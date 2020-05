Un nuevo ‘Aire’ respira el dúo mexicano Jesse y Joy

En el año 2006, los mexicanos Jesse Eduardo Huerta y Tirzah Joy Huerta, mejor conocidos en el mundo musical como Jesse y Joy, entraron a la industria con su primer álbum discográfico: Esta es mi vida.



Las voces, letras y sonidos del pop de estos hermanos cautivaron a muchos amantes de las baladas en español y, en ocasiones, en inglés.



Ahora, tiempo después, 15 años exactamente, tras ganar un premio Grammy a mejor álbum pop latino por su cuarto disco, Un besito más, y seis Grammy Latinos en distintas ocasiones, esta agrupación lanzó su quinto disco, titulado Aire.



En este nuevo trabajo musical, el dúo recoge un concepto nacido en una gira de conciertos cargada de sacrificios y nostalgia. Desde los latidos del corazón de Noah, la hija de Joy, hasta las voces de Hannah y Avi, hijas de Jesse.

Asimismo, desde el 2019, el público recibió varios sencillos como adelanto de las 11 canciones en total que componen Aire, como Te esperé, Mañana es too late (en el que la agrupación unió voces con el colombiano J Balvin), Tanto –de la mano del cantante Luis Fonsi– y Lo nuestro vale más, un tema que invita a no darse por vencido.

Jesse y Joy le contaron al EL TIEMPO cuál es la historia detrás de su más reciente lanzamiento y acerca de su nueva etapa musical tras 15 años de carrera artística.



¿Cuál es el concepto detrás de Aire?



Jesse: El concepto alrededor del disco venía detrás de nuestro anterior álbum, Un besito más, un título de una canción que escribimos en memoria de nuestro papá. Aunque no todo el disco trataba de eso, tenía esa connotación melancólica.



Joy: La mayoría de las canciones de Aire las escribimos durante la gira de ese álbum. Entonces dijimos: “Ya no está papá, la vida sigue, pero uno en sí no conoce cuánto tiempo más contará con vida”. Entonces decidimos que se trata de disfrutar a los que todavía están con nosotros. Agradecer por ese aire y respiro que todavía tenemos en nuestros pulmones. Esa reflexión nos llevó a hacer un disco con el cual celebramos la vida, celebrando a los que están y celebrando nuestro aire. En casa hay música desde que nos despertamos, la música es ese aire para nosotros.



¿Cómo describirían esta nueva etapa de su carrera?



Joy: Cuando escuchas la discografía de Jesse y Joy, percibes la música de unos niños de 15 y 18 años. No somos las mismas personas, pero en esencia somos los mismos niños. Estamos en el proceso de disfrutar el presente, lo que estamos viviendo, y es que Aire llega, curiosamente, en una pandemia en la que todo el mundo está en una especie de pausa y viviendo un presente real.



¿Qué ha sido lo más difícil en estos 15 años de carrera?



Joy: Esto tiene sacrificios, como cualquier otra profesión. Para nosotros, lo más difícil es pasar tanto tiempo fuera de casa, tanto tiempo lejos de nuestra familia. Lo bueno para Jesse y para mí es que hemos sido bendecidos por poder compartir tiempo como hermanos y, así, no sentirnos tan solos. Ahora con esta cuarentena, es la primera vez en 15 años que no estamos lejos, sino en casa. A pesar del daño colateral de posponer la gira por Estados Unidos y por Latinoamérica.



¿Qué es lo más interesante de que este lanzamiento coincida con una pandemia?



Joy: Pienso que Aire llegó en un momento preciso para reflexionar y agradecer. Esta situación es un llamado a preguntarnos como colectivo en qué nos estamos convirtiendo, para darnos cuenta de que una conversación con una persona vale mucho. Es importante que aprendamos y sepamos que el futuro empieza con cada uno desde nuestras casas. Preguntarse: ¿hoy qué puedo hacer para nutrir la vida de mi familia?

VALENTINA SÁNCHEZ RAMÍREZ

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET