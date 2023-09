El magnate Rupert Murdoch anunciará que se retira como presidente del conglomerado mediático Fox, dejando las riendas del negocio a su hijo Lachlan, recogen hoy varios medios estadounidenses.

El australiano nacionalizado estadounidense, de 92 años, mantendrá un puesto de presidente emérito, según The New York Times, que cita a fuentes internas del grupo, que aún no lo ha confirmado oficialmente.



EFE