¿Por qué Mike Bahía  lanza su primer disco tras 5 años de carrera?

Han pasado cinco años desde que Michael Egred salió a la escena musical con el nombre artístico de Mike Bahía y su éxito Buscándote. Y a pesar de que en este periodo ha cultivado su fama y ha estado sonando en la radio y ocupando puestos importantes en las listas de música latina, solamente hasta ahora saca su primer álbum.

“Sacar un álbum no es solo sacar un álbum. Quería trabajar mi propuesta con paciencia y con certeza. Además, quería fortalecer antes mi impacto en varios países, cultivar un público antes. No me interesaba sacar un disco y que se perdiera, quería aprovecharlo al máximo”, dice el artista caleño.



Este trabajo se llama Navegando y se estrena hoy, 15 de noviembre. El título viene de la estética del mar y la playa en la que Mike Bahía ha insistido desde el principio de su carrera, incluso con su nombre artístico. Él mismo explica que quiso cerrar el primer ciclo de su trayectoria con coherencia y que por eso lo tituló así.



“El mundo de la música de hoy está saturado de nuevos artistas, entonces considero que cada vez es más indispensable crear una identidad y serle fiel”, agrega.

Navegando incluye 11 canciones. Cinco de ellas son temas que el público ya conoce, como Quédate Aquí o La Lá, pero las otras seis son inéditas. Una de las sorpresas es la colaboración que hace con el venezolano Danny Ocean (autor del éxito Me rehúso), con el tema Detente, que también se estrena hoy , acompañado de un videoclip que dirigió Jean Paul Egred, hermano de Mike.

“Danny Ocean es una persona a la que he admirado durante mucho tiempo y se dio la oportunidad de colaborar con él. Además, creo que su presencia es ideal para mi proyecto. Hizo un ‘match’ perfecto con mi estilo, con mi esencia, con mi historia. Siento que le da virtuosismo a mi proceso”.



Mike Bahía comenzó su carrera con la banda llamada Cápsula con la que incluso grabó una canción con Cali y el Dandee. Hoy impulsa una nueva etapa de su vida artística junto a la de su novia Greeicy Rendón, que también colabora con él en este disco con la canción Esta noche.



