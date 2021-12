En el Pacífico colombiano, ‘petroniar’ es un verbo que se conjuga en todos los tiempos, pero que resuena más en los días felices del Petronio Álvarez.

La gran fiesta de la música del Pacífico genera abrazos; unos largos abrazos que, en caso de contarse, producirían un nuevo Guinness récord. El Festival, que cada año reúne a más de 600.000 espectadores en sus diferentes jornadas en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, de Cali, ha producido tantos abrazos que la palabra ‘petroniar’ es la única que puede definir tanto cariño y afecto.



El festival premia a los mejores en conjunto de violín caucano, chirimía, marimba y cantos tradicionales y agrupación libre. Su premio es el bombo golpeador, uno de los instrumentos que hacen parte del conjunto de la marimba de chonta con el cununo y guasá.

Bombo golpeador, el premio que entrega el Petronio Álvarez, así como un reconocimiento en efectivo. Foto: Festival Petronio Álvarez



Este año vuelve a ser presencial y será del 16 al 19 de diciembre, con 1.100 artistas, 1.300 expositores, cuatro días de programación y 44 agrupaciones en concurso, muchas llegadas de sitios distantes del Pacífico en canoa, en lancha, caminando, en bus.



El territorio Petronio –la ciudadela– tiene 37 mil metros cuadrados y le rinde homenaje al mar, el río, la selva, la tradición, la ancestralidad, la música y la composición.



Muchas personas se programan para verse en el Petronio y ‘petroniar’ que, en términos más sencillos, es abrazarse y bailar; ponerse al día con la vida y tomar viche, arrechón, pipilongo y tumbacatre; comer las delicias del Pacífico y oír a las matronas y maestros contar hazañas como sus aventuras para salvar la marimba de chonta de la crecida de un río colgándola del techo de la lancha. O de cómo les habla esa marimba, porque también les dice cosas. O comentar con picardía que pidieron días libres en los trabajos para no perderse el festival.



La noche final es mágica y exigente. De la tarima y de parte de los grupos se siente la energía de un territorio.



El festival nació en agosto de 1996. Germán Patiño Ossa fue el gestor cultural que le dio el impulso original. Sus primeras ediciones fueron en Buenaventura, pero cuando Patiño se lo llevó para Cali tuvo una intención: que la capital del Valle retomara la tradición de ser ese puente con el interior del país y el llamado mar del sur o Pacífico colombiano.



Finalmente, Cali ha sido la mama grande, la capital del Pacífico, la ciudad receptora de comunidades de Chocó, Cauca y Nariño. Es la segunda ciudad con mayor cantidad de personas afro en América Latina (hoy tiene alrededor de 1.200.000). La primera es Salvador de Bahía, Brasil.

La maestra Yaneth Riascos, coordinadora de jurados y músicos del festival, dice que Cali ha sido un sitio obligado por estudio o trabajo, así como Medellín o Bogotá. “A Cali se llega luego de pasar por Buenaventura procedente de alguno de los puertos. Aquí tenemos colonias de muchas partes del Pacífico”, afirma.



Por eso el festival se realiza para reconocer “la importancia de la población afrodescendiente en la conformación de una cultura vallecaucana y reestableciendo la relación de Cali con el litoral Pacífico”.



El festival es un homenaje a un creador de sonidos: el músico Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero (1914-1966), autor de 'Mi Buenaventura', uno de los himnos del Pacífico colombiano.



El bonaerense Petronio, como se simplificó su nombre, tuvo nueve hijos, fue vendedor de empanadas de cambray, notario, empleado del puerto de Buenaventura, y su trabajo soñado: maquinista de la locomotora La Palmera. En todos sus oficios, desde niño, cantaba y tocaba su guitarra, un instrumento que dominaba plenamente a los 20 años y del que nunca se separaba.



Cantaba bambucos, merengues, huapangos, sones, abozaos y jugas, también tangos y milongas. En sus creaciones hablaba de la cultura negra y de anécdotas de pueblos y la costumbres funerarias de su gente.



Pese a que sus canciones iban y venían por ese andén pacífico, su nombre era, como los de muchos creadores de la zona, prácticamente desconocido en el interior. Y el objetivo del festival es también visibilizar los nombres de esos creadores.



Al festival siempre llegan los músicos de gran calidad que se escogen en los zonales. “Muchos, incluso, sienten pánico escénico porque nunca han tenido tanto público. Alguna vez uno me contaba que cuando la tarima rodante volteó y quedó frente a tanta gente, sintió que estaba ante un monstruo”, agrega la maestra Riascos.



