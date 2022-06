En la ética, la política y la ciencia contemporáneas encuentra su plaza el pensamiento socrático. Aunque parezca traído de los cabellos que una postura filosófica desarrollada hacia el año 400 a. C. encuentre su mayor aplicabilidad en Occidente y en nuestros tiempos, es posible ello sin tener en cuenta que, además, nos estamos basando en supuestos ideológicos. Ya que Sócrates pasó de sabio a astuto (o quizás lanzaba premoniciones en torno al poder que adoptarían la palabra y la letra consignada, sobre todo, en una sociedad como la nuestra, en la que los ataques son digitales y a través de arrobas y trinos), al no dejar un solo escrito.

Al respecto, la docente del Departamento de Literatura Italiana de la Universidad de Boloña, Italia, Beatrice Collina, en su libro 'Sócrates. Maestro de filosofía y de vida', manifiesta que al ateniense lo rodea un sinfín de enigmas y paradojas, no obstante la gran importancia de su pensamiento. Desde la fecha de su nacimiento carece de certeza, pues se dice que pudo haber nacido en el 470 a. C. o en el 469 a. C., además de hablar a través de su pupilo, Platón, y del alumno de este, Aristóteles.



(Lea además: Freud: con la mente entre las pasiones y la histeria)



“Desde un determinado punto de vista, Sócrates puede considerarse un personaje casi mitológico. De hecho, lo que conocemos de su vida y de su aportación a la filosofía se ha reconstruido exclusivamente gracias a las obras de otros autores, ya que, en línea con su idea de búsqueda continua e incesante, optó expresamente por una filosofía oral, con el propósito de huir del peligro que conlleva fiar en un escrito, de una vez por todas, los resultados de una investigación, de una reflexión.



Y es que a lo largo de la historia, la divulgación de su pensamiento ha sido tan democrática como sus postulados (seguramente estaba inspirando, desde entonces, la creación de Wikipedia), pues, como señala Beatrice Collina en el nuevo volumen de la colección Descubrir la Filosofía, que circula semanalmente con EL TIEMPO, “es justo preguntarse de forma crítica si la filosofía socrática también presenta aspectos problemáticos. La primera limitación es metodológica. Ya hemos dicho que el diálogo socrático es abierto y democrático; cualquier ciudadano libre puede expresar su opinión y argumentarla”.

Un Sócrates cercano

Pese a la ausencia de pruebas acerca de su pensamiento filosófico (y aun de su propia existencia), los relatos de sus tres grandes emisarios, Aristófanes –su comedia Las nubes es la fuente más antigua sobre el ateniense–, Platón –sus Diálogos, como dice Collina, por calidad y cantidad son los documentos más importantes que han llegado a hoy– y Jenofonte –en cuatro libros que integran su obra Los recuerdos de Sócrates narra las vivencias del filósofo–, nos muestran a un Sócrates tan cercano y con dotes tan humanas que no ponen en duda cualquier incógnita sobre su existencia y trayectoria.



Si bien un filósofo de la talla del ateniense era visto como semidiós, el de Sócrates no fue un caso divino. Todo lo contrario, pues los testimonios de Platón y Jenofonte lo retratan con cierta imagen mitológica, pero más cercana a la de un sileno como aquel ser grotesco, mitad hombre y mitad caballo, que compone la corte de Dionisio.



(Le puede interesar: El subversivo y explosivo pensamiento de Nietzsche)



“Ser comparado con un sileno no debía ser, por tanto, un piropo, sobre todo en una cultura como la griega, que exaltaba la agilidad del cuerpo y la importancia de las proporciones físicas. No por casualidad se habla de la belleza clásica, un ideal que encontramos perfectamente representado en las esculturas de este periodo”, añade la autora de Sócrates. Maestro de filosofía y de vida.



De ahí que su fealdad no haya sido un secreto. Lo que sí resulta inquietante fue cómo conquistó a Alcibíades, un hombre de quien se hablaba como muy atractivo y quien se enamoró perdidamente de él, como está consignado en El banquete.



“¿No es esto propio de sileno? Totalmente, pues de ello está revestido por fuera, como un sileno esculpido, mas por dentro, una vez abierto, ¿de cuántas templanzas, compañeros de bebida, creéis que está lleno? Sabed que no le importa nada si alguien es bello, sino que lo desprecia”.



Al controvertir los cánones y al basar la belleza en el interior de la persona, Sócrates resulta cercano a nuestros días. De allí viene la popular frase ‘es super buena gente y chistoso’, como la salida tangencial al temido ‘¿es guapo?’, de nuestros días.

En regla de tres

Por su actitud antidogmática, el pensamiento socrático sigue vigente en tres ámbitos del saber:



1.El saber ético. Para los socráticos, la moral es laica e inclusiva, es decir, cualquiera puede aspirar a la virtud, sin involucrar sus convicciones de fe.



2.El saber político. Se basa en la democracia a partir del intercambio de ideas, del debate libre de los ciudadanos.



(Además: Platón no era Platón)



3.El saber congnoscitivo y científico. Empleo del método de la búsqueda libre de prejuicios, pero con un objetivo demarcado.



“Comprendemos entonces por qué razón el pensamiento de Sócrates sigue siendo actual”, puntualiza Collina en el noveno tomo de la Descubrir la Filosofía, que circula esta semana con EL TIEMPO, a un precio de $ 26.900. Los interesados en adquirir la colección completa a un precio de $ 589.000 para suscriptores y de $ 787.000 para no suscriptores (este precio tendrá un descuento especial para los no suscriptores, quienes, al comprar los treinta libros en una misma transacción, pagarán $ 719.000) podrán hacerlo a través de tienda.eltiempo.com/filosofia o llamando en Bogotá al 426 6000, opción 3, y en la línea nacional gratuita 01 8000 110 990.