno, que trabajó cerca de un año y medio en hacer la obra magna de Cervantes legible para los indonesios.



Para ello, ha contado con la ayuda de las traducciones francesa e inglesa, ya que se trataba de la primera obra que traducía del español, según reveló la indonesia, de 78 años y doctora por la Universidad Nueva Sorbona de París.

Se llena así el mayor vacío lingüístico que existía actualmente en la expansión del libro español más traducido de la historia. FACEBOOK

TWITTER

Apsanti asegura que la traducción fue muy difícil porque hay muchas palabras del castellano antiguo que no tienen un "sustituto satisfactorio" en el indonesio moderno, una lengua hermana del malayo, que se habla en Malasia y otros países del sudeste asiático.



La reconocida académica indonesia ha traducido sobre todo a autores franceses como Julio Verne o Albert Camus, pero asumió la responsabilidad de traducir el Quijote por la importancia del libro, que ella considera capaz de llegar "a todo tipo de lectores".



El "Quijote" se ha traducido de manera íntegra o parcial a más de 140 lenguas y variedades lingüísticas diferentes, entre las que se encuentran el inglés, hindi, chino, árabe, bengalí, francés, alemán, portugués o ruso, según el Instituto Cervantes.



Sin embargo, muy pocos jóvenes indonesios tienen referencias españolas más allá de los equipos de fútbol y pilotos de MotoGP, mientras que el 'Quijote', que ya fue adaptado en una versión reducida a mediados de los cincuenta, es conocido principalmente en círculos intelectuales.



Las traducciones de autores españoles son muy reducidas, con algunas excepciones, como partes de las obras de Federico García Lorca o Luis Sepúlveda, y a nivel educativo el país no cuenta aún con ningún departamento de español en las universidades públicas.



El 'Quijote' en indonesio busca reducir esta brecha cultural y fomentar "la tradición cultural y lengua española, así como estrechar los lazos y fortalecer el conocimiento mutuo", dijo la segunda jefatura de la embajada española en Yakarta, Salvador Rueda.



El proyecto fue impulsado hace tres años por la embajada española en Yakarta y la editorial Fundación Librería Indonesia Obor, y estuvo a punto de no llegar a buen puerto, ya que se vio afectado por dificultades técnicas y financieras que amenazaron con congelarlo.



En el caso de la financiación, tan solo el patrocinio a última hora de la multinacional española Repsol consiguió solventar la ausencia de subvenciones públicas, y la obra ya se comercializa en línea con un precio subvencionado de 250.000 rupias (unos 15 euros o 17 dólares).

La traductora y lingüista Apsanti Djokosujatno trabajó cerca de un año y medio en la obra magna de Cervantes. FACEBOOK

TWITTER

Con motivo del lanzamiento de la obra en indonesio, la embajada española y la editorial celebrarán en Yakarta un "festival del Quijote" los días 13 y 14 de julio que cuenta con una representación teatral de marionetas javanesas basada en la novela, así como con la participación del escritor español Andrés Ibáñez y varios artistas nacionales hispanistas.



El polifacético literato indonesio, Goenawan Mohamad, que firma el prefacio del libro y que participará en el festival, destaca el mensaje de tolerancia que la novela cervantina puede aportar al mayor país musulmán del mundo -el 88 % de su población-, que ha visto en los últimos años un aumento del radicalismo.



"A pesar de que sus obras de teatro era en gran medida propaganda contra los turcos, Don Quijote no lo es, muestra las diferentes capas de la cultura española", opina Goenawan.



El también pintor y dramaturgo señala que la cultura y el arte español son "cercanos al alma de los indonesios", lo que ayuda al entendimiento entre ambos países.



"En la música, se pueden apreciar las connotaciones moriscas. Los literatos conocen a Lorca bastante bien, y los pintores españoles son por supuesto una fuente compartida de inspiración, desde Goya a Tapies. Y luego está el fútbol...", apunta a Efe Goenawan.

El 'Quijote' se ha traducido de manera íntegra o parcial a más de 140 lenguas y variedades lingüísticas diferentes. FACEBOOK

TWITTER

EFE/ Yakarta