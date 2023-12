El nostálgico y oscuro regreso de la banda Duran Duran

Hay nostalgia, tributos y una experimentación con toques más oscuros en el más reciente disco de Duran Duran: Danse Macabre. Los reyes del pop en los 80 que han seguido creando y lanzando discos dan una grata sorpresa con esta producción musical en la que hubo tiempo también para los reencuentros.

Las 13 canciones del álbum incluyen versiones de 'Bury A Friend' de Billie Eilish, 'Psycho Killer" de Talking Heads', 'Paint It Black' de The Rolling Stones, 'Super Lonely Freak' inspirado por Rick James, 'Spellbound' de Siouxsie and the Banshees, 'Supernature' de Cerrone y 'Ghost Town' de The Specials. El disco también incluye colaboraciones especiales con Andy Taylor y Warren Cuccurullo, antiguos guitarristas de Duran Duran, Nile Rodgers y los productores Josh Blair y Mr. Hudson.



También 'Black Moonlight', la atemporal composición del grupo se convierte en glamour-dance-rock con la incorporación de Rodgers y Andy Taylor a la guitarra, y en la épica coda 'Confession In The Afterlife', Duran Duran vuelve a reunirse con el productor Mr. Hudson.

Duran Duran siempre han mantenido un estilo y una estética muy poderosa en su trabajo. Foto: Cortesía Tape Modern /BMG

La canción que da título al disco, 'Danse Macabre' llegó con un impresionante videoclip, dirigido por Linc Gasking, mostrando técnicas basadas en IA en una obra maestra de animación en 3D que, en épocas anteriores, habría exigido un equipo entero, más de un año y un presupuesto considerable para su producción. Según Billboard , la canción "no se parece a ningún otro single anterior de Duran Duran”, Vulture la elogió como "una delicia gótica de riqueza sintetizada", y USA Today añadió que "la canción está impulsada por una vibración de terror inminente, una cadencia hipnotizadora”; en tanto la revista Rolling Stone describió el videoclip como un "gran éxito de camposanto".

"La idea surgió de un concierto que dimos en Las Vegas el 31 de octubre de 2022. Habíamos decidido aprovechar el momento para crear un evento único y especial... La tentación de utilizar gloriosas visuales góticas ambientadas con una oscura banda sonora de horror y humor era sencillamente irresistible. Aquella noche nos inspiró para seguir explorando y hacer un álbum, utilizando Halloween como tema central. El disco se ‘metamorfoseó’ a través de un proceso puro y orgánico, y no sólo se hizo más rápido que nada desde nuestro álbum debut, sino que también ha resultado en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. La emoción, el estado de ánimo, el estilo y la actitud siempre han estado en el corazón del ADN de Duran Duran, buscamos la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz, y siento que de alguna manera hemos conseguido capturar la esencia de todo eso en este proyecto", comentó el tecladista y compositor de la banda Nick Rhodes.



Victoria De Angelis del grupo Måneskin aparece en el tema central del álbum, una versión de "Psycho Killer" de Talking Heads, desatando una colisión de teclas de neón, grooves sudorosos, baterías resbaladizas y ágiles armonías vocales. "Cuando conocí a Victoria, le pregunté en quién se inspiraba para tocar el bajo", recordó el bajista John Taylor. "Enseguida me dijo: '¡Tina Weymouth! Y le dije: 'Yo también'. Cuando surgió la idea de versionar 'Psycho Killer', pensé: 'Voy a llamar a Vic'. Le encantó la idea, ¡naturalmente!".

