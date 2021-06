El poeta Darío Jaramillo abrirá la feria del libro de Madrid

La 80 Feria del Libro de Madrid será la del "reencuentro", ha indicado este martes su director, Manuel Gil, en la presentación del cartel de esta edición, obra de la ilustradora madrileña Andrea Reyes, y cuya conferencia inaugural correrá a cargo del poeta colombiano Darío Jaramillo.



La presentación del cartel de la Feria del Libro de Madrid ha contado con la presencia de la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, ya que Colombia será el país invitado de honor de esta edición, que se celebrará en el Parque del Retiro entre los próximos 10 y 26 de septiembre.

Colombia llevará a cabo más de 60 actividades durante esta feria en una edición en la que se cumplen además 140 años de relaciones diplomáticas con España y en el segundo centenario de su independencia.



(Lea además: 'El país que conocimos no existe': poeta venezolana Yolanda Pantin)



La vicepresidenta y canciller ha destacado la oportunidad que supone la Feria del Libro madrileña para dar a conocer Colombia en todos sus escenarios, "no solo las dificultades coyunturales, los dolores del pasado y los desafíos, sino sobre todo un país desbordado de creatividad y expresión cultural".



Además, el presidente colombiano, Iván Duque, viajará a España los próximos 16 y 17 de septiembre coincidiendo con la celebración de la feria, según informaron a Efe fuentes del equipo asesor de la vicepresidenta.



La participación colombiana se basará en cuatro ejes de programación literaria y artística en diferentes espacios de la capital española para mostrar la "diversidad" de este país, que es su mayor riqueza, ha indicado Ramírez.



Así, se conmemorarán los 200 años de su independencia, se destacará la capacidad productiva de la cultura colombiana, se homenajeará a algunos de sus principales escritores y artistas y se subrayará la vitalidad, la creatividad y la innovación.



Ante "circunstancias adversas", Colombia cada vez surge "más vital y creativa", ha recalcado su vicepresidenta.



Según ha explicado Manuel Gil, el hecho de que la Feria del Libro de Madrid se celebre de nuevo de forma presencial supondrá que esta edición sea la "del reencuentro" entre los libreros con el parque del Retiro y los miles y miles de visitantes que acuden cada año.



El director de la feria ha agradecido a Colombia su "paciencia" después de que la edición del pasado año, a la que estaba prevista su asistencia como país invitado, se tuviera que aplazar y luego celebrarse de forma virtual por la pandemia del coronavirus.



(Le puede interesar: Esta es una novela sobre poetas que no leen novelas: Alejandro Zambra)



Respecto al cartel presentado este martes, Manuel Gil ha recalcado su "estética vintage" que supone "una especie de recuperación de la cartelería histórica de la feria".



La ilustradora Andrea Reyes ha explicado que con el cartel ha querido mostrar una feria abierta para todos y "el reencuentro tras un tiempo difícil que supone recuperar lo cotidiano que la pandemia nos robó".



EFE

Otras noticias de los libros: