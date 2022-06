Si “la noche es de los amantes”, que dice su clásico Because the night, el punk pertenece a Patti Smith.



La legendaria artista estadounidense ya ha cumplido los 75, pero su energía e imagen sobre el escenario de Pedralbes esta semana en Barcelona no recuerdan en nada al estereotipo que reproduce la cultura popular de las mujeres de su edad.

Smith, en una noche especialmente reivindicativa, cerró su concierto con su himno People Have the Power y pidió al público del festival de Pedralbes que “alce su voz” y “proteste” contra el poder y las injusticias ahora que ya ha pasado lo peor de una pandemia de dos años. La estadounidense no paró de moverse durante el concierto, abrió su recital con Redondo Beach de su álbum debut Horses y no faltaron otros clásicos como Dancing Barefoot. Aunque han sido sus tres canciones más reconocidas, Gloria, Because the night o el reivindicativo People have the power, los que han puesto de pie a las gradas.



La pandemia no ha sido capaz de parar las ganas de la roquera de seguir al pie del cañón. Smith llegó a España después de meses de gira por Australia, Nueva Zelanda y Europa, en cuya capital, Bruselas, protagonizó un polémico momento cuando tuvo unas palabras de apoyo al actor Johnny Deep, en pleno juicio por difamación contra su ex, Amber Heard. En Barcelona, también se acordó de ‘Jack Sparrow’.



En el mes de mayo, la artista, poeta y escritora, admiradora declarada de todo lo francés, recibió la Legión de Honor francesa en la biblioteca pública de Brooklyn de manos del embajador de Francia en EE. UU. También por sus 75 primaveras la plataforma Filmin acaba de estrenar el documental Patti Smith: Electric poet, dirigido por las francesas Anne Cutaia y Sophie Peyrard.



Sus comienzos se remontan a la vibrante escena neoyorquina de los 70. Sin conocer a nadie, y con referentes musicales como los Rolling Stones, la Velvet Underground y Bob Dylan, consiguió hacerse un hueco en la escena. En aquel Nueva York del Chelsea Hotel, se codeó con Janis Joplin, Allen Gingsberg o Jimmy Hendrix. En el mítico CBGB dio sus primeros conciertos y el productor Clive Davis (Arista Records) le ofreció su primer contrato discográfico, del que saldrían álbumes como Horses (1975).



Tras una década alejada de todo, unos años que dedicó a la maternidad y a su matrimonio con Fred ‘Sonic’ Smith, volvió a editar un disco en 1988 y desapareció de nuevo hasta que a raíz de la muerte de su marido, en 1994, volvió a reunir a su banda.



Efe/Barcelona