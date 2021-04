El maestro Botero financiará concurso de cuento de literatura infantil

Pedrito Botero, el fallecido hijo del maestro antioqueño Fernano Botero, inspiró el nombre del concurso de literatura infantil que presentó este jueves la Secretaría de Cultura de Medellín. Los premios serán financiados por el propio maestro, a través de una donación realizada a la Biblioteca Pública Piloto.



La entidad informó que se trata del Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero, que reconoce la narrativa literaria y la escritura de cuentos infantiles de

todos los escritores y escritoras, con o sin trayectoria, colombianos y extranjeros

residentes en el país.

Desde este mismo jueves, y hasta el próximo 26 de mayo, estará abierta la

convocatoria de la primera edición de este premio.



Los relatos deben tener máximo tres cuartillas, estar dirigidos a un público entre los

6 y los 12 años, ser originales e inéditos, no haber sido publicados total o

parcialmente en medios impresos o digitales, no tener compromisos editoriales ni

estar participando en concursos similares.



“Promover creatividad e imaginación a la hora de contar historias a los niños es

esperanza y futuro para formar nuevas generaciones más conscientes de su

entorno y realidad. Invitamos a todos los creadores literarios a ser parte del premio

Pedrito Botero”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Álvaro Narváez.



El jurado evaluador, que tendrá en cuenta criterios como la originalidad y la calidad

literaria de las obras, estará conformado por el promotor de lectura y director de la

Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra, Juan Pablo Hernández. Lo

acompañarán los escritores Irene Vasco, quien ha publicado más de 30 obras de

literatura infantil y juvenil, e Ivar Da Coll, nominado en 1999 al Premio Hans Christian

Andersen, quien representó a Colombia en la categoría de ilustración e hizo parte

de la Lista de Honor de la International Board on Books for Young People, un

reconocimiento a la excelencia en la autoría de obras infantiles.



Los ganadores, que se darán a conocer el 3 de octubre en la edición 15 de la Fiesta

del Libro y la Cultura, disfrutarán de una bolsa de premios que alcanza los 90

millones de pesos distribuidos así: $60 millones para el primer lugar, $20 millones para el segundo y $10 millones para el tercer puesto. Además, se entregarán hasta siete

menciones de honor que no tendrán retribución económica.



“Los invitamos a que se unan a esta posibilidad de participar en este premio

nacional que la Biblioteca Pública Piloto, La Secretaría de Cultura Ciudadana y los

Eventos del libro abren para seguir promoviendo los escritores y las lecturas

fantásticas para los niños y las niñas de Colombia”, dijo la directora de la Biblioteca

Pública Piloto, Shirley Zuluaga.



Este premio es organizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana, la Biblioteca

Pública Piloto y los Eventos del Libro de Medellín. Para más información, bases y

condiciones, los interesados pueden ingresar a www.bibliotecapiloto.gov.co o

escribir al correo electrónico premionacional@bibliotecapiloto.gov.c

