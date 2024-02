‘El problema de las redes sociales es hacer de la vida un espectáculo’

Cuando Silvia Amigo conoció a Jorge Luis Borges le hizo una pregunta muy puntual: ¿por qué había dejado de lado la escritura vanguardista? “Abandoné las vanguardias –le dijo el escritor– porque nunca hay que negarle al lector un primer escalón de inteligibilidad. Prefiero el estilo clásico y su secreta complejidad”.



La frase del maestro, como un sello grabado a fuego, marcó su carrera como psiquiatra y psicoanalista de la Escuela Freudiana. Su experiencia psicoanalítica la ha trasladado a ensayos que están en el “primer escalón de inteligibilidad”.

Nacida y criada en el ambiente “hipercartesiano” de una familia de ingenieros, Silvia cuenta que desde niña tuvo algo así como “una idea de rebelión contra el impulso colonizador de la razón”. Su formación fue exigente, y tanto en las aulas del Colegio Nacional Buenos Aires como en la Alianza Francesa encontró la intensidad de un trabajo con la escritura y la lectura que sentaría las bases de su profesión.

¿Somos cuerpo y alma? Seres complejos, en todo caso.

​

Somos complejos, los únicos bichos que, además de un cuerpo biológico, tenemos uno erógeno.

¿Cómo sería eso?

​

Te doy un ejemplo. Hasta el perro doméstico, que está muy influido por el humano, le ladra a su imagen en el espejo; reconoce que hay un perro, pero no reconoce que es él. El humano sabe que es él. Esa erogeneidad del cuerpo tiene que ver con que uno se reconoce en el espejo. Nunca es indiferente a su imagen en el espejo.

Vivimos una época de una crisis planetaria que se superpone con las particularidades de la crisis local. ¿Cuánto de esto permea un consultorio?

​

Lo primero que puedo decir es que los psicoanalistas no somos sociólogos ni profetas, podemos llegar a hacer lecturas sobre los movimientos de la cultura en que vivimos teniendo en cuenta que estamos dentro de esos movimientos. O sea, no hay mucha perspectiva cuando uno está dentro de las crisis, de los movimientos. Por ejemplo, Freud recibió pacientes mientras la Primera Guerra Mundial se desarrollaba y sus dos hijos varones estaban en el campo de batalla. Con el fin de la guerra viene toda la crisis posterior al Tratado de Versalles. Freud y su familia vivían en Austria, pero no estaban libres de la crisis. Y eran judíos en un momento en que el antisemitismo era tremendo. Llega la Segunda Guerra, y la anexión a Alemania. Freud seguía recibiendo a sus pacientes y le piden que vaya a Inglaterra y él no se quiere ir. La Gestapo no lo quería mandar a Auschwitz porque no le convenía. Toman a Anna, su hija, y le dicen “o Anna o te vas”. Freud cede y se va con Anna. Sus hermanas son enviadas a Auschwitz. Nuestra época es terrible, pero no es la única. Para mí, las respuestas más inteligentes sobre una época son escritos que se hacen sobre lo que está pasando, escritos sobre cultura.

¿Como cuál?

​

Por ejemplo, Freud cuando escribe Psicología de las masas y análisis del yo no menciona ni una vez al nazismo. Y ese libro tiene validez hoy. No hay ni una sola mención a Hitler. Pero sí hay una mención al peligro de formar una masa coaligada, con un líder carismático y un enemigo al que odiar. Tiene vigencia porque él no se rebajó a utilizar nombres propios.

¿Parte de los problemas del presente radicarían en que se tiende a pensar que el monstruo siempre es el otro? ¿El líder negativo siempre es el del otro lado?

​

Cada quien dice que el odiador es el otro. Hoy lo que hay es un uso partidario de la palabra ‘política’. Hay un uso noble, que viene de polis. La polis griega era el lugar donde todo el mundo se encontraba en el ágora, donde se hacían lazos. Eso es noble. Pero si hablamos de la política como lugar de masas y partidaria, no me siento capacitada para hacerlo porque no soy política en el sentido partidario; sí soy ciudadana y como analista puedo hacer una lectura en cuanto a los escritos culturales. En mi último libro (Mentalidades) tengo varios capítulos sobre masas. Sobre la paranoización de las masas.

¿A qué se refiere ese término? ¿Se relaciona con ver al otro como posible enemigo, como una amenaza?

​

Sí, está vinculado con interpretar las cosas que pasan como signos que se me dirigen inequívocamente. Lo que sí creo que pasa en este momento es que hay un endiosamiento de lo que se supone la ciencia y la tecnología pueden dar al sujeto: una eterna juventud, una salud de hierro, una detención del deterioro del cuerpo o de la pérdida de belleza. Eventualmente, no morir…

Y Silicon Valley está en la búsqueda de algo así como la vida eterna.

