‘Aunque exagerado, el miedo al castrochavismo es explicable’

Michael Reid (Guildford, Reino Unido, 1952) es una de las voces más autorizadas en el planeta a la hora de hablar de América Latina. Una región en la que se mueve como pez en el agua. En la teoría, empezó a conocerla cuando estudió Ciencias Políticas, Filosofía y Economía en Balliol College, Oxford; y en su geografía, cuando se metió de lleno como corresponsal de la prestigiosa revista The Economist. De hecho, se llegó a decir que su pluma era la más influyente y reflexiva en un espacio en donde campean el populismo, la crispación cotidiana y acalorada y en el que sus 620 millones de habitantes viven con la sensación de despertarse con una realidad e irse a dormir con otra diametralmente opuesta.

En los últimos años, el argentino Ernesto ‘Che’ Guevara, el cubano Fidel Castro y el venezolano Hugo Chávez han llevado su liderazgo, tan carismático como polémico, a los demás países con efectos en todos los órdenes, especialmente sociales, políticos y económicos. La isla caribeña, en el que el tiempo parece haberse detenido, sigue estando en la agenda de una u otra forma. “Cuba podría cambiar realmente cuando Miguel Díaz-Canel, el sucesor designado de Raúl Castro, deba enfrentar el juicio de sus ciudadanos”, dice.



Incluso, hasta en las recientes elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump apeló a ese fantasma: “Los demócratas impondrán el socialismo. ¡Bienvenidos a Venezuela!”, dijo sin ruborizarse en la campaña. De este y otros temas, Reid, quien vino a Colombia para la presentación de su libro El continente olvidado: una historia de la nueva América Latina, habló con EL TIEMPO.Ver para creer, en todo el continente, incluyendo al mismísimo Donald Trump en Estados Unidos, se usa el fantasma del castrochavismo para asustar a los electores. ¿Por qué cree que hay gente que les teme tanto a dos muertos, como lo son Fidel Castro y Hugo Chávez?

El miedo al castrochavismo puede ser exagerado, pero se alimenta del hecho de que ni Fidel Castro, ni Hugo Chávez eran demócratas. Hicieron cambios que se encargaron, en distintas formas, de asegurar que eran irreversibles. A la izquierda latinoamericana le cuesta entender una de las lecciones básicas del siglo XX, que el comunismo es tiranía, no liberación, y que la mayoría de los latinoamericanos son anticomunistas.



La diáspora de venezolanos por la crisis en su país no cesa. Incluso, hay estimativos de que han salido 4 millones de personas. En esta línea, ¿qué futuro tiene Venezuela?



He dejado de hacer pronósticos sobre Venezuela. (El presidente Nicolás) Maduro podría caer mañana, o durar otros diez años. Él está intentando crear otro Cuba en un Estado en gran medida fallido, penetrado en parte por el crimen organizado, y en tierra firme suramericana. Conceptualmente está condenado al fracaso, pero en la práctica ¿quién sabe?



Aunque la situación en Nicaragua ha caído en protagonismo informativo, el balance de lo sucedido desde que los ciudadanos salieron a las calles para protestar por el descontento que arrastraba la población después de once años del gobierno de Daniel Ortega, es lamentable: más de 400 muertos, centenares de heridos y miles de detenidos.



¿Usted cómo podría definir ese singular matrimonio de Rosario Murillo y Daniel Ortega que se aferra al poder en Nicaragua?



Como cantó Phil Ochs, un cantautor de protesta norteamericano de los años 60, “families that slay together, stay together” (“las familias que matan juntas se quedan juntas”). Creo que la oposición tiene razón cuando habla de la recreación de una dinastía en el molde de los Somoza. Pero el régimen de los Ortega tiene mas semejanzas a Venezuela, con una clientela política organizada en barrios pobres y con una disposición de quedarse en el poder a cualquier costo. Hasta ahora están ganando. Su debilidad es su dependencia sobre préstamos externos.



Cambiando de frente, usted es posiblemente uno de los escritores que mejor conoce Brasil. ¿Se imaginó hace un par de años que en este 2018 se fuera a elegir a Bolsonaro?



No. Fue solo en agosto que pensé que Bolsonaro podría ganar. Subestimé la velocidad del colapso del centro político en Brasil, y el radicalismo de la rabia antipetista de un segmento grande de la población.

¿Qué futuro les augura a él, a Brasil y a la región con su gobierno?



Temo que, en el mejor de los casos, va ser un futuro conflictivo para Brasil. Hay un riesgo de una illiberal democracy (cuando un presidente electo no respeta las formas democráticas ni la división del poder). Aunque el poder está bastante disperso en Brasil y los otros poderes (Legislativo y Judicial), ademas del sector privado y los medios, son fuertes en Brasil. Temo que Brasil se va a hacer más represivo y violento y con menos respeto por los derechos humanos. Creo que va a haber bastante conflicto dentro del gobierno y entre el gobierno y la oposición.



Con la decisión de Sergio Moro de aceptar la cartera de Justicia en el gobierno, ¿cree que hay que revisar sus actuaciones contra el expresidente Lula?



Evidentemente, la entrada al gobierno del juez Moro conlleva que su accionar judicial sea percibido por un sector de la sociedad brasileña como políticamente intencionado. Felizmente, de todas maneras, otros tribunales van a revisar su sentencia contra el expresidente Lula, reforzando su legitimidad.



Hablando de Bolsonaro, ¿cómo explicar estos nuevos vientos de derecha que soplan en la región?



La explicación básica es que después de un largo período de hegemonía de la izquierda en América del Sur se está produciendo una alternación política, que es normal en la democracia, pero una novedad relativa en la región. La virulencia del cambio en algunos países se explica por la combinación de un cuadro económico generalmente mediocre (o peor), la percepción de la corrupción y en algunas partes el aumento de la delincuencia y el miedo a esta.



Llega usted a Colombia a poner en las librerías un trabajo con un titular paradójico: ¿Qué interés puede tener un libro de un continente olvidado?

América Latina ha sido olvidada en Estados Unidos y Europa en el sentido que muchas veces no se le ha dado la importancia que merece. Mas allá de su dinamismo cultural y su importancia ambiental para el futuro del planeta, que sí son más reconocidos que en el pasado, es la tercera gran región democrática del mundo. Está intentando hacer que la democracia funcione en un contexto de desigualdad extrema y, por lo tanto, de unos índices de pobreza todavía significativos. La democracia ha estado retrocediendo en el mundo en la última década. Hasta este año había resistido bastante bien en América Latina, con solo dos casos claros de reversión al autoritaritismo, en Venzuela y Nicaragua. Ahora hay riesgos de regresiones en otros países. Por lo tanto, la suerte de la democracia en América Latina es de importancia mundial.



Al terminar de escribir esta edición, ¿usted mira este continente con optimismo o pesimismo?

Evidentemente, las perspectivas para la región son mas complicadas que hace diez años, cuando publiqué la primera edición. Para cumplir con sus necesidades sociales, América Latina necesita incrementar su tasa de crecimiento económico. En ausencia del boom de las materias primas, y debido al pronto agotamiento del ‘bonus’ demográfico (la fuerza laboral va a empezar a crecer mas lentamente), ese crecimiento tendrá que venir de un incremento de la productividad –el talón de Aquiles de la región–. Por otro lado, la clase política esta desacreditada (a veces injustamente) por la corrupción (y la percepción de ella). El mundo es menos favorable para la región: Estados Unidos no ofrece apoyo para la democracia (y China menos) y está atentando contra el orden económico liberal que favoreció a América Latina. Si he moderado, pero no he abandonado, mi optimismo anterior es porque veo en la región una sociedad civil cada vez más organizada y activa. Pero la sociedad civil no es todo.



Mirando hacia atrás, en su opinión, ¿cuáles son los cinco hechos que han marcado la historia de América Latina?



Primero, la colonización europea de países con una población indígena sedentaria grande y la esclavitud, que juntos sentaron las bases históricas de la desigualdad. Segundo, la independencia política temprana, bajo los auspicios del liberalismo que dio lugar a la tradición constitucionalista en América Latina. Tercero, la revolución mexicana, que institucionalizó al corporatismo. Cuarto, la urbanización sin suficiente industrialización que creó una clientela para el populismo (ejemplificado por Perón o Chávez). Quinto, la revolución cubana, que hizo que la izquierda latinoamericana diera más importancia al antiimperialismo que a la democracia. Una sexta cosa: la refinación de la cocaína de la coca (por un químico alemán en 1859).

Usted es periodista, cronista. ¿Cómo evalúa que en ocasiones América Latina no le importe a nadie?



En el caso de América Latina, no hay que olvidar que la ausencia de noticias es en parte una buena noticia.



Finalmente, con perspectiva de historiador, ¿qué cree que dirán los libros de historia de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos?



Creo que la historia va a decir sobre Álvaro Uribe que salvó a su país en una coyuntura crítica, pero a veces con métodos cuestionables, y que lo dividió en forma costosa debido a su determinación de eternizarse en el poder. De Santos, la historia va a reconocer el gran valor del acuerdo de paz con las Farc, más allá de algunas críticas legítimas a algunas de sus cláusulas, pero le va a cobrar una gestión ineficiente del narcotráfico y la falta de ocupar el territorio en el momento crucial del posconflicto.

