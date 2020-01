La razón por la que Billie Eilish ya tiene una corona en el pop

Hablar de Billie Eilish es referirse a una nueva reina del pop. Es algo arriesgado hacer esa afirmación, sobre todo en un contexto musical en el que su monarquía sube y baja muy rápido.



Sin embargo, es indiscutible que esta joven de 18 años se está robando las miradas y atención de una industria que hace rato busca una nueva estrella con un brillo más constante. A eso hay que sumarle el hecho de que hizo historia al quedarse con cuatro grammys en las categorías principales y uno en la contienda por mejor disco pop When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.



Eilish fue la artista más joven en estar nominada en esos apartados (álbum del año), grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista. Una muestra de su gran alcance musical, ya que en toda las historia de los Grammy solo Christopher Cross había logrado esa proeza en 1981.

Billie Eilish y Finneas O' Connell felices con sus premios Grammy Foto: EFE

Pero Eilish no es solo la primera mujer en lograr ese reconocimiento, sino que es la artista más joven en hacerlo.



Su música, una mezcla de varios elementos de pop, toques electrónicos, rock y hip hop y una estética que coquetea entre la oscuridad y un colorido muy particular, se ha convertido rápidamente en el objeto de devoción de millones.



Su público, mayoritariamente juvenil, la ha visto revelar sentimientos de amor, autodestrucción y redención de una manera muy especial, manteniendo un estilo que dista de los esquemas procesados y de consumido que exponen otros colegas del medio.



Finneas O’Connell, su hermano, es la mente creativa en la producción de las canciones de esta artista y, de hecho fue quien en la habitación de su casa mezclo y produjo el material que la dio a conocer. Él también se llevó dos gramófonos: el de .productor del año y mejor ingeniería de un álbum.



"He crecido viendo los Grammy (... ). Me siento muy agradecida y honrada de estar aquí con todos vosotros", agregó casi sin poder encontrar las palabras Billie. "Esto es algo muy muy gordo", dijo Finneas. "Nosotros hacemos música juntos en un cuarto, aún lo hacemos...", explicó al dedicar este premio a todos los niños y jóvenes que sueñan con triunfar algún día en la música.



Su rotundo triunfo se asentó en el adictivo tema Bad Guy'(canción del año y grabación del año) y en el impresionante álbum debut de Eilish When We Fall Asleep, Where Do We Go? (disco del año y mejor disco de pop vocal).



Hoy todo el mundo habla de ella, pero cabe recordar que la historia de Billie Eilish Pirate Baird O'Connell comenzó en Highland Park, en Los Ángeles -donde ella nació- y donde comenzó a hacer grabaciones de sus primeros sencillos. Al cumplir los once años ya componía y cantaba sus propias canciones, siguiendo los pasos de su hermano mayor y tras una experiencia en técnica vocal y danza que desarrolló en su niñez.



En el 2015 grabó la canción Ocean Eyes, que compuso su hermano y un año después explotó como éxito en internet. Además, pasó la cifra de dos millones de reproducciones en Spotify. Luego vino su contrato con Interscope Records y otros hits como Bellyache , Bored y Copycat y Watch,que hicieron parte de su EP Don't Smile at Me.



Su seguidores tampoco paran de oír You Should See Me in a Crown y When the Party's Over, Bury a Friend y When I Was Older, este último inspirado en la película Roma. Así como Wish You Were Gay, All the Good Girls Go to Hell o Everything I Wanted.

Billie Eilish tiene su fórmula especial en la música, en la moda y en la necesidad de reflejar los sentimientos, emociones y miedos que revela su generación, es una mixtura de muchas cosas, pero lo esencial es que es capaz de abrirse emocionalmente con su trabajo tanto en el estudio hogareño, donde sigue trabajando con su hermano, y en el escenario donde se nota que la conexión con sus seguidores es real, sólida y -hasta ahora duradera-.

"No voy a envejecer nunca; seré joven para siempre", dijo en una entrevista en ID-UK, marcando una posible metáfora con la expectativa de vida de su música.



Frente a la fama, ella ha reconocido que es un tema complicado, muy duro y hasta peligroso, pero que ha afrontado con ayuda de su familia y gracias a un incansable interés por explorar, un interés que ahora la tiene en la cima.



CULTURA CON INFORMACIÓN DE EFE ​​