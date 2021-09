El mágico encanto de los perros en los realtos de Disney

Un cachorro de pastor blanco es adoptado por una dulce niña, Penny. Junto a su ama, Bolt protagoniza una serie en Hollywood. Allí interpreta a un perro con superpoderes. Sin embargo descubrirá que la realidad supera a la fantasía y la ficción.



El filme, estrenado en el año 2008, estuvo nominado al Premio Óscar como mejor película animada y a los Premios Globo de Oro en las categorías de mejor película animada y mejor canción original. Como dato curioso, el actor John Travolta hizo la voz de Bolt y la cantante Miley Cyrus, la voz de Penny. Además, juntos interpretaron el tema I Thought I Lost You. Por su parte, el nombre del canino hace referencia a Thunderbolt, el programa que los cachorros de 101 dálmatas veían en la televisión.

Un gran valor de la película es el tema de la adopción y el amor a las mascotas, hecho que se ve reflejado en Penny, especialmente cuando su perrito se pierde.



Recordemos que las mascotas forman parte de nuestro círculo más íntimo; además, contribuyen al desarrollo educativo y social de los niños, que aprenden la importancia de la responsabilidad, la compasión, la empatía, el cuidado de otro ser vivo y el respeto hacia los animales.



Otro de los temas presente en Bolt es el efecto Dunning-Kruger, el cual ocurre cuando alguien sobrestima sus capacidades. En este caso, Bolt, por su papel en la serie de televisión, cree tener poderes extraordinarios: sus ojos desprenden rayos láser y sus ladridos derriban paredes. Asunto que también puede ser visto en el personaje Buzz Lightyear de Toy Story. Por eso, a lo largo de la historia Bolt vive un proceso de autoconocimiento y aceptación.



Bolt no ha sido el único perro que ha protagonizado alguna historia de Disney. Recordemos a Dut (Up: una aventura de altura), Slinky (Toy Story), Golfo y Reina (La dama y el vagabundo), Pongo y Perdita (101 dálmatas), Max (La sirenita), Bruno (La Cenicienta), Nana (Peter Pan), Percy (Pocahontas). Por supuesto, no pueden faltar en esta lista Goofy y Pluto –este último, la mascota de Mickey Mouse–.



