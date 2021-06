Carlos Rivera: de 'Recuérdame' a hacer dúos con leyendas de la canción

El punto cumbre de Coco, la obra maestra de Pixar, un imborrable homenaje a la cultura mexicana y al Día de los muertos, se resume en una canción. Miguel, el protagonista, le canta a su abuela Coco 'Recuérdame'. No hay muchas opciones. La audiencia suspira o llora sin vergüenza. “Recuérdame / Hoy me tengo que ir, mi amor / Recuérdame / No llores, por favor…”.

La dulce voz que arruga el corazón es en realidad la de Carlos Rivera. El mexicano llevaba un trecho largo en su carrera cuando la composición llegó a su vida. “Cuando empecé a figurar con Recuérdame fue como una reafirmación de ‘aquí estoy’. Para mí, como mexicano, significó mucho, porque es una canción, una película y una historia que representa a nuestra cultura. El Día de Muertos es algo que no necesariamente se celebra en todo el país; pero de la región de donde soy sí –Huamantla, en Tlaxcala–. Entonces cuando llega la gente de Disney y Pixar y yo les enseño las ofrendas que hago cada año, fue hermoso. Mi abuela nos enseñó eso y Recuérdame fue una canción que le dediqué a ella, cuando vi la historia de 'Coco', dije: ‘Esa era mi abuela’”.

Rivera tiene 35 años y es tenor. Tres álbumes de baladas y varias participaciones en la televisión y el teatro de su país son sus cartas de presentación. Luego de sortear un sinnúmero de dificultades por la pandemia, el intérprete acaba de estrenar Leyendas, su más reciente trabajo discográfico que sigue vibrando en la nostalgia y en el que hace duetos con figuras de la canción iberoamericana como José Luis Perales, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Raphael, Roberto Carlos, Gloria Estefan, Franco de Vita, Omara Portuondo y los fallecidos José José, Mercedes Sosa, Luis Eduardo Aute, Camilo Sesto, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y Armando Manzanero.

¿Cómo escogió las canciones del disco?



Fue supercomplicado. Nos pusimos de acuerdo con los artistas en qué canción cantamos hasta encontrar la ideal, algunas incluso fueron peticiones personales, por ejemplo, con Gloria Estefan, que teniendo Mi tierra y Con los años que me quedan y tantas canciones exitosas, yo le pedí que grabáramos esta –Puedes llegar–, porque cuando yo pasé por momentos duros de mi carrera no sabía qué iba a pasar y no caían muchas oportunidades, siempre la escuchaba para animarme, para pensar que puedes llegar lejos y las estrellas alcanzar y todo eso que la canción dice. Cuando conocí a Gloria le dije: ‘Tú no lo sabes, pero me ayudaste mucho con ese tema y que hoy esté aquí cumpliendo sueños te lo debo a ti, así que quisiera que cantáramos juntos esta canción y que ahora llevemos el mensaje a las nuevas generaciones y al mundo que hoy necesita escucharlo’.

Casi que con cada canción tiene una historia personal...



¡Exacto! Agárrense de las manos, del Puma, fue la primera que canté en un escenario cuando tenía 8 años, en un concurso que hicieron en la escuela. Mi mamá siempre tenía en el carro el casete del Puma, así que le pedí que me lo prestara para subirme a la tarima. Ahora, interpretarla en un dueto con él significa muchísimo.

A José Luis Perales lo escuché toda la vida, me sé todas sus canciones; Raphael... semejante intérprete, yo lo vi en Viña del Mar, cuando estuve de jurado, y ver al público rendido a sus pies, yo solo decía: “Quiero ser como él cuando tenga esos años de carrera, seguir llenando lugares y emocionando a la gente”.



Franco de Vita es mi maestro, fue quien me apoyó cuando yo recién empezaba mi carrera, en esos momentos duros que te comento, él me invitaba a cantar, las dos veces que canté en Bogotá y Barranquilla fue mientras lo acompañaba en su gira.

Los arreglos hacen que las canciones suenen distinto, porque todas son clásicos.



El disco cuenta con dos productores colombianos: Julio Reyes Copello, que produjo Un velero llamado libertad, Tú de qué vas y El himno de mi corazón, y Andrés Castro, que participó en Agárrense de las manos y Amor eterno.



Queríamos refrescar. Son temas que tienen muchos años, queríamos que fuera un disco contemporáneo, que las composiciones de toda la vida sonaran también al presente y por eso elegimos a varios productores.

Sin duda, hay un vínculo emocional entre ‘Recuérdame’ y el álbum ‘Leyendas’.



Yo creo que antes de Recuérdame, la canción que nos llevaba a nuestros antepasados era Amor eterno, de Juan Gabriel cantada por Rocío Dúrcal. Cuando la canté se me vino a la cabeza la emoción de interpretar Recuérdame en su momento, la felicidad de poder seguir dándole esa música a la gente.



No se me olvida lo que provoca 'Recuérdame' en vivo en un escenario, o los sentimientos que generó en la película, y es que cuando uno conecta con los recuerdos, nace algo muy poderoso, y este trabajo tiene eso y yo estoy acompañando la nostalgia, esperando que se emocionen, que revivan los sentimientos que necesitamos remover para volver a soñar y mantener la conexión con quienes amamos. Son esas frases poderosas que repetimos en Leyendas: “Puedes llegar lejos, agárrense de la manos que juntos podemos llegar donde jamás hemos ido, quiero llevar este canto amigos a quien lo pudiera necesitar”. Son frases que cada vez que las escucho o las canto, me animan, me generan una sonrisa y espero que eso le suceda a la gente.





