"Queríamos decir (con el álbum) que no se debe exagerar con la idea de que todo va a estar bien, porque estamos en un mundo más desigual que antes de la pandemia", comentó Santiago Barrionuevo, el vocalista de la banda de rock alternativo ganadora de un Grammy Latino, Él Mató a un Policía Motorizado en una entrevista con EL TIEMPO.



La banda argentina, nacida puntualmente en la ciudad de La Plata, se ha caracterizado por sus letras, cargadas de poesía y críticas, abordan temas tan profundos como el amor, la angustia, y la búsqueda de identidad.



Tanto así, que en el año 2022 se llevaron un Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de rock por su disco 'Unas vacaciones raras', el cual fue lanzado a finales del 2021.



Sin embargo, su ópera prima fue tal vez uno de los álbumes más recordados por sus fanáticos. Con 'Él Mató a un Policía Motorizado', comenzaron en el 2004 una travesía que hasta el momento ha cosechado grandes éxitos.

La banda argentina publicó su más reciente álbum de estudio titulado 'Súper Terror'. Foto: Cortesía

Así mismo, la banda es conocida por abordar una amplia variedad de géneros musicales en su repertorio. Su estilo es difícil de encasillar en una sola categoría, ya que fusionan diversos elementos para crear su sonido distintivo.

Desde las guitarras rugientes hasta los teclados etéreos, pasando por una voz cautivadora, cada elemento se entrelaza para crear una experiencia musical inigualable que invita a la reflexión y a la conexión con las emociones más profundas desde el rock alternativo, el post-punk y el indie rock.

Con canciones reconocidas como 'Profeta de Fuego', 'Diamante Roto' y 'Voy a Disparar al Aire', de su nuevo álbum 'Súper Terror', encenderán el escenario del festival Primavera Sound el próximo 10 de diciembre.

En una entrevista con EL TIEMPO, Santiago Barrionuevo, más conocido como Santiago Motorizado, habló sobre los sonidos, las historias y el trasfondo de su nuevo álbum, así como de sus expectativas para el próximo concierto.

¿Cómo fue trabajar en 'La Síntesis O’Konor' vs. 'Súper Terror'? Teniendo en cuenta que ambos cuentan con conceptos muy distintos

Yo creo ‘La Síntesis O’Konor’ cambió el sonido de la banda. Fue más brusco y necesitó de más tiempo y de exploración para llegar a esto. Hubo un trabajo de preproducción muy intenso, de muchos meses.



Con ‘Súper terror’ fue todo lo contrario. Armamos una agenda en un año muy intenso, que fue el 2022, después pandemia, nos ordenamos en el estudio y ahí fuimos desarrollando las canciones. Pero como no teníamos tiempo ilimitado, jugamos con el último minuto. Y la verdad salió bien.

¿Cómo afectó la pandemia del Covid-19 y la pospandemia a la creación del álbum?

El periodo en que se escribieron las letras fue importante, porque la idea general del álbum está atravesada por este periodo de tiempo. En lo particular, en mi vida generó cambios muy profundos y habla un poco de eso, habla un poco del mundo.



Además, este universo también buscaba sacudir un poco el repertorio y explorar nuevos lugares.

¿Cuál ha sido la canción más difícil de componer?

Yo creo que me tardé más con 'Disparar al aire'. Tenía esa idea, pero me costó desarrollarla. Hubo un ejercicio de aprendizaje de técnicas, de lo electrónico y de lo nuevo para poder hacerlo.

¿En qué momento, a nivel profesional, creen que están ahora mismo?



Estamos en un punto muy bueno. Hace años que ya podemos vivir de esto y lo que siempre espero es poder tener la energía para poder sacar nuevas canciones. La verdad es que ver que cada álbum genera más expectativas es algo muy potente.

Las cosas están muy a favor y siento que todos los momentos fueron muy cargados de vida.

¿Cuál fue el motivo detrás del nombre de su nuevo álbum?

De alguna manera son varias cosas. Primero la belleza de la combinación de las palabras, porque una potencia a la otra y, de alguna manera, el "súper" describía un poco lo luminoso del álbum.



Por otro lado, "terror" es como la palabra ilustrativa de la parte oscura que arrastra todo el universo que tratamos de atravesar. Además 'Súper terror' sonaba a título de videojuego y queríamos jugar con lo digital. Queríamos jugar con una estética, con lo virtual.

¿Cómo podrían definir los primeros videoclips de las canciones de 'Súper terror'?



Estos tienen un hilo conductor que los unen, que tiene que ver con los momentos de nostalgia, reflexión y conflicto en este mundo tan extraño en el que vivimos. Por ejemplo, en 'Medalla de oro' hay jóvenes que están en la búsqueda de algo. Allí, emulan celebraciones de otros momentos, pero en un presente de donde no hay celebración.



En 'Diamante roto' hay un triángulo amoroso. Alguien que tiene un gran deseo, pero hay una pared que lo separa. Y en 'Tantas cosas buenas' también, porque son jóvenes que sueñan con una mejor calidad de vida en medio de un contexto marginal.

¿Hubo alguna razón por la cual decidieron sacar primero la canción ‘Tantas cosas buenas’?



No solo fue una cosa. Primero queríamos mostrar lo nuevo que estábamos haciendo, con una canción que realmente apostaba a otro sonido que marcaba un cambio.



Y la canción habla de muchas cosas. Habla de la ruptura, de una relación, del mundo y nace en medio de un año en el que volvemos a lo que llamamos normalidad. Lo que quería era dejar el mensaje de que no se debe exagerar con la idea de que todo va a estar bien, porque estamos en un mundo más desigual que antes de la pandemia.

Además, habla de una cultura central que dinero, fiestas y salidas, pero en medio de un mundo lleno de desigualdad y pobreza.

Tras ganar su primer Grammy Latino, ¿sienten que dicho reconocimiento puede generar alguna presión en la banda?



No. Para nada. El recibimiento de los fanáticos genera una presión, pero el premio no genera un peso.



El Grammy yo lo celebro como un reconocimiento a todo el universo que hemos creado con el tiempo. Me puse contento y lo celebro.

El 10 de diciembre Bogotá estarán en festival Primavera Sound, ¿qué pueden esperar sus fanáticos de este espectáculo?

Estamos felices de regresar y de estar en Primavera Sound. Este festival fue muy significativo en nuestras vidas, especialmente durante las primeras ediciones en Barcelona. También nos llena de alegría volver a Bogotá, ya que Colombia es un país que hemos recorrido ampliamente, visitando muchas ciudades.

Ojalá que en un futuro cercano podamos confirmar nuevos conciertos en todo el país; siempre nos han tratado con mucho cariño, y la última presentación que tuvimos fue genial.

