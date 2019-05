Homenaje a Chopin se llevará a cabo en el teatro Colón

Por concurso, el pianista ruso Sergei Sichkov obtuvo el puesto de pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, país al que llegó en 1999 a aprender español.

En varias entrevistas, Sichkov ha comentado que conoció la rumba en Colombia. “Si me preguntan si en Moscú había discotecas, yo digo que no sé, porque me la pasé estudiando música clásica hasta los 26 años”, ha dicho en serio y en broma.



Profesor de varias universidades, Sergei Sichkov es reconocido por su talento (empezó a estudiar a los 5 años y se graduó del Conservatorio Tchaikovsky con diploma laureado) y estará este jueves en el concierto que la orquesta ofrecerá en el teatro Colón, interpretando obras de Chopin, entre ellas el Concierto para piano n.° 2, considerada una de las más representativas del repertorio para piano.



El programa también incluye la Obertura de Der Freischütz (El cazador furtivo), de Carl Maria von Weber; el Preludio al primer acto de la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, y la suite de Rosenkavalier, de Richard Strauss. El director es el maestro francés Olivier Grangean.El concierto será a las 7:30 p. m., en el teatro Colón de Bogotá, calle 10.ª n.° 5-32. Boletas disponibles en las taquillas del teatro o en tuboleta.com. Valor: $ 14.000.

CULTURA