Norirlandesa Anna Burns gana el premio literario Man Booker 2018

Burns, de 56 años, es la primera escritora de la región británica de Irlanda del Norte que gana el premio, al que concurren cada año novelas escritas en inglés por autores de cualquier nacionalidad que hayan sido publicadas en el Reino Unido.



El trabajo premiado con 50.000 libras (65.000 dólares) narra la historia emocional de una adolescente de 18 años que se enfrenta a coerciones sociales y problemas de género durante la época del conflicto norirlandés.

"Es una novela que habla hacia el futuro. Creo que va a perdurar", afirmó en la ceremonia de entrega, en la sala Guildhall de Londres, el presidente del jurado, el filósofo Kwame Anthony Appiah.



El pensador anglo-ghanés sostuvo que el relato sobre una coerción sexual que narra ‘Milkman’ contribuirá a que la gente "piense el en ‘Me Too’", el movimiento para criticar las agresiones y el acoso contra mujeres.



El libro "aborda el modo en el que hombres y mujeres presionan a una chica joven para hacer cosas en el terreno sexual que no quiere hacer", describió el presidente del jurado.



Appiah resaltó que la relevancia de Irlanda del Norte en la actualidad política del Reino Unido, debido a las negociaciones sobre el futuro estatus de la frontera con la República de Irlanda tras el "brexit", no ha sido un factor que los jueces hayan tenido en cuenta.



El premio Man Booker es considerado como no de los galardones más prestigiosos de habla anglosajona.



EFE/ Londres