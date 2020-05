"Nos sentimos presos hasta de nuestra propia piel"

"Hay días en que voy volando al viento como un trozo de papel, días en que no respondo", canta con mucha emoción Cruz su más reciente tema, Hay días, el cual ya se encuentra en las principales plataformas de ‘streaming’.



En medio de la incertidumbre y de estos tiempos difíciles, el colombiano Santiago Cruz se decidió por componer una canción, la cual revela los sentimientos del artista sobre esos momentos de desafío que el mundo está enfrentando y, así, conectarse más con sus seguidores a través de su música.



Para acompañar este reciente trabajo, el músico estrenó un nuevo video, el cual fue producido en su casa por él mismo junto a su familia, para un material que deja ver la intimidad e importancia del hogar en medio de esta crisis mundial .

Cruz, a finales de marzo, fue acompañado por Samuel y David, los dos hijos mayores de su esposa y su hija Violeta, para grabar el videoclip en su casa de La Calera, cerca a Bogotá.



"La idea era hacer letreros para toda la canción, pero me di cuenta que no tenía suficiente cartulina, así que me tocó buscar otras opciones de imágenes", contó el músico sobre los creativos procesos de producción en cuarentena.

A principios del confinamiento, Cruz sorprendió a sus seguidores con la canción No estamos solos, la cual es una voz de aliento y esperanza en estos momentos.



Santiago Cruz también decidió relanzar su podcast llamado ‘Punto de Vista’ con una nueva temporada bautiza igual que su más reciente tema Hay días, que lanzará cada lunes a las 6:30 pm a través de https://www.spreaker.com/show/punto-de-vista_4 .

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET