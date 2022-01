Qué difícil ser crítico con el ritmo de consumo de los tiempos venideros y, al mismo tiempo, ser vigente y no quedarse atrás en la tecnología y las maneras en las que se entiende el mundo. A ese dilema se enfrenta el grupo español Vetusta Morla, que le sigue apostando, en medio de la era del reguetón y del solista, al formato de las bandas de rock.



“Seis muchachos no caben en el formato vertical”, dice Juan Manuel Latorre, guitarrista y letrista de la banda, refiriéndose a los celulares inteligentes y a cómo el entretenimiento ha dejado de ser horizontal por primera vez desde que apareció el cine, hace más de cien años, solo para adaptarse a las pantallas de esos aparatos.



Con todo y eso, el 25 de noviembre lanzaron su álbum nuevo, Cable a tierra, con un concierto de presentación transmitido por TikTok, la red social de moda que más que ninguna otra privilegia las pantallas alargadas. Es que solo hasta hace un par de semanas se anunció que se está probando una versión para computador de TikTok, porque nació para verse en los celulares y eso es lo que la ha hecho tan popular.



En este álbum, por primera vez desde finales de los 90, la banda intenta incorporar algo de sonidos folclóricos a su ya marcada propuesta, que se caracteriza por las guitarras indie, la percusión fuerte, los sonidos electrónicos y las letras elaboradas.



Sobre este punto, su vocalista, Juan Pedro ‘Pucho’ Martín, insiste en que para ellos es clave lograr polisemia. “Nos gusta que el espectador participe del juego de la interpretación y las complete (las letras)”, le decía a EL TIEMPO en la tarde del mismo día del lanzamiento del álbum. En la videollamada también participaba Latorre.



Los otros cuatro integrantes son David García, el baterista; Jorge González, percusionista; Alejandro Notario, bajista, y Guillermo Galván, que también toca la guitarra y escribe las letras.



Comenzaron en Madrid. Sus primeras grabaciones son de principios de los años 2000 y desde ese momento han construido un nombre importante en España y América Latina.

Siempre me ha llamado la atención su capacidad para poner títulos. ¿Qué les interesa en ese sentido?

Juan Manuel Latorre (J. M.): Pensamos mucho en los títulos. Tuvimos mucho debate y mucha discusión con este último, con Cable a tierra. Este es el único de los nombres de uno de nuestros álbumes que no corresponde con el título de una canción que contenga el disco. Al final, conseguimos dar con un título que refleja el espíritu de todas las canciones, y que además es muy polisémico.



Juan Pedro Martín (Pucho): Eso sí que es común en todos nuestros títulos, que son polisémicos. Así también son las líricas de las canciones. Nos gusta que el espectador participe del juego de la interpretación y las complete. Nos gusta que desde los títulos haya polisemia y que se puedan encontrar diferentes capas de significado.

Cable a tierra es también una canción de Fito Páez, no sé si la recuerdan...

J. M.: Sí, lo sabíamos. Sí, sí.



Pucho: Mira, otra capa más. Pero antes que pensar en la de Fito Páez, hicimos la conexión con el título de un tema del álbum que se llama Puñalada trapera. Así también se llama una banda mexicana. También hay otra cosa curiosa, en el disco hay una referencia directa a Charly García. Están ahí. Ambos hacen parte de las referencias que pasan por el disco.

¿Qué otras referencias conservan todavía?

J. M.: Siempre nos alimentamos de lo que escuchamos. En este caso, en particular, nos hemos dejado influenciar mucho por artistas que trabajan la música de raíz desde una perspectiva contemporánea. Hay un músico español que se llama Rodrigo Cuevas, que hace algo muy interesante con esta mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo. Pero yo, por ejemplo, también oigo muchas bandas de América Latina que mezclan el folclor con la electrónica. Hay una que se llama El Viejo Hombre de los Andes, que es alucinante. Ese tipo de propuestas nos interesan. Aunque supongo que alguien que escuche esta banda va a decir: ‘Pero si no hay nada de esta banda en el álbum’.



Hay otros ejemplos en América de propuestas que mezclan el folclor con ritmos más modernos…

J. M.: Creo que, en América, en general, nos llevan mucha ventaja en eso de traer el folclor a la música contemporánea. Lo que pasa es que aquí, en España, la música folclórica ha estado históricamente asociada a la dictadura. De alguna manera, el régimen dictatorial logró apropiarse de este tipo de música.



Pucho: Para mí, no es que se la haya apropiado, sino que institucionalizó un solo tipo de folclor. Antes de la dictadura, había muchos y muy diversos. Cada región tenía su riqueza y su propia identidad. Al final, el gesto autoritario lo que hizo fue borrar muchas de esas diferencias culturales. Uniformizó y generó un folclor oficial y exportable.



J. M.: De acuerdo. Eso ha provocado que nosotros veamos el folclor con reservas, con prejuicio. No tenemos ese entrenamiento que tienen ustedes en América Latina para mezclarlo con la música contemporánea. Con los años, también ha habido un redescubrimiento del folclor de nuestro país. Lo hemos vuelto a revisar, ya sin prejuicio. Además, eso se combina con el hecho de que podemos ir a la música de raíz latina, gracias a la suerte que tenemos de vivir en este mundo global. Por eso puede surgir un disco como El madrileño, de C. Tangana. Es porque estas mezclas son nuevas para nosotros, son emocionantes, como un nuevo juguete.

¿Ese folclor de exportación al que se refieren tiene que ver con lo flamenco? ¿Lo que afuera de España creemos que es español?

J. M.: Y ya no solamente afuera de España, adentro también nos hemos creído que ese es el único folclor. De repente, si uno investiga un poco, descubre la cantidad de cosas increíbles que estaban metidas ahí debajo. No hace falta ver al país desde fuera para tener esa imagen reducida. Aquí también nos pasaba lo mismo.

O sea que ustedes miraban más hacia el rock anglo que hacia otras músicas, ¿no?

J. M.: Del rock anglo, sí. Era nuestra principal influencia. Luego empezamos a ver más lo electrónico, pero todavía muy anglo. Finalmente, hemos empezado a beber de la música de raíz. Este interés lleva años entre nosotros, pero solamente hasta este disco lo hemos traído a nuestra propuesta de una manera más explícita.

Desde afuera, también percibimos una España muy roquera por ustedes y otras bandas. ¿Sienten que tienen bandas pares?

J. M.: Yo siento conexión con algunas bandas españolas. Probablemente no desde un punto de vista estilístico, pero sí al comparar las carreras y el modo en el que vemos la música. Somos una generación. Y otra cosa que tenemos en común es que nos gusta viajar allá, a Latinoamérica. Una de esas bandas es Love of Lesbian.

¿Cómo definirían su relación con la literatura?

Pucho: Bueno, pues la relación empieza con el nombre de la banda, que sale de un personaje literario de La historia interminable. La literatura siempre ha estado muy presente. Uno de nuestros letristas, Guille, ha escrito uno que otro poemario. Nos interesa la poesía. Para este disco, por ejemplo, hicimos una investigación, una exploración hacia cierto tipo de tradición literaria española. Hay referencias a García Lorca. Hay mucho de esa pasión española al escribir, y que se remonta probablemente a poetas del siglo XVI.

Góngora, Lope de Vega, Quevedo...

Pucho: ¡Claro! Este famoso soneto en el que uno le critica la nariz al otro. Había enfrentamientos, ¿no? Y bueno, de seguro hay algo de esa tradición lírica. Obviamente, no queremos hacer poemas en las canciones, porque luego tiene un tinte más contemporáneo y más Vetusta.

Ser Vetusta también es ser una banda redonda en la que no hay un frontman que destaque más que los demás...

Pucho: Para nosotros, esto se trata de un trabajo colectivo. Tenemos dos letristas: Juanma, aquí presente, y Guille. Y este disco lo preparamos en épocas de confinamiento, así que las creaciones partieron de los hogares de cada uno de nosotros, y luego se arreglaron. Por eso es un trabajo de todos, el material pasa por todos. El otro día, un periodista nos decía que opinaba que cuando los créditos se reparten de maneras equitativas, las bandas tienden a durar más. Es una cuestión cooperativa.



J. M.: Siempre es así, la verdad. Pensar que un solista hace todo solo no corresponde con la realidad. La música es un trabajo de equipo. Pero es cierto que en el formato vertical de las pantallas seis muchachos no entran. La industria privilegia al solista.



Pucho: Ahora hay muchos solistas, pero luego uno entra a ver los créditos de las canciones y se da cuenta de que una sola canción está escrita por un montón de autores. Hay más gente que instrumentos. Hay más gente que letras.

No caben seis en el formato vertical, pero igual ustedes van a lanzar el disco con un concierto de TikTok esta noche. ¿Están detrás del público?

J. M.: En el concierto de esta noche, ya veremos cómo entrar en el cuadro. Ja, ja, ja. Tenemos varias cámaras, así que lo resolveremos. Hemos trabajado mucho en él. Y sí que nos interesa estar cerca de donde está la gente, de donde están los jóvenes, porque ellos son los que deciden. Y nosotros aún creemos que podemos tener algo que decir, podemos aportar algo, podemos tener relevancia.



Pucho: Las músicas populares no dejan de ser transmisiones. Por eso también se llama Cable a tierra. Recogemos la herencia que tenemos de nuestro caminar por el mundo y la proyectamos hacia el futuro. Ahí trascenderán nuestras canciones cuando desaparezcamos de este planeta. O eso espero. Es como pasar de una generación a otra, como la tradición oral. Y bueno, es una oportunidad única porque vamos a lanzar el álbum con un concierto de proyección mundial. Antes, lanzábamos los discos con presentaciones locales, pero TikTok llega a todo el mundo.

