El poder de la educación para transformar el mundo

Educación pedagogía, ciencia, medicina, psiquiatría, filosofía, biología, antropología, psicología y feminismo. Esos fueron los superpoderes de María Tecla Artemisia Montessori, la primera mujer que se graduó de la facultad de Medicina en Italia y que transformó la educación y la enseñanza como se conocía hasta 1907.

Durante su trabajo en una casa de reposo, la joven doctora descubrió y defendió, durante toda su vida, que el juego es la principal actividad de aprendizaje de los niños. Por lo menos durante los primero años de vida.



A través de él, los niños observan e investigan todo lo que hay en su entorno, de forma libre y espontánea. Así, van relacionando sus conocimientos y experiencias con otras nuevas, realizando procesos de aprendizajes individuales, fundamentales para su crecimiento, incluso sin importar el medio ambiente en el que se desarrollen.



Llegar a esta hipótesis le tomo mucho tiempo y esfuerzo a María Montessori, pues en su época no todas las mujeres estudiaban lo que querían. Aun así, ella estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad La Sapienza de Roma.



A su padre no le gustó pues para él la medicina era para hombres, pero en 1896 Montessori se convirtió en la primera médica en Italia.



Una vez se enamoró de su trabajo y descubrió que también quería educar nada la detuvo, inició investigaciones que develaban la importancia del aprendizaje para los niños mediante juegos.



Cuando se unificaron las provincias italianas hubo un deterioro en la situación económica y fue el momento para hablar de las condiciones sociales en el país, especialmente de las mujeres. Participó en dos congresos sobre el tema, en Berlín, en 1896, y en Londres, en 1900.



En 1898, en un congreso en Turín, expuso la importancia de la educación y atención a niños con deficiencias mentales y planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo de la delincuencia.



De su mano, los niños sabrán la importancia de la educación en sus vidas , mientras las niñas conocerán que su talento no tiene límite, aunque sean las únicas mujeres en su clase, en casa y en su entorno.

