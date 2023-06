Las giras de José Luis Rodríguez ‘el Puma’ ya no son tan largas. “Con este nuevo cuerpo que tengo y esta nueva forma de vida, no se puede. Voy y vengo, hago conciertos en Colombia y países del continente, especialmente, pero ya no esos tures de dos meses, no puede exigirlme mucho”.

Y tiene razón en cuidarse. No hay que olvidar que debido a una fibromatosis pulmonar tuvo que recibir, en diciembre del 2017, un trasplante doble de pulmón. Pensó que no podía volver a cantar, pero el Puma volvió a rugir en abril del 2018.



Ahora canta 'Amores que engañan', el tema de presentación de la serie del mismo nombre del canal pago Lifetime, cuya segunda temporada se estrenó sábado pasado.

(Tal vez quiera leer: 'Se trata de dejar algo, y dejar boleros es algo bueno': Pantoja).



A la primera temporada le fue bien. La vieron 10,5 millones de espectadores en América Latina. México y Argentina registraron el rating más alto.



La serie, basada en hechos reales, tiene un elenco internacional conformado por Marjorie de Sousa, Helena Rojo, Mark Tacher, Gaby Spanic, Laura Flores, Ferny Graciano, Scarlet Ortiz, Érika de la Rosa, Sebastián Caicedo, Alicia Machado, Anette Michel, Francisco Gattorno, Luciano D’ Alessandro, Juan Soler, Marlene Favela, Pedro Moreno, Ishbel Bautista y Héctor Suárez Gomís.



El 'Puma' no actúa pero se oye en cada capítulo. “Me gustó la canción, es una especie de balada italiana”, dice, entre las grabaciones de 'La voz Chile', programa en el que es jurado.

Facebook Twitter Linkedin

El Puma comenzó su carrera artística a los 17 años en Venezuela. Foto: EFE/Álbum José Luis Rodríguez

(Le puede interesar: 'No tenía ganas de venir a España (...). No es el epicentro de la música’: Shakira).



Cantante, actor, presentador de televisión, empresario y productor musical, José Luis Rodríguez, de 80 años, sigue muy vigente.



Es el menor de 11 hijos que vio, tras la muerte de su padre cuando él tenía 6 años, cómo su mamá, Ana González, luchó por sacar a su familia adelante.



En la Escuela Técnica Industrial, donde estudió en Caracas, empezó su carrera musical.

Fue el cantante principal de la Billo’s Caracas Boys, escogido por el maestro Brillo Frómeta, director del grupo. Con esta famosa y rumbera orquesta hizo 15 producciones musicales. Como solista tiene 46 producciones.

El Puma habló con EL TIEMPO



José Luis, esta serie habla del abuso y el maltrato a la mujer. ¿Qué opina de este flagelo?

Cada vez es peor, pero no sabría darte una explicación exacta de por qué pasa esto a nivel planetario. La certeza del amor es pensar en el bien del otro en todos los aspectos: lo económico, moral e intelectual, no hacerle daño al otro. Todas las parejas tenemos ratos felices y no tanto. Esa cosa mágica llamada felicidad es de ratitos y cuando los encuentro es maravilloso. Pero también hay mucha rutina que no se maneja bien y las personas se vuelven invisibles. Como el primer día que se ve el cuadro nos parece lindo, pero al quinto ya es paisaje. Además, la gente trabaja mucho, está cansada, eso genera problemas que las parejas no hablan ni solucionan. Sin embargo, esto no justifica agresiones, para nada, ni querer opacarlas..



¿Qué es el amor para usted, que le ha cantado a su alegría y a su dolor?

Más qué es el amor para mí, es cómo mi esposa y yo lo gestionamos. La magia es de las mujeres, nosotros no tenemos mucha capacidad de imaginación. Yo voy al compás de mi mujer porque ella es la que planifica muy bien todo. No tengo un trabajo de oficina, no cumplo horarios, salvo cuando canto, actúo o cuando soy jurado, como en 'La voz'. Entonces, cuando paso la puerta y entro en mi casa, soy de ella.

(Puede leer: La Beatlemanía a través de los ojos de Paul McCartney en una muestra en Londres).

Facebook Twitter Linkedin

"El Puma", antes de un concierto en Quito. Foto: EFE



Cuando se decidió que se hacía el trasplante, ¿qué pasó en usted?

A mí los médicos me decían que posiblemente me salvaban la vida, pero que no podía volver a cantar. Muchas personas perdieron la vida esperando donantes para salvar sus vidas. El mío llegó y era compatible. Los médicos estuvieron listos e inicié un proceso de desapego de los seres queridos y de las cosas materiales.



¿Pensó en la muerte?

Uno piensa que si no se despierta en ese cuerpo de carne, hueso y sangre hay otra forma de despertarse. Dios ha sido muy generoso conmigo. En el mundo nacen unas 300.000 personas cada día y mueren un poco más de 150.000: llegan espíritus, se van espíritus. Eso te da conciencia de que tienes caducidad. Había miedo, claro, ¿saldré? ¿no saldré? La fe me sostuvo, pensé: ‘llegué con Cristo, me voy con Cristo’.



Volvamos a la música, ¿cuál es su primer recuerdo sonoro?

Difícil… Lo que sí te puedo decir es que tuve una gran influencia del cine mexicano y argentino, que era muy musical: Pedro Infante, Jorge Negrete, Tin Tan, Resortes, Mantequilla, Mária Félix, Hugo del Carril, Libertad Lamarque… Yo los veía e imaginaba ser como ellos al crecer. Ese cine era uno de nuestros pocos gustos, porque éramos muy pobres. Ellos me daban felicidad.

Más noticias en EL TIEMPO