​

Pero no lo van a lograr. Es asaltar la morada de los dioses. Hablo de Grecia, ¿no? Los dioses son inmortales. Es como una hybris científica, como creer que todo es luz y no, hay oscuridades. Los psicoanalistas nos ocupamos de las zonas oscuras y sabemos que no todo es conquistable por las luces. Cuanto más expulsemos la oscuridad, más va a volver. Mejor integrémosla en un claroscuro.

¿Eso no exigiría ver la propia oscuridad, hacer un ejercicio en ese sentido?

​

De lo que se trata es de hacer algo mejor con la propia oscuridad, no pretender que un psicoanalista elimine los síntomas. Es algo bien distinto de las psicoterapias, que pretenden liquidar el síntoma. El psicoanálisis pretende averiguar qué significa el síntoma, cuál es el disfrute de ese síntoma y trata de hacer algo mejor con las fuentes del síntoma. Trata de hacer algo mejor con esa oscuridad, y transformarla en el motor de algo mejor para la persona y para el lazo social. Abolir lo que hace es sacarlo por la puerta para que entre por la ventana, probablemente convertido en algo peor. Te doy un ejemplo tonto: las fobias. La psicoterapia intenta amigarte con un elemento x al que le tienes fobia, en lugar de entender qué significa ese objeto fóbico.

Son procesos que exigen tiempo. ¿No se contradicen con una cultura que busca la velocidad, lo inmediato, a toda costa?

​

¡A Freud le preguntaban por qué el tratamiento era tan largo! Sí, se necesita tiempo. Casi todas las cosas que merecen la pena llevan tiempo.

En el siglo XIX, en la época de Freud, había una subjetividad muy particular, marcada por lo superyoico, la norma, la represión. En la actualidad lo que pareciera primar es el hedonismo, la inmediatez, los límites lábiles. ¿Asistimos al surgimiento de un nuevo tipo de subjetividad?

​

Es otra forma del súper yo. El imperativo de gozar es también un imperativo. Lo que un analista trata de ver es si el paciente quiere hacer algo, si aquello en lo que se compromete es algo en lo que quiere comprometerse. El imperativo de “no perderse nada” es también un imperativo y un súper yo. Y no sabes por qué no te lo quieres perder. A lo mejor es mejor perdérselo. No todos los goces son goces que uno quisiera tener. Por eso, el imperativo de gozar es otro imperativo al que estamos sometidos.

Que, por otra parte, es como un bombardeo.

​

El imperativo de disfrutar determinadas cosas... Un imperativo que incluso puede venir de las mismas autoridades o de los padres.

Silvia Amigo, psiquiatra y psicoanalista Foto: GETTY

¿Como si se encarnara un nuevo tipo de moral?

​

Terrible, porque toma la apariencia de la corrección política o el libre pensamiento. Y no se permite que fluya… en especial en el niño o el adolescente. Allí no hay que intervenir en el libre curso de la erogeneidad. Hay que permitir cierta espontaneidad.

¿Es algo que nos afecta a todos? ¿O solo a los adolescentes?

​

Por supuesto, pero un adulto tiene más herramientas para poner límites.

Hablemos de la cuestión tecnológica. ¿Qué le parece esto de que el celular tenga tanta presencia en nuestras vidas, que no podamos estar sin consultarlo a cada rato?

​

Yo uso computadora, tengo celular, uso redes sociales, tengo Facebook e Instagram para difundir mis seminarios y contar de qué voy a hablar. Me resultan útiles. El problema es hacer de la vida un espectáculo, y eso es lo que está sucediendo. Uno muestra obviamente el lado A de su vida y el lado B no lo muestra. Pero ponerse contra el progreso es ubicarse en una posición oscurantista. No hay progreso sin alguna pérdida. Es decir, cada luz proyecta una sombra, y a las sombras hay que tenerlas en cuenta. Cuando uno mira las redes sociales de alguien tiene que tener en cuenta que las sombras andan por algún lado. Esas sombras están. Por otro lado, ¿las pantallas han quitado tiempo de lectura? Puede ser. Pero también han informado mucho y muy rápido sobre lo que está pasando en el otro lado del planeta. Es decir, hay luz y hay sombra. ¿Que han creado nuevos síndromes? Sí, pero si no los hubieran creado las pantallas, los hubieran creado otras cosas. Hay niños encerrados en sus cuartos jugando solamente juegos de pantalla, no salen de la habitación, pero si no hubiera estado la pantalla, esos problemas familiares se hubieran manifestado con otro tipo de encierro. Lo que intento decir es: ojo, que toda luz proyecta sombras. Y los analistas sabemos que tenemos que encontrar la zona de sombra que proyecta cada luz que se prende.

