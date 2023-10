El mítico Slash se presentará en Bogotá en 2024

Aunque se convirtió en leyenda gracias a su trabajo al lado de Gun's N Roses, el icónico guitarrista Slash ha hecho una carrera propia, con producciones independientes.

En ese sentido, son famosos los trabajos del músico, cuyo nombre de nacimiento es Saul Hudson, en proyectos como Velvet Revolver.



Esta vez, traerá a Bogotá el show de su gira The River is Rising, en la que viene con su banda Myles Kennedy & The Conspirators. Se persentará en un show más cercano en el Chamorro City Hall de Bogotá, el 26 de enero del 2024.



(Puede leer: Más de dos billones le ha aportado el Movistar Arena de Bogotá al sector del entretenimiento).

Facebook Twitter Linkedin

Guns N Roses en Colombia. Foto: Instagram: @gnrcolombia

Será la oportunidad de apreciar la maestría de este guitarrista que ha sido catalogado por diferentes medios especializados como uno de los mejores de la historia del rock.



La preventa de boletas para el concierto de Slash y Myles Kennedy an The Conspirators se realizará del lunes 23 al miércoles 25 de octubre, en exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!.



(Además: Lo que debe saber sobre el concierto de Peso Pluma en Bogotá).

La venta al público en general comenzará el 25 de octubre. Las entradas se consiguen a través de ETicket.co.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET