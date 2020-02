Primeras imágenes de video de Bieber y J Balvin por calles de Miami

El artista canadiense Justin Bieber grabó este viernes en la ciudad estadounidense de Miami con el colombiano J Balvin el video de La Bomba, su primera colaboración con un artista de música urbana en español después de Despacito.



Según se pudo ver en las redes sociales, Bieber y Balvin pasaron el día recorriendo las calles de la ciudad, mientras que la noche anterior participaron en un partido de basquetbol amateur con otros artistas y productores, entre los que se encontraban los hermanos venezolanos Mau y Ricky Montaner.

Bieber había anunciado que sacaría una canción llamada La Bomba durante el tercer capítulo de su docuserie en YouTube, pero no dijo en ningún momento que se trataba de una colaboración o que sería un trabajo con el artista colombiano.



Esta no es la primera vez que el cantante de Sorry trabaja con Balvin. Justamente, ambos unieron sus voces en el remix de esa canción y la cantaron juntos durante la edición de 2016 del festival de música latina Calibash en Los Ángeles (EE.UU.) en 2016. Además, los dos tienen el mismo mánager, el polémico ejecutivo Scooter Braun.



Analistas musicales han calificado de "interesante" el hecho de que La Bomba no es parte de ninguno de los dos discos de 2020 de los dos artistas.



Bieber presentó este febrero su disco Changes, mientras que Balvin ha anunciado que su cuarto álbum, Colores, estará a la venta a partir del 20 de marzo.



La primera participación de Justin Bieber en una canción en español fue con Despacito, el megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.



El artista aprendió fonéticamente la letra entonces y, en su docuserie, asomó la posibilidad de que haría lo mismo con este nuevo tema.



"Los cantantes son buenos imitando, así que supongo que soy un buen imitador. Puedo oír algo y repetirlo", expresó Bieber al hablar sobre su capacidad para hablar español.