O sea, sería importante dejar de lado la fantasía de que todo puede llegar a ser completo, no contradictorio, brillante.

​

O que nos espera un futuro luminoso.

¿En realidad ninguna época lo fue?

​

No, pero tampoco estamos en lo peor de las sombras. Freud escribió tres libros donde un analista, que es él, habla sobre la cultura. Es decir, sobre el mundo. Son muy recomendables para tener en una biblioteca de una persona culta. Uno ya lo mencioné, es Psicología de las masas y análisis del yo, donde habla del fenómeno hitleriano y de cualquier otro fenómeno de masa coaligada alrededor de un líder carismático en el que deposita ciegamente un ideal. Freud dice algo maravilloso: que siempre se puede agregar alguien nuevo a la masa a condición de dejar afuera alguien a quien odiar. Aquí se puede hacer una diferencia entre una masa y un lazo social, donde hay aceptación de divergencias. Otro libro es El malestar en la cultura. La cultura implica salir de la naturaleza, que es el paraíso. Adán y Eva no comieron la manzana del sexo, sino la de la sabiduría. Y al entrar en la cultura entras en el malestar. Una de las fuentes de malestar es el cuerpo propio, el erógeno, que está ligado al cuerpo biológico, sometido a la muerte. Los animales también están sometidos a la muerte, pero no saben que se van a morir. El cuerpo erógeno lo sabe, sabe que está sujeto al deterioro. Por eso nos miramos al espejo, nos contamos las arrugas, nos hacemos bótox o nos dejamos las canas. Somos el único bicho que sabe que se va a morir. Otra fuente de malestar es la naturaleza y la fuerza de esa naturaleza: volcanes, cambio climático, desbordes de ríos, la propia pandemia. La tercera fuente es el prójimo. El otro humano del que esperamos el lazo social que nos auxilie, nos brinde amor, protección, y que nos puede dar también hostilidad, traición, asesinato.

El infierno... ¿Hay algún tipo de infierno particularmente contemporáneo?

Siempre pienso que el otro se convierte en particularmente infernal cuando uno no está advertido de que ese otro puede llegar a ser infierno. Cuando uno pone excesivas expectativas en el otro, por ejemplo en el líder de masas, puede llegar a ser infernal. Cuanto más se espera, más posibilidades de decepción hay. Por eso, cuanto menos expectativa tenga uno, menos ciego va a estar. La advertencia subjetiva es fundamental. El otro no es nuestra salvación.

¿Qué ocurre hoy con los lazos más cercanos o íntimos?

​

En realidad, veo mucha singularidad. Hay más soledad acumulada en la sociedad de masas. Cuando hay masa hay soledades amontonadas. Y cada miembro de la masa tiene una relación exclusiva con el líder. Hay algo muy gracioso y terrible que dice Freud: el engaño es que el líder ama a todos por igual, pero en realidad se ama a sí mismo. Insisto: el lazo es gente unida entre sí con un propósito, intercambiando, cada uno con sus diferencias, productivamente.

Así como la histeria fue el síntoma que marcó los comienzos del psicoanálisis, ¿existe algún síntoma que se pueda pensar como característico del siglo XXI?

​

La histeria es absoluta y completamente moldeable según los criterios de la época. Por ejemplo, la histeria del siglo XIX era la de las señoras o señoritas que tenían convulsiones… ¿Quién ve hoy una convulsión histérica? Pero eso no quiere decir que no haya histeria. Hay una capacidad plástica, mimética, en la estructura histérica como para adoptar modalidades de época. Si hay otras modalidades de presentación, lo vamos a ver después, estamos muy adentro de lo que está pasando. Quizás estemos en un cambio de época, y subrayo el ‘quizás’, porque estamos adentro y es muy difícil evaluar desde dentro. No me siento capacitada para profetizar algo así.

Comentó que Freud había escrito tres libros fundamentales ligados con la cultura. ¿Cuál sería el tercero?

​

Moisés y la religión monoteísta. La tesis de Freud es que Moisés era egipcio. Lo que intenta abordar es la no naturalidad del padre, dice que el padre es una función transbiológica, funciona como un organizador cultural, no natural: el padre es incierto. La madre, no. El padre es una función simbólica que no depende de la biología. Entonces el padre del pueblo judío no necesitaba ser judío. Es un ordenador simbólico.

Más allá de estos libros, si alguien le preguntara por qué volver a leer a Freud, ¿qué le diría?

​

Porque escribió sin caer en ningún partidismo. Habló del horror de las masas sin hablar del nazismo, interpretando las circunstancias más allá de la anécdota.

DIANA FERNÁNDEZ IRUSTA

La Nación (Argentina) - GDA