Petroniar también les ha traído reconocimiento a los hacedores culturales de diversos productos. Cada año hay más cantidad de personas con emprendimientos relacionados con el sector. Además de comidas y bebidas, ropa, accesorios y belleza.



Casi el 20 por ciento de los que van a ‘petroniar’ lo hacen con sus niños. Llegan temprano y se van tarde. No hay registro de que se haya perdido algún niño en las jornadas. Tampoco de muertos. “Porque el Petronio es hermandad, ante todo”, dice la maestra Yaneth.



El evento es gratuito y lo realiza la Alcaldía de Cali, que invierte alrededor de 5.000 millones de pesos. Cada año, desde su inicio, ha ido en ascenso: no solo se presentan más grupos a las convocatorias (con zonales en Medellín, Bogotá, Cali, Quibdó, Tumaco y Popayán, entre otras) sino que ha necesitado tener un lugar específico para su celebración, con espacios para fogones y vitrinas, y con un gran escenario para las presentaciones.



Petroniar tiene su trámite. Hay que ir dispuesto a oír mucha bulla, voces fuertes, ver niños corriendo y riéndose. Pero especialmente, ir con el corazón abierto para sentir una patria como es el Pacífico colombiano, un universo de mitos y leyendas, con música espiritual, crítica y fiestera.



Esta es un guía básica para conjugar el verbo ‘petroniar’.

El voleo de pañuelos

Los pañuelos, uno de los símbolos más importantes de esta fiesta. Foto: Juan Pablo Rueda



Es una invitación al festejo. Y se bate con el sonido de los grupos. Hay canciones que tienen más pañuelos al aire, como 'Mi Buenaventura', 'Kilele', 'La vamo a tumbá', todas las de Herencia de Timbiquí y las de Hugo Candelario González.



La maestra Yaneth Riascos cuenta que “es un símbolo en las danzas del Pacífico y también es indispensable. Juega un papel de invitación, de enamoramiento. Siempre que se da una vuelta, se volea el pañuelo”.



El festival, agrega la maestra, “lo asume como un elemento fundamental y cuando los grupos están tocando, hay voleo de pañuelos en sentido de apoyo y acompañamiento”.



Esos son unos momentos muy especiales porque este elemento, sencillo, pequeño, blanco, hermana e iguala. Todos lo mueven al mismo tiempo mientras bailan. Es de aprobación y apoyo, y tiene inmerso un gran sentimiento de saludo.



“Es un protagonista de la alegría. Cuando bailamos currulao, el parejo tiene en él a su aliado para el acercamiento, el romance y el galanteo”, agrega la maestra Riascos.



Los pañuelos del Petronio son pequeños. Por lo general, llevan impreso el número del festival que se realiza, y en la ciudadela es común ver a las personas con uno de otro año y uno del que se realiza, porque se pueden perder y es mejor asegurarse tener uno en la mano.

Las pintas coloridas

Los bestidos son parte importante de la puesta en escena de cada grupo. Su significado es tradición. Aquí, el grupo Son Familia. Foto: Festival Petronio Álvarez



En sus tiempos juveniles, la maestra Yaneth Riascos, que hoy tiene 70 años, usaba las ropas tradicionales del Pacífico: blusas de manga caída al brazo y faldas largas y anchas, de colores vivos.



“Estos vestidos, de todas maneras, tienen una marcada influencia española, pero nosotros les pusimos los colores. Las señoras mayores las usaban de medioluto y nosotras con diferentes tonos”, dice.



Las mujeres que hacen parte de los grupos que participan en el Petronio suben al escenario con sus trajes hermosos, la mayoría blancos con bordados de distintos colores en sus dobladillos. Se adornan con collares y aretes.



Es un look estudiado. Y que incluye a los hombres.

Estas ropas también están relacionadas con los trabajos en las haciendas de las zonas del Pacífico, los lugares donde hubo gran cantidad de afros. Para el domingo se dejaba la mejor ropa. Por eso, recreando un poco esa tradición ancestral, ellos llevan pantalones y camisas blancas, por lo general, en las que resalta el planchado y el blanco muy blanco. También hay algunos que les ponen bordados a su ropa, que es el distintivo del grupo.

Grupo Aires de Dominguillo con sus vestidos tradicionales. Foto: Festival Petronio Álvarez



Para la maestra, es importante regresar a las llamadas telas ‘sanpacheras’, que se han usado en el Pacífico. “Ahora hay muchas telas holandesas con estampados africanos” que, en su opinión, no tienen tanta representatividad.

Sombreros, pañoletas y turbantes

Los turbantes y sus colores siempre alegran el Petronio. Foto:

Neila Preciado es la dueña de la empresa Shuska, que nació en el 2011. Su propuesta es diversa y de moda, pero viene de sus ancestros.



Nacida en Puerto Asís, Putumayo, descendiente de abuelas y bisabuelas de Barbacoas, Nariño, vino al mundo, como sus 80 primos, con ayuda de parteras y conoce el ejercicio de las mujeres cuidándose luego de dar a luz, “que hacían la dieta y solo se levantaban para bañarse. Permanecían en su cama, con toldillo y turbante, para cubrir la cabeza y prevenir enfermedades”.



Cuenta que estos eran de dacrón o de algodón, en color blanco. “Y también se usaban para las labores del campo, para que no les cayera mugre al pelo. Igualmente, para que el sol no les diera directamente en la corona y evitar dolores. Les servía para que no les tallara la leña que llevaban en su cabeza”.



Su presente con Shuska es no perder ese pasado, pero llevar el turbante a la modernidad. “Lo mío es una propuesta más diversa, de moda, con tonalidades y estampados de la flora y la fauna del Pacífico y la Amazonia, porque en esta última hay mucha gente del andén pacífico”, dice.



Aunque el turbante existe desde hace muchos siglos y no se conoce un punto de partida para su historia, los relacionados con el sentido africano y usados por mujeres tienen connotaciones para protegerlas de los malos espíritus que pueden entrar por las cabezas de las más jóvenes, especialmente.



También, en la época de la esclavitud, se usaban para esconder semillas y monedas para la supervivencia, cuando se escapaban de las haciendas.



Otro de sus sentidos es representar belleza, protección, sabiduría, respeto, orgullo e identidad. Sus nudos significan jerarquía y algo de superstición.



Neila Preciado, sin embargo, va más allá y los tiene de uno o varios nudos y en dacrón, algodón, sedas mixtas y policromías “que generen calor corporal, tranquilidad. No hago apología. Se los vendo a mujeres, es decir, no para solteras o casadas, sino para ellas. No me remito a esclavitud o libertad, sino a empoderamiento, transformación. Soy libre y lo uso”.

Las pañoletas van debajo de los lindos sombreros de la zona y sirven para proteger en los trabajos del campo. Foto: Petronio Álvarez







Las pañoletas, agrega la maestra Riascos, también hacen parte de la cultura. De hecho, se ven en las mujeres de los grupos, con sombrero encima. “Estos últimos hacen parte de la cultura del Pacífico. El tejido que usan hombres y mujeres es diferente, y ahora los están haciendo con diseños muy bonitos. El de nosotras es más grande, para protegernos la cara”.

Tomáte un viche, ve

Bebidas del Pacíico colombiano, entre ellas el viche, el viche curao y el arrechón. Foto: Festival Petronio Álvarez

Este año, el viche y sus derivados, bebidas oficiales del Petronio, llegan al festival con el reconocimiento que los protege como bebidas ancestrales y patrimoniales de las comunidades afrocolombianas del Pacífico.



El proyecto, presentado por 23 congresistas de la región Pacífica, entre ellos Juan Fernando Reyes Kuri, tiene un trasfondo que además protege desde la tradición a quienes hacen el viche y los productos que vienen del destilado (curado, arrechón, pipilongo y tumbacatre, entre otros).



Su base es la caña que se cultiva en la zona del Pacífico colombiano y su origen, según algunos estudios, data de hace 300 años.



La caña se muele para extraerle el jugo y se destila en alambiques artesanales. El llamado curao, que en muchas regiones del Pacífico es el primer remedio, e incluso el único médico, se prepara con hierbas medicinales de acuerdo al mal que se sufra.



Los sabedores, con sus conocimientos ancestrales, se encargan de su preparación. Y son ellos los que eligen quién de la siguiente generación tiene derecho a conocer y tener la sabiduría. Se le atribuyen poderes para el mal de ojo y los parásitos, y también para la potencia sexual.



La tomaseca (que tiene manzanilla, romero, yerbabuena y otras hierbas sembradas en las huertas de las comunidades) es la bebida para ‘acomodar’ los cuerpos de las mujeres luego de dar a luz. También sirve para los cólicos menstruales y, dicen las maestras sabedoras, aumenta la fertilidad.



El arrechón es conocido como el Baileys del Pacífico, se hace con borojó, miel y maní, entre otros, mientras el viche blanco o transparente es el de tomar en las fiestas y tiene un contenido etílico del 35 por ciento.



El tumbacatre tiene viche con chontaduro y borojó, y el pipilongo, un poco más dulce, se usa para tratar problemas de próstata.



Con el reconocimiento, el viche deja de ser el licor ilegal que llega a Cali y otras regiones ‘encaletado’. Su único momento legal era el Petronio, cuando llegaba sin requerimientos, sin paradas a los carros por parte de las autoridades. Desde este año es libre.



Y, poco después de entrar a la ciudadela, lo sorprenderán los deliciosos aromas de sus cocinas.



Cocineras de distintos municipios del Pacífico le darán comidas para aguantar las jornadas, que son largas; para tener ánimo de bailar y batir el pañuelo.



Atollado, empanadas de camarón, huevo de tortuga, sancocho de pescado, mojarra frita, arroz clavado, endiablado, son algunas de las preparaciones, adobadas con las hierbas de azotea de la zona que le dan un sabor muy especial y que, como dicen las maestras, le pueden quitar a uno hasta malos espíritus.

Y la reina del sonido, ¡la señora marimba!

La marimba de chonta y los cantos de marimba son patrimonio de la humanidad. Foto: Santiago Saldarriaga



En el 2010, los cantos de marimba y la marimba de chonta recibieron de la Unesco la declaratoria de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Y con esta designación, que 5 años después incluyó al norte de Ecuador, se hace reconocimiento a los sonidos ancestrales que vienen desde los negros esclavos que llegaron al Pacífico de los dos países y construyeron el instrumento.



Enrique Kike Riascos, marimbero guapireño, es rey de la marimba y el intérprete de este instrumento en el grupo Herencia de Timbiquí.



“Es el símbolo ancestral y principal que identifica nuestra cultura del Pacífico. Es parte de nuestra herencia africana. Cuando los negros esclavizados llegaron al territorio, traían en su mente sus instrumentos, que aquí construyeron con los elementos de la naturaleza de su nuevo entorno”.



Su origen se pierde en el tiempo, pero se le conoce como el piano de la selva. Su sonido, dicen los que mejor la conocen, se asemeja al agua de corrientes dulces y se afirma que a través de ella también hablan los espíritus de los esclavizados muertos. En un momento de la historia del siglo XVIII, los sacerdotes que llegaron a la zona y lo oyeron dijeron que ese sonar no era de santos. Pero los tiempos, para bien de todos, han cambiado.



La marimba ha tenido grandes intérpretes. Además de Riascos, los maestros Gualajo (fallecido) y Baudilio Cuama, así como Hugo Candelario González. Ellos son los más conocidos, pero en ese Pacífico de mar y ríos hay gran cantidad de talentosos marimberos.



En los últimos tiempos su enseñanza se ha generalizado. En otros momentos, como ha contado Hugo Candelario González, “a veces no había ni tiempo ni paciencia, así que la gente aprendía mirando”.



Riascos conoció la marimba en su natal Guapi en 1999, cuando tenía 11 años. “Del colegio nos llevaron a la Casa de la Cultura y cuando la vi quedé enganchado”, cuenta.

Sabe que hay una conexión espiritual que él ha ido aprendiendo. “También dicen que está relacionada con la comunicación con el duende y otros mitos”.



Y aunque no cree tanto en esto último, sí siente que cada marimba se adapta a su marimbero. “Si uno la presta, ella se desajusta y no responde igual. Lo he visto. También suena distinto de acuerdo a la gente que esté cerca, según su energía”.



Hacer un piano de la selva requiere tiempo. Lleva 23 láminas de madera de chonta, de distintos tamaños, e igual número de tubos de guadua, que hacen las veces de resonadores.



“Hay que seleccionar bien el material y hacerlo en un entorno tranquilo, sin afanes, sin problemas. A las chontas hay que darles tiempo, revisarlas cada mes, por ahí, y hasta darles un año, y buscar que haya un buen matrimonio entre la chonta y la guadua”.



Sabe de muchos músicos que tocándola han entrado en trance. “Pareciera que se fueran a otro planeta. No sucede siempre, pero sí en momentos específicos”.

En pandemia, agrega Riascos, tuvo contacto diario con su marimba. “Armadita en mi casa, algo tocaba cada día”.



También habla con ella. “Hay que mimarla, consentirla. La ofensa más grande es cuando alguien le pone algo encima. De inmediato, cojo lo que haya y lo dejo en el piso, a modo de protesta, para decirle que sé que es una dama y que hay que atenderla como se merece”.



Con ella se tocan currulaos (la danza madre), aguabajos, danzones, bundes, contradanzas, makerules, abozaos. Su sonido llega al corazón y por eso, cuando resuena en el Petronio, hay alegría.