El Louvre, en París, cerrado por temor al coronavirus

Por segundo día consecutivo, el museo del Louvre en París permanece cerrado. El hecho se dio después de que sus empleados, preocupados por la epidemia de coronavirus, ejercieran por segunda jornada consecutiva el derecho a no asistir a su puesto de trabajo, en situación de peligro.

Los trabajadores del museo más concurrido del mundo, que recibió 9,6 millones de visitantes en 2019, votaron de manera unánime en asamblea general para ejercer ese derecho, indicó a la AFP Christian Galani, miembro del personal del Louvre y representante sindical.



El museo ya estuvo cerrado el domingo por el peligro "grave e inminente" para la "vida o salud" de los empleados.

Desde el domingo, el Louvre confirmó la decisión de cerrar desde su cuenta de Twitter. Horas antes se había anunciado que la apertura se retrasaba como consecuencia de "una reunión de información sobre la situación sanitaria ligada a las medidas de prevención, tras las instrucciones ministeriales transmitidas por las autoridades competentes".



Su horario habitual los domingos es de 09.00 a 18.00 hora local. El canal BFM TV señaló que en la reunión mantenida el domingo por la mañana entre la dirección y los trabajadores, los primeros no consiguieron convencer a los empleados de que no había peligro.



El llamado "derecho de retirada" permite a un trabajador, sin permiso de su jefe, abandonar su puesto o no ir a trabajar cuando la situación laboral presenta un peligro "grave e inminente" para su vida o su salud, según la página web de la Administración francesa.



Francia anunció el sábado la cancelación de todas las manifestaciones de más de 5.000 personas en lugares cerrados. El país es un nuevo foco grave de contaminación del nuevo coronavirus en Europa con 130 casos confirmados, y dos muertos, desde fines de enero.

AFP y EFE