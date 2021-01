El origen de la ‘Violencia’, de Alejandro Obregón

Alejandro Obregón, con un lienzo bajo el brazo, pasaba rumbo a la marquetería por la misma avenida cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán.

Ese 9 de abril de 1948 fue testigo y espectador de ese episodio que cambió la historia de Colombia. Vio de pronto el cielo oscuro, denso y terrible del atardecer, y la multitud desconcertada por el crimen. Vio a las mujeres que lloraban enchumbando sus pañuelos blancos en la sangre del muerto. El recorrido por la ciudad en llamas fue motivo de varios bocetos y proyectos pictóricos. Él tenía una exposición el 15 de abril de 1948 en la Sociedad Colombiana de Arquitectos. En la muestra incluyó treinta y cuatro óleos, cuatro temples y nueve dibujos que no alcanzó a enmarcar, una muestra que desató una encarnizada polémica en el sector cultural y político de la ciudad y el país. Unos lo calificaron de genial y otros, de descabellado. En su exposición presentó unas pinturas alusivas a lo que acababa de vivir la ciudad seis días atrás.



Uno de los bocetos que empezó a dibujar aquel día demencial fue el de una mujer embarazada y muerta en medio de la multitud. La mujer es el recuerdo de ese viernes brutal en que se descarriló la historia de Colombia. Obregón vio el instante en que los transeúntes sacaban sus pañuelos para guardar la memoria ensangrentada de ese día. El pañuelo blanco quedó teñido de un rojo instantáneo. La sangre de Gaitán. Uno de los muertos de aquel día en medio de la multitud enardecida era esa mujer embarazada. Él iba con su cartapacio de lienzos bajo el brazo. Su taller quedaba en la calle 23, arriba del Teatro Faenza, que él evocaba con su encanto de art nouveau, en donde por las mañanas y las tardes empezó a pintar su inolvidable cuadro.



El sábado la ciudad aún ardía y él entró como un fantasma al Cementerio Central de Bogotá, como si entrara al lienzo del absurdo que se llamaría Masacre del 10 de abril.

Entró zigzagueando entre los cadáveres apilonados en las tumbas abiertas. Había, entre estos, el de un hombre con un rostro de madera astillada por los martillazos, cadáveres con corbatas azules y rojas que se habían manchado de sangre, y otro rostro monstruoso y magullado, deformado por las golpizas, como un blando y oscuro aguacate destrozado contra las piedras. Y entre ellos, salpicado de sangre, el rostro magnífico e incorruptible de una mujer joven y bella, aún tocada por el rocío de la montaña, y sus sesos volados. Algo de ella mantenía el último esplendor en medio del horror de la muerte, y era el brillo inusitado de un enorme diente de oro que parecía sonreírse y brillar solo, como si aún algo de ella misma buscara resplandecer a pesar del infierno. El pintor se sentó muy cerca de ella, postrado ante la brutalidad de lo irremediable, como si quisiera dibujar algo más que la palidez de un cadáver, como si quisiera reconstruirle con detalles el candor perdido de su sacrificada y perturbadora belleza. Se sintió poseído por aquella criatura, atrapado sin salida en el laberinto de la fatalidad, en el centro de una desolación, como si hubiera entrado dentro de ella misma, cuando en aquel instante sintió la mano de una mujer.



El pintor se espantó con aquella mano. Y entonces escuchó la voz de la mujer: “Usted está profanando a mi hija”, dijo. Era la voz de la madre. El pintor miró a la mujer con sus ojos azules que se habían vuelto diáfanos, casi aguamarinas bajo la luz de sus lágrimas. Las palabras quedaron atragantadas y solo alcanzó a balbucear. Le apretó la mano a la mujer. Y huyó como una sombra aterrorizada por sí mismo.



Obregón hizo varios dibujos y retratos de aquella mujer que se convertiría en ícono de la violencia colombiana, y lo exhibió la semana siguiente al magnicidio. El rostro hermoso, intacto y enigmático de la mujer con un balazo en la cabeza siguió sonriéndose con su diente de oro, con su dulce palidez de reina del silencio como si no la hubiera alcanzado la sombra de la muerte.



El ministerio de Gobierno exigió que el cuadro fuera retirado de la sala.

Otra de esas obras inspirada en el magnicidio fue Masacre. 10 de abril de 1948, grises y terracotas disputándose el abismo del holocausto, cuerpos silenciados bajo el aura misteriosa, visceral de la muerte. El ministerio de Gobierno dijo que el artista era muy atrevido al pintar semejante obra y solicitó que prescindieran de esa obra en la exposición. Obregón protestó. Dijo que el arte no era una fuga, sino una representación de la realidad, a través de una composición.



El Bogotazo pintado por Obregón como quien se sienta a pintar al pie de un volcán.

La violencia la pintó en rojos y grises. La sangre emergió de la penumbra.



Pintar la violencia

Era la primera vez que Alejandro Obregón pintaba un episodio desgarrado de la historia del país. No lo había hecho antes, ni siquiera en la guerra civil española, ni como diplomático en la Segunda Guerra Mundial. Toda su obra hasta ese instante la conformaban retratos de personas cercanas, familiares y amigos, retratos afectivos y entrañables como el de su esposa Ilva Rasch-Isla, pero también paisajes, bodegones y desnudos, en lo que encaraba sus influencias europeas con un sello muy personal.

En su nueva aventura creativa en Colombia estaba bajo una experiencia común, consciente e inevitable del Guernica de Picasso. Pero Obregón desafió esa memoria e hizo su propia versión de lo que acaba de vivir en Bogotá. Fue el testigo de la violencia colombiana. Pero Obregón no estaba solo. Junto a él estaban otros artistas que estaban pintando esta tragedia. Alipio Jaramillo hizo su propio 9 de abril (1948), y Enrique Grau su Tranvía incendiado (1948). “Para mí, todo lo que hay ahora en Colombia, para bien o para mal, comenzó el 9 de abril. Hasta la pintura. Éramos un país de poetas; desde entonces somos un país de pintores”, dijo Grau.



La tesis de Grau, precisa Camilo Chica, “posiciona directamente a Obregón como actor relevante dentro del panorama de las artes plásticas colombianas. Obregón, quien nace en Barcelona, cuenta con una formación europea y norteamericana con énfasis europeo, vive la situación de violencia española durante la Segunda Guerra Mundial, no encontrará sino hasta este momento su verdadera nacionalidad, a pesar de habérsele otorgado a los veintiún años”.

Otra mirada al 9 de abril

A ese día terrible de la historia colombiana le estaba haciendo falta un intérprete, dijo por su parte, en Cartagena, el poeta, escritor y pintor Héctor Rojas Herazo, en su columna ‘Telón de Fondo’ de El Universal del 24 de julio de 1948. Y no se refiere a Alejandro Obregón, sino a Alipio Jaramillo, quien, junto al primero, están siendo testigos e intérpretes de la tragedia, a través de su pintura. “Alipio Jaramillo ha dado el primer paso. Y lo ha dado con un pincel enrojecido en la mano calenturienta. Nos ha dado el testimonio pictórico del 9 de abril. Allí está el pueblo de Colombia, en ese lienzo crispado, amasando una epopeya de perfiles antiguos. Allí están las manos de los obreros liberales oprimiendo el gatillo de los fusiles vengadores. Allí están las mujeres con sus vientres al aire donde la muerte ha espigado su doble cosecha. Están los niños con sus ojos abiertos a un cielo ametrallado. Están los machetes, luminosos y enrojecidos, creciendo sobre la muchedumbre como un jardín metálico de espanto”. Lo curioso es que el poeta Rojas Herazo alude a la imagen de una mujer embarazada que ha muerto entre la multitud. Esa es la mujer de la que Obregón hizo la serie que originó Violencia.

(…)

* Cortesía Editorial Planeta