Lejos de las comunas de Medellín, la primera canción que sonó es el himno nacional combinado con ritmos de guaracha. Fumaratto, con la bandera de Colombia colgada en su espalda como “la capa de Superman”, inició su espectáculo en otro continente. Estaba en París, Francia.

“Esa fue la primera vez que yo llevaba mi propuesta a un país en el que no se habla español. Escuchaba a personas que no podían pronunciar la palabra ‘guaracha’ porque les costaba. Era increíble”, recordó el artista mientras hablaba de la presentación que más lo ha marcado durante su carrera.



Lo más importante del espectáculo para el Dj es la primera canción. Con esta quiere contar una historia a través de sonidos colombianos mezclados con electrónica. Asimismo, le gusta combinar lo análogo -músicos en vivo- con lo digital.



El artista se presentará en el Campo de Golf Briceño para el Festival Estéreo Picnic el sábado 25 de marzo. Estará en el escenario ‘Club Budweiser’ de 2:15 a.m. a 3:15 a.m. y es la primera vez que participa en el evento.



“Estar en este festival es comparable a la presentación más importante de mi carrera como productor de guaracha. Independientemente de que ya haya estado en París, Ibiza y en casi toda Latinoamérica”, dijo el colombiano en una entrevista con EL TIEMPO.



¿Por qué llamarse igual que un medicamento?



El contraste que hay entre la historia de su nombre artístico y la energía que hay al adentrarse en un ambiente de guaracha, es grande. Este apodo surgió cuando Daniel Mateo Quintero, como se llama fuera de los escenarios, acompañó de cerca a un familiar con cáncer en su tratamiento.



En el momento en el que lo diagnosticaron, Fumaratto pensaba en qué nombre artístico usar ante un público que poco a poco reconocía sus sets. Casualmente, luego de acompañar a varias quimioterapias a quién estaba en tratamiento y de informarse sobre los fármacos que debía tomar, encontró el suplemento de hierro: Fumarato Ferroso.



Al leerlo, quedó sonando en su cabeza algo que había aprendido antes de las batallas de gallos: “toca intentar igualar las vocales y las consonantes en las rimas”, según compartió en La Pai TV Show de Madrid. Luego, optó por agregar una doble ‘t’ para que visualmente se viera más llamativo.

Luego de encontrar su identidad, este género se intensificó en 2015 cuando el Dj, quien se declaró salsero, fusionó ‘Cali Pachanguero' del Grupo Niche, con ‘beats’ que se escuchan en la guaracha. “Este remix no solo fue un producto fácil de digerir, sino también más autóctono, pues se unió con una canción reconocida en español”, aseguró.



De ahí en adelante, la popularidad del ‘Colombian House' incrementó en bares, festivales y eventos de electrónica. En el caso del artista, su posicionamiento en la industria musical ha sido principalmente porque no solo hace mezclas de canciones, sino que produce sus propios sets y vídeos.

En la mente de un productor de guaracha

“Con el apoyo de músicos de verdad”, Quintero ha conquistado a un público con ritmos latinos y electrónica. Como dice el Dj, le gusta integrar en su equipo a saxofonistas y a otros expertos en música.



“Alguien que haya estudiado música se dedica a esto, sabe de solfeo, entiende de tonalidades y ve la música diferente a un ‘beatmaker’ que, sin haber pasado por la academia, sigue otras teorías o patrones mentales”, explica el artista.



Ambas partes, traen como resultado pistas y sets creativos que han conquistado a guaracheros a nivel mundial y que ahora lo posicionan como ‘el rey’ de su género. Por sus éxitos, ahora reúne a una comunidad de 1.370.000 oyentes mensuales de Spotify.



“No solo le abrí las puertas al ‘Colombian House’ en el país sino que le he abierto las puertas a la cultura colombiana en el exterior”, comenta el Dj para El Tiempo. Pues ha tocado en Chile, México, Panamá, Argentina, España, entre otros países que han recibido sus sets de buena forma. Es por esto, que se autodenomina ‘el cerrajero de la guaracha’.

JIMENA DELGADO Y ANGIE RODRÍGUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO