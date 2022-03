Miles de personas han estado a la espera de la reacción del artista colombiano J Balvin a la dura y controversial canción que el puertorriqueño Residente le dedicó en esta semana, con la producción del argentino Bizarrap.

Y no es para menos. El videoclip, publicado en la cuenta en Youtube de Bizarrap, sumó más de 32 millones de reproducciones en sus primeras 30 horas. Y siguen creciendo. Además, está imparable la discusión en redes sociales entre seguidores que han opinado sobre el tema.



Este sábado en la mañana, el artista paisa habría dado finalmente la respuesta. Y lo hizo con un corto mensaje.

Amor y cariño — J BALVIN (@JBALVIN) March 5, 2022

“Amor y cariño”, dijo brevemente en su cuenta de Twitter.



Para muchos, esta es considerada su respuesta a Residente, debido a que no se le conocía algún tipo de mensaje claro que hiciera alusión a la controversia de la que él es protagonista desde el pasado jueves.



René, anterior integrante de Calle 13, le dedicó 8 minutos y 39 segundos de una pista musical que profundizó las críticas conocidas desde hace algún tiempo atrás.



¿Cómo se originó la polémica? Todo vendría desde que el colombiano criticó a los Premios Latin Grammy 2021 por no incluir a cantantes de reguetón en las nominaciones. Residente no se quedó callado en aquel momento y comparó la música de Balvin con la de un carrito de ‘hot dogs’.

Ahora, con esta canción, se despachó de nuevo y aseguró que no se iba a rebajar con un “bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón”.



Utilizó adjetivos fuertes y lo comparó con un “cobarde corderito mancebo”. Además, habló de las publicaciones que hizo el paisa en redes sociales cuando, al parecer, Colombia vivía un paro nacional: “El pueblo luchando, lo' están matando y el tipo sube foto' de Ghandi rezando”, recitó.



El premio afrolatino que recibió Balvin en meses pasados también fue tema de conversación. Al respecto René aseguró que su colega es un “blanquito que perdió el camino”.

Otras de las frases que le lanzó fueron: “Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”.



¿Este sería el punto final a la controversia entre los dos artistas? Por el momento, la polémica sigue encendida en redes sociales.



EL TIEMPO