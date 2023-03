Cuando estaba en el conservatorio, a Sofiane Pamart le decían ‘el rey del piano’. Su inquietud musical por los clásicos sobresalía en las aulas del suburbio de Lille (una ciudad al norte de Francia), pero había algo que lo hacía un músico fuera del molde.

No tenía miedo de experimentar, como cuando su madre le regaló un pequeño piano de doce teclas que fue el detonante de sus descubrimientos sonoros.



Hoy sigue sorprendiendo a los más puristas por un eclecticismo sin límites y por esa capacidad para conectar su amor por el rap y defender el estrecho vínculo de ese género con Chopin, vestir con el glamur de una estrella pop contemporánea y hasta componerle una canción a Medellín con el mismo nombre.

A sus 32 años ya es una celebridad por la manera en que ha tratado de acercar la música clásica todos los públicos y por un magnetismo natural que lo ha hecho cercano a todo tipo de audiencias. Siempre tuvo claro dos cosas: que su música tenía que romper las fronteras de los conservatorios y abrirse paso más allá de los circuitos cerrados en los que se oye el género.



Quizá por eso, al revisar su carrera se encuentra que ha recibido ocho discos de Oro y cuatro de Platino por sus colaboraciones en la escena del rap y electrónica.



Además, cuenta con un millón de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify, su gran talento lo está llevando a ser protagonista en el selecto grupo de los mejores pianistas clásicos contemporáneos a nivel mundial y sigue sumando sellos a su pasaporte con giras mundiales y nuevos escenarios con lo que sueña un músico.

Sofiane Pamart tiene una fanaticada en Spotify. Foto: Management de Sofiane Pamart

Pamart ya tocó el pasado 7 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá; dos días después hizo un recital en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, de Medellín, y ahora ha sumado una nueva fecha en el Teatro Santander de Bucaramanga (calle 33 n.° 18–60, Centro, con boletas a 40.000 pesos), este sábado, dentro una gira de encuentro con Latinoamérica que también lo llevará a Ecuador, Perú y Chile.



El ‘rey del piano’ quedó marcado desde niño por la música del rey del pop (Michael Jackson) y, en medio de su gira, sacó un rato para responder a nuestro Cuestionario Sonoro.

¿Qué lugar lo inspira?

Puedo encontrar belleza en todo y me gusta exponer y exhibir esa belleza. Me inspiran las noches, los océanos y las puestas de sol.

¿Le gusta cantar o pensar nuevas melodías en la ducha?

Después de una sesión de estudio con artistas, a veces tengo la música en la cabeza durante mucho tiempo, mientras la trabajamos y la reelaboramos. Así que sí, en esos momentos, tarareo en voz baja mientras me baño.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

A Luciano Pavarotti. Es verdad que nunca he tratado o me he probado como cantante, pero me encantaba su trabajo como artista y el carácter que reflejaba.

El piano es su vida, pero ¿qué otro instrumento le gustaría aprender a tocar?

Es cierto, creo que dedicaré mi vida a sobresalir en el piano porque es mi instrumento y mi compañero de vida. Sin embargo, si tuviera más tiempo, creo que me hubiera gustado aprender el duduk. Es una flauta armenia que tiene un sonido muy particular que me da una tranquilidad absoluta al escucharla.



¿Recuerda un buen concierto en el que haya estado como público?

Claro, Rosalía en el Bercy de París.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Falling, de Alicia Keys.

¿Recuerda qué canción de cuna cantaban tus padres en casa?

Lo que recuerdo es que mi madre y mi abuela cantaban muchas canciones tradicionales marroquíes en casa.

¿Tiene algún ritual antes de tocar en un concierto?

Tenemos un ritual con mi equipo, justo antes de subir al escenario: hacemos una revisión de todo y nos tapamos el ojo derecho con la mano derecha. Obviamente hay una historia detrás de esto, pero la contaré la próxima vez.

Usted ha dicho que Thriller, de Michael Jackson, le cambió la vida, ¿pero recuerda cuál fue el primer disco que compró?

Sí, era un disco de Charles Aznavour y lo compré para regalárselo a mi padre.

¿Un sonido que le guste mucho?

Me gusta mucho ese sonido chirriante que puede hacer un piano viejo a veces. Aporta un grano y estilo particular a la pieza.

¿Y uno que odie?

El sonido del martillo neumático, sobre todo cuando estoy intentando componer algo.

¿Qué canción lo hace llorar?

En realidad no lloro fácilmente, pero me emociono mucho cuando escucho la canción Yebba's Heartbreak, que pertenece al álbum Certified Lover Boy de Drake; ya que me recuerda un momento difícil de mi vida.

¿Tiene algún miedo como músico?

Mi mayor temor sería perder oportunidades de ganarme la vida con mi música. Toda mi vida la rige el piano y me gustaría que durara lo máximo posible. Pero no tengo miedo de que a veces me falte inspiración.

¿Tres canciones para empezar una fiesta?

Comenzaría con Nasty Girl, de The Notorious B.IG.; Jimmy Cooks, de Drake con 21 Savage y La fama, de Rosalía.

