Estos son los orígenes de la Liga de la Justicia

Primero, un dato curioso: la primera aparición de la Liga de la Justicia en el cómic se remonta a 1960, cuando los siete héroes fundadores –Aquaman, Batman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Wonder Woman y Superman– se unen para enfrentar a Starro the Conqueror, una estrella de mar alienígena gigante empeñada en dominar el mundo. Starro era ridículo en The Brave and the Bold n.º 28 y es ridículo ahora que James Gunn lo puso en Suicide Squad. La diferencia es que Gunn sabe que es ridículo.

Pero comenzamos con ese dato porque lo que se propuso hacer Mark Waid, el escritor de Kingdom Come, cuando asumió las riendas del proyecto JLA: Year One fue imaginar un momento en que los héroes que hoy todos conocemos comenzaban a ser héroes.

Tomó doce números, que la colección agrupa por necesidad en dos tomos. En el segundo, Waid parece ganar la confianza para correr riesgos. Algunos resultan. Otros no.

Junto al también escritor Brian Augustyn, Waid construye una obra más interesada en los personajes que en las historias, con paneles y paneles de gente hablando.



Lamentablemente no logran dar a sus héroes más dimensiones que las etiquetas más predecibles. Green Lantern es arrogante, Aquaman es extraño, Batman y Superman son ídolos... Y Wonder Woman... bueno Wonder Woman no aparece porque en esta versión alterna de la Liga, la miembro fundadora no es ella, sino Black Canary.



El problema con la fórmula del año uno es que los personajes son, por definición, principiantes. Eso puede funcionar para Flash, pero reducir al Green Lantern de Hal Jordan a su arrogancia desluce a un ser que debería ser maduro, pero tiene que acomodarse a una trama en la que todos son jóvenes, sin experiencia, condenados a chocar unos con otros literal y figurativamente.

Pero a pesar de ese aspecto, Waid y Agustyn se benefician del arte de Barry Kitson para cerrar su saga de una forma efectiva y casi elegante. Especial mención merece la aparición, en toda la mitad de la historia, de la Doom Patrol, que deja al lector deseando haber visto más de ellos.



De ese crossover surgen, por añadidura, los momentos más reveladores, más personales, de toda esta obra, porque por momentos los héroes corren la cortina de sus rasgos principales y descubrimos a J’onn J’onzz admirando a Elasti-Girl no como heroína, sino como actriz, o a Green Lantern y Negative-Man compartiendo recuerdos de sus hazañas no como héroes, sino como pilotos.



Como mencioné antes, esta historia iba a ser el relato definitivo del origen de la Liga de la Justicia, pero hoy mucho de lo que pasa en ella ya no está en la continuidad del universo DC.